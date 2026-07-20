Heimferð fótboltakrakka og aðstandenda þeirra úr Garðabæ og Akureyri eftir fótboltamót í Gautaborg hefur enn frestast vegna vandræðagangs Icelandair við að fljúga hópnum heim. Foreldrar hrósa viðhorfi barnanna en eru hugsi yfir vinnubrögðum flugfélagsins.
Fótboltamótið Gothia Cup er haldið ár hvert í Gautaborg í Svíþjóð og er fastur liður íslenskra knattspyrnuliða. Stjarnan úr Garðabæ sendi stelpulið og Þór/KA strákalið sem áttu bókað flug heim á sunnudagskvöld eftir vel heppnaða vikudvöl í sænsku borginni. Hulda María Stefánsdóttir er liðsstjóri hjá Garðabæjarstelpunum en hópurinn telur 48 manns að liðsstjórum og þjálfurum meðtöldum.
Hulda María lýsir því að hópurinn hafi mætt út á Gautaborgarflugvöll klukkan þrjú síðdegis í gær. Ekki vildi betur til en svo að bilun í flugvél olli því að fluginu var frestað til dagsins í dag. Hulda María segir að sem betur fer hafi verið laus herbergi fyrir hópinn á flugvallarhóteli. Ein móðirin hafi lagt út rúmlega átta hundruð þúsund krónur fyrir hópinn.
Aftur var haldið út á völl í dag á öðrum tímanum en fara átti í loftið klukkan fjögur. Þegar hópurinn var að tékka sig inn bárust skilaboð um seinkun á fluginu til átta í kvöld. Í framhaldinu bárust skilaboð um að klára þyrfti að tékka sig inn svo hópurinn gerði það samviskusamlega og var á flugvellinum að stytta sér stundir með öllum tiltækum ráðum þegar önnur tilkynning barst. Heimfluginu hafði verið seinkað til hálf tíu í kvöld.
Hulda María segir stelpurnar og fylgifiska hafa fengið hundrað sænskar krónur í tvígang á meðan á biðinni hafi staðið en hundrað sænskar krónur eru um 1300 krónur íslenskar sem dugi ekki fyrir miklu á flugvelli. Það jók ekki stemmninguna á flugvellinum þegar þau tíðindi bárust á meðan Hulda María ræddi við blaðamann Vísis að kvöldfluginu hefði verið frestað. Engar frekari upplýsingar liggja fyrir nema að flugið verður ekki í dag. Við tekur kunnuglegt verkefni, að finna gistingu fyrir hópana ytra yfir nótt án aðkomu Icelandair og leggja út himinháa upphæð fyrir allan hópinn.
Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrúi Icelandair harmar málið í samtali við Vísi. Fluginu í gær hafi verið aflýst vegna smávægilegrar bilunar. Ákveðið hafi verið að láta farþega leggja út fyrir gistingu en það sé metið í hvert sinn þegar svona aðstæður komi upp. Varahluturinn hafi svo borist í dag en það hafi því miður verið rangur varahlutur. Guðni sagði verið að meta stöðuna og sjá hvaða möguleikar væru í boði fyrir fótboltakrakkana og fylgdarlið þeirra.
Stelpurnar úr Garðabænum eru tólf til fjórtán ára. Sumar hafa aldrei ferðast til útlanda án foreldra inn áður. Hulda María segir þær hafa verið ótrúlega brattar og duglegar. Fararstjórarnir geri sitt besta til að hafa ofan af fyrir þeim. Hluti af þeirri lausn sé óumflýjanlegur ótakmarkaður símatími sem nýtist meðal annars í leik þar sem ein mamman tekur myndir í flugstöðinni og stelpurnar reyna að taka myndir af sömu stöðum.
Strandaglóparnir bíða eftir upplýsingum frá Icelandair um hvort hópurinn komist heim á morgun og þá með hvaða leiðum. Hulda María segir að gott væri að hópur á borð við þeirra hefði tengilið hjá flugfélaginu í svona tilvikum.
Uppfært klukkan 16:14
Hópurinn hefur fengið þau skilaboð að stefnt sé á flug heim klukkan 1:20 í nótt að sænskum tíma. Verið sé að senda flugvél frá Íslandi eftir hópnum. Stefnt sé á lendingu á Keflavíkurflugvelli á þriðja tímanum að íslenskum tíma. Þá tekur við stutt ferðalag í Garðabæinn fyrir Stjörnustúlkur en öllu lengri bíltúr fyrir félaga þeirra að norðan.
Guðni upplýsingafulltrúi bætir við að það hafi raunar ekki verið þannig að rangur varahlutur hafi verið pantaður heldur hafi viðgerð tekið lengri tíma en búist var við og panta hafi þurft annan varahlut til viðbótar.