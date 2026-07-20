Lögmaður manns sem missti aleigu sína til óprúttinna aðila á rúmu ári segir lögregluna hafa brugðist við rannsókn málins. Hann lýsir seinagangi og viðbragðsleysi í upphafi málsins og telur að lögreglan beri því mögulega bótaábyrgð.
Vegagerðin varar við bikblæðingum á Austur- og Suðausturlandi og eru ökumenn beðnir um að aka með gát. Við kynnum okkur málið en ekki er útlit fyrir að ástandið lagist í bráð.
Bretar fengu í morgun nýjan forsætisráðherra, þann sjöunda á síðastliðnu tíu árum. Samúel Karl Ólason fréttamaður fer yfir stöðuna í breskri pólitík í beinni.
Sólþyrstir höfuðborgarbúar mega hlakka hóflega til helgarinnar þar sem rofað gæti til. Allt um þessi gleðitíðindi í hádegisfréttum.
Í Sportpakkanum rýnum við að sjálfsögðu í úrslitaleik HM í gærkvöldi þar sem Spánverjar stóðu uppi sem sigurvegarar.
Þetta og margt fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12:00.