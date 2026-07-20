Innlent

Gréta María og Hrund til liðs við Sjá

Árni Sæberg skrifar
Gréta María, t.v., og Hrund eru gengnar til liðs við Sjá.
Gréta María, t.v., og Hrund eru gengnar til liðs við Sjá. Sjá

Samtökin Sjá, sem berjast fyrir því að þjóðin segi já við áframhaldandi aðildarviðræðum við ESB í ágúst, hafa fengið liðsauka með komu Grétu Maríu Grétarsdóttur, fyrrverandi forstjóra Prís, og Hrundar Rudólfsdóttur, framkvæmdastjóra Sólvalla rekstrarfélags, í stjórn hreyfingarinnar. Fyrir í stjórn eru þau Jónas Hagan, Hjálmar Vilhjálmsson og Berglind Guðmundsdóttir.

Í fréttatilkynningu þess efnis segir að Gréta María og Hrund búi báðar yfir víðtækri reynslu, mikilli þekkingu og sterkri sýn sem muni nýtast hreyfingunni vel á komandi vikum. Það sé mikill fengur fyrir Sjá að fá þær til liðs við sig á þessum mikilvæga tímapunkti.

Spennandi tímar fram undan

Fram undan séu spennandi tímar þar sem lögð verði sérstök áhersla á málefnalega, jákvæða og aðgengilega upplýsingamiðlun um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Markmið Sjá sé að stuðla að vandaðri umræðu og hvetja fólk til að kjósa „já til að sjá“, svo þjóðin geti tekið vel ígrundaða ákvörðun um framtíð sína.

„Við erum afar ánægð með að Gréta María og Hrund hafi ákveðið að ganga til liðs við okkur. Þær styrkja teymið okkar og koma með dýrmæta reynslu og kraft inn í starfið. Við hlökkum til samstarfsins og þeirra verkefna sem fram undan eru,“ er haft eftir Berglindi Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra Sjá.

Taka þurfi ákvörðun byggða á áreiðanlegum gögnum

Haft er eftir Grétu Maríu að það sé mikilvægt að taka ákvörðun um framtíð Íslendinga byggða á áreiðanlegum gögnum.

„Mér finnst því eðlilegt að við fáum að sjá hvað samningur felur í sér. Ég segi já þann 29. ágúst því ég vil geta tekið upplýsta ákvörðun um framtíð mína.“

Þá er haft eftir Hrund að fram undan sé mikilvæg umræða um stóra ákvörðun sem muni hafa mikil áhrif á Ísland, sama hver niðurstaðan verður. Það sé flókin og erfið vegferð fyrir þjóð að taka slíka umræðu og mikilvægt að þegar niðurstaða sé komin, að um hana ríki sem víðtækust sátt.

„Ég tel mikilvægt að við skoðum nánar hvað í aðild að Evrópusambandinu gæti falist af tveimur stórum ástæðum. Í fyrsta lagi til að afla þeirra upplýsinga sem eru forsenda málefnalegrar umræðu og réttrar ákvarðanatöku. Í öðru lagi þá tel ég að það sé besta leiðin til að tryggja sátt í samfélaginu til framtíðar litið.“

Evrópusambandið Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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