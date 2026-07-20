Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Árni Sæberg skrifar 20. júlí 2026 10:19 Gréta María, t.v., og Hrund eru gengnar til liðs við Sjá. Sjá Samtökin Sjá, sem berjast fyrir því að þjóðin segi já við áframhaldandi aðildarviðræðum við ESB í ágúst, hafa fengið liðsauka með komu Grétu Maríu Grétarsdóttur, fyrrverandi forstjóra Prís, og Hrundar Rudólfsdóttur, framkvæmdastjóra Sólvalla rekstrarfélags, í stjórn hreyfingarinnar. Fyrir í stjórn eru þau Jónas Hagan, Hjálmar Vilhjálmsson og Berglind Guðmundsdóttir. Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Gréta María og Hrund búi báðar yfir víðtækri reynslu, mikilli þekkingu og sterkri sýn sem muni nýtast hreyfingunni vel á komandi vikum. Það sé mikill fengur fyrir Sjá að fá þær til liðs við sig á þessum mikilvæga tímapunkti. Spennandi tímar fram undan Fram undan séu spennandi tímar þar sem lögð verði sérstök áhersla á málefnalega, jákvæða og aðgengilega upplýsingamiðlun um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Markmið Sjá sé að stuðla að vandaðri umræðu og hvetja fólk til að kjósa „já til að sjá“, svo þjóðin geti tekið vel ígrundaða ákvörðun um framtíð sína. „Við erum afar ánægð með að Gréta María og Hrund hafi ákveðið að ganga til liðs við okkur. Þær styrkja teymið okkar og koma með dýrmæta reynslu og kraft inn í starfið. Við hlökkum til samstarfsins og þeirra verkefna sem fram undan eru,“ er haft eftir Berglindi Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra Sjá. Taka þurfi ákvörðun byggða á áreiðanlegum gögnum Haft er eftir Grétu Maríu að það sé mikilvægt að taka ákvörðun um framtíð Íslendinga byggða á áreiðanlegum gögnum. „Mér finnst því eðlilegt að við fáum að sjá hvað samningur felur í sér. Ég segi já þann 29. ágúst því ég vil geta tekið upplýsta ákvörðun um framtíð mína.“ Þá er haft eftir Hrund að fram undan sé mikilvæg umræða um stóra ákvörðun sem muni hafa mikil áhrif á Ísland, sama hver niðurstaðan verður. Það sé flókin og erfið vegferð fyrir þjóð að taka slíka umræðu og mikilvægt að þegar niðurstaða sé komin, að um hana ríki sem víðtækust sátt. „Ég tel mikilvægt að við skoðum nánar hvað í aðild að Evrópusambandinu gæti falist af tveimur stórum ástæðum. Í fyrsta lagi til að afla þeirra upplýsinga sem eru forsenda málefnalegrar umræðu og réttrar ákvarðanatöku. Í öðru lagi þá tel ég að það sé besta leiðin til að tryggja sátt í samfélaginu til framtíðar litið.“ Evrópusambandið Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Erlent „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Erlent Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Innlent Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Innlent Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Erlent Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út Innlent Kjartan tekur við stöðu sveitarstjóra Innlent Fleiri fréttir Gréta María og Hrund til liðs við Sjá Smíði nýrrar brúar yfir Þjórsá boðin út „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Kjartan tekur við stöðu sveitarstjóra Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Maður sem féll í Ölfusá fundinn Vegir og gatnamót í Hvalfirði komnir að þolmörkum Áfram geisar innbrotahrinan Enginn alvarlega slasaður eftir bílveltuna Veðrið haggist ekki að neinu ráði Fari mjög líklega aftur í „Ég sagði það“-frakkann næsta vor „Það er brjálað að gera með stóru B-i“ Björgólfur Thor flýr breska skatta til Ítalíu Jákvætt ef stjórnvöld séu loksins farin að horfast í augu við stöðuna Bílvelta í Skötufirði Tímafrek verkefni kennara, umferðaröryggi í Hvalfirði og stemningin á Spáni Ferðaþjónustan, fullveldið og fullt af forsætisráðherrum Hryðjuverkamálið frá upphafi til enda Facebook og tengdir miðlar liggja niðri Breikkun á Kjalarnesi boðin út eftir margra ára seinkun „Stefnum að því að koma meira en tvíefld til baka“ Fyrri hluti júlí sá blautasti í sögu Reykjavíkur Lögregla klippti á plöturnar Einbreiðar brýr við Berufjörð og Reyðarfjörð líklega næstar „Þetta er bara toppurinn á ísjakanum“ Ferðamaðurinn fundinn heill á húfi á Suðurlandi Drykkurinn komi úr flösku ráðherra Dagrún ráðin sveitarstjóri Strandabyggðar Nálægt því að útrýma moskítóflugu á Suðurlandi Sjá meira