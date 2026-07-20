Þrír voru handteknir í tengslum við slagsmál í miðborginni í dag sem lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um. Málið er í rannsókn.
Er þetta meðal þess sem greint er frá í yfirliti Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um verkefni dagsins. Alls séu fjórir vistaðir í fangageymslu.
Auk þess barst lögreglu tilkynning um innbrot í fyrirtæki í Vesturbæ Reykjavíkur. Þar hafi rúða verið brotin og sjóðsvél stolið. Málinu er ekki lýst frekar en nokkuð hefur verið fjallað um innbrotahrinu í mið- og vesturbæ Reykjavíkur undanfarið. Vísir sagði meðal annars frá því í síðustu viku að frá mánaðamótum hafa meira en sextíu innbrot verið tilkynnt miðsvæðis í Reykjavík.
Lögregla hafði einnig afskipti af manni sem var með ónæði í verslunarkjarna og hafði meðal annars hent til ruslatunnum á svæðinu. Rætt hafi verið við manninn sem hafi í kjölfarið lofað „að stilla skap sitt og vera til friðs.“ Atvikið átti sér stað í umdæmi lögreglustöðvar þrjú sem sinnir útköllum í Breiðholti og Kópavogi.
Þá barst lögreglu tilkynning um minniháttar líkamsárás en málið hafi verið afgreitt samkvæmt venju.
Eigendur veitingastaðanna Ramen Momo hafa ákveðið að hætta að taka við reiðufé vegna innbrotahrinu sem nú gengur yfir Reykjavík. Brotist var inn í svokallað preppeldhús veitingastaðanna í nótt og verðmætum var stolið. Þar voru þó engir peningar geymdir.