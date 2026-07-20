Atli Steinn biðst auðmjúkur afsökunar Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 20. júlí 2026 14:54 Atli Steinn er búsettur á Spáni en er einn af reynslumestu blaðamönnum Morgunblaðsins og Mbl.is. Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður á Morgunblaðinu og mbl.is, hefur beðist afsökunar á mistökum sem hann segir þau stærstu á blaðamannaferli sínum. Atli Steinn taldi viðmælanda sinn vera að ræða bruna í Noregi en hið rétta var að um var að ræða eldsvoða í Færeyjum. Atli Steinn er greinilega miður sín vegna málsins og segir í færslu á Facebook frá því að í samhljóða viðtali sem birtist bæði í Morgunblaðinu og á mbl.is í morgun hafi hann talið sig vera að ræða við viðmælanda sinn, Lúðvík Þór Blöndal, um stórbrunann í Drammen í Noregi um helgina. Að sögn Atla Steins sendi Lúðvík honum myndir af vettvangi sem blaðamaðurinn taldi vera frá Drammen. Í ljós kom hins vegar að Lúðvík var ekki staddur í Noregi heldur í Sørvági í Færeyjum, þar sem einnig varð mikið tjón vegna eldsvoða um helgina. Samtal þeirra, sem stóð í tíu mínútur, byggði því á grundvallarmisskilningi. Atli Steinn taldi sig heyra frásögn af atburðum í Drammen á meðan viðmælandinn lýsti í raun brunanum í Færeyjum. Atli Steinn biður íbúa Drammen, Færeyinga og lesendur Morgunblaðsins sem lásu fréttina í morgun afsökunar. Til marks um hve leiður hann er vegna mistakanna vísar hann til orðtaksins um að sá sé eldurinn heitastur er á sjálfum brennur. Hugsar til gagnrýnenda sinna Samhliða afsökunarbeiðni sinni segist Atli samgleðjast ónefndu samfélagi á ónefndum samfélagsmiðli og ónefndum kunnum fræðimanni sem sitji um hann hvert fótmál í von um að grípa hann glóðvolgan við stafsetningarvillu eða sönnun þess að texti Atla sé skrifaður af gervigreind. „Þið getið líklega gert ykkur mat úr þessu þótt það snúist ekki beinlínis um málfræði, hafandi nefnt mig nöfnum sem ég íþyngi lesendum ekki með.“ Í sömu færslu vísar Atli Steinn einnig, án þess að nefna nöfn, til gagnrýni sem hann hefur sætt á samfélagsmiðlum undanfarin misseri, þar sem hann hefur meðal annars verið sakaður um að nota gervigreind við skrif sín frétta — ásakanir sem hann hefur áður vísað á bug opinberlega. Atli skrifar einkar skapandi texta og leikur sér með íslenskt mál, mörgum til mikillar gleði en virðist stuða einstaka lesanda. Borið hefur á því að áhugafólk um íslenskt mál velti því fyrir sér hvort texti Atla komi frá gervigreind. Í einni slíkri umræðu í Facebook-hópnum málvöndunarhópnum í fyrra svaraði Atli Steinn fyrir sig og sagði meðal annars: „Broslegt að sjá fólk ítrekað verða sér til skammar í botnlausri fáfræði, skilningsleysi og vanþekkingu á eigin tungu. Mættuð þó gjarnan hætta að beina máttlausu hatri ykkar og nötrandi heift að mér þegar dagleg þörfin til að drulla yfir aðra sækir að ykkur eins og sykurfíkn að barni.“ Fjölmargir hrósa Atla Steini fyrir að gangast við mistökunum sínum og biðjast afsökunar. Fjölmiðlar Tengdar fréttir Hristir hausinn yfir fyrra líferni Atli Steinn Guðmundsson rifjar upp gamalt viðtal sem Inga Lind Karlsdóttir tók við hann um háskólalífið 1998 fyrir DV. Í þá daga sagðist Atli slaka á með ljósabekkjalegu, kraftreykingum og miklu kynlífi. 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