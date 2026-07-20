Fimmtán mínútur liðu frá því að útkall barst um að maður hefði fallið í Ölfusá í gær þar til liðsmenn Björgunarfélags Árborgar höfðu náð honum upp í bát sinn. Tilkynnt var í morgun að maðurinn hefði látist.
Björgunarfélagið greinir frá því í færslu á Facebook-síðu sinni að sveitin hafi verið kölluð út á hæsta forgangi í gærkvöldi.
„Fyrstu bátar fóru á flot 7 mínútum seinna og fannst viðkomandi tæpum 15 mínútum eftir að útkall barst. Björgunarmenn hófu endurlífgun í bátnum og var sjúklingurinn svo færður á land og yfir í þyrlu Landhelgisgæslunnar í samstarfi við sjúkraflutninga og lögreglu,“ segir í færslunni.
„Nú í morgun tilkynnti lögreglan að sjúklingurinn hefði látist. Við í Björgunarfélagi Árborgar vottum aðstandendum okkar dýpstu samúðarkveðjur.“
Einstaklingur sem fluttur var á Landspítala í gærkvöldi eftir að hafa fallið í Ölfusá er látinn.