Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó Samúel Karl Ólason skrifar 20. júlí 2026 09:10 Heilbrigðisstarfsfólk að störfum í austurhluta Austur-Kongó. EPA/DIEUDONNE DIROLE Ekkert lát virðist vera á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó. Að minnsta kosti 37 létu lífið á laugardaginn, sem er með því mesta frá því faraldurinn hófst. Í heildina hafa að minnsta kosti 930 dáið í Austur-Kongó eftir að hafa smitast af ebólu, svo vitað sé, en 2.344 hafa greinst smitaðir. Meðal þeirra sem hafa smitast og látið lífið eru að minnsta kosti 36 heilbrigðisstarfsmenn. Þeir hafa staðið í ströngu við að reyna að koma böndum á útbreiðslu veirunnar og á sama tíma verjast árásum frá almenningi og vopnuðum mönnum. Margir trúa því ekki að ebóla sé raunveruleg og frá því í maí hafa verið skráðar að minnsta kosti tólf árásir á starfsstöðvar heilbrigðisfólks eða hópa af því. Í einhverjum tilfellum hafa þessar starfsstöðvar og meðferðarstöðvar verið brenndar til grunna. Heilbrigðisstarfsmenn hafa einnig staðið í verkföllum, þar sem þeir segjast í mörgum tilfellum ekki hafa fengið greitt fyrir störf sín. Faraldurinn sem hófst í vor hefur breiðst hratt út. Útbreiðslan er sú mesta sem skráð hefur verið. Þá er veiran að mestu í dreifingu í fimm héruðum Austur-Kongó þar sem öryggisástandið hefur um langt skeið verið slæmt. Það slæma ástand hefur einnig komið niður á viðbrögðum yfirvalda við faraldrinum, samkvæmt AP fréttaveitunni. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yfirmaður Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, varaði við því á dögunum að flestir sem greinast smitaðir hafi ekki verið utan smitrakningar, sem bendir til þess að útbreiðslan sé umfangsmeiri en opinberar skráningar benda til. Hann sagði einnig að átök í Austur-Kongó kæmu verulega niður á vörnum gegn veirunni og kallaði eftir því að heilbrigðisstarfsmenn fengju frekari varnir. Two months into the #Ebola outbreak in the #DRC, intense transmission in Ituri province is our primary concern.More than 2,000 cases and almost 800 deaths have been reported. Most new cases are being detected outside known contact lists, and two-thirds of deaths are occurring… pic.twitter.com/NNzstyWqSW— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 17, 2026 Þetta er sautjándi faraldurinn í Austur-Kongó síðan ebóla greindist fyrst þar árið 1976. Talið er að veikin hafi fyrst borist í menn úr leðurblökum og er áætlað að um fimmtán þúsund manns hafi dáið í Afríku vegna ebólu á undanförnum fimmtíu árum. Síðasta faraldri í Austur-Kongó lauk formlega í maí 2021. Þrjár mismunandi veirur valda ebólu og dreifast þær manna á milli með líkamsvessum. Ebóla getur valdið miklum blæðingum og dauða. Engin lækning er til gegn ebólu en helmingur þeirra sem smitast deyr, samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, en það hefur verið mismunandi milli faraldra. Sjá einnig: Tvö þúsund smitaðir og rúmlega sjö hundruð látnir Til er bóluefni gegn einungis einni af veirunum sem valda ebólu. Þessi faraldur er vegna dreifingar Bundibugyo-veirunnar en ekkert bóluefni er til við henni, né meðferðarúrræði. Hún er sú sjaldgæfasta af veirunum þremur sem valda ebólu og hefur einungis tvisvar sinnum áður verið í dreifingu, svo vitað sé. Það var í Úganda árið 2007 og Austur-Kongó árið 2012. Ebóla hefur einnig greinst í Úganda en þar hafa viðbrögðin gengið betur en í Austur-Kongó. Útlit er fyrir að þar hafi útbreiðslan verið stöðvuð, samkvæmt starfsmönnum WHO þar. Good news for Uganda’s #Ebola response!The last confirmed Ebola patient has been discharged after testing negative twice, marking the start of the 42-day countdown to the end of the outbreak.WHO commends the @MinofhealthUG, health workers, communities, and partners for their… pic.twitter.com/KXTP2I28iw— WHO Uganda (@WHOUganda) July 16, 2026 Ebóla Austur-Kongó Úganda Mest lesið „Þessir helvítis útlendingar skilja ekki neitt“ Innlent Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Erlent Maður sem féll í Ölfusá fundinn Innlent Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Erlent „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Erlent Þrír fluttir á bráðamóttökuna í þremur aðskildum málum Innlent Miklar bikblæðingar við Jökulsárlón Innlent Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Erlent Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Erlent Kjartan tekur við stöðu sveitarstjóra Innlent Fleiri fréttir Ekkert lát á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó „Konungur norðursins“ sjöundi forsætisráðherrann á áratug Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn Hóta því að hleypa ekki einasta dropa af olíu eða gasi um sundið Fleiri en hundrað um borð í ferju sem hvolfdi Mamdani skoðar að láta handtaka Netanjahú Níu nauðgunarákærur bætast við langan lista Mörg hundruð manns hafa misst heimili sín í stórbrunanum í Noregi Háskólinn á Grænlandi fer ekki í samstarf við Bandaríkjamenn Ekki lengur ákærður fyrir tilraun til manndráps Búið að ráða niðurlögum eldsins Tate-bræður teknir fastir í Miami Tveir bandarískir hermenn látnir eftir árásir Írans Forseti Ungverjalands segir af sér Þriðja hitabylgjan nálgast: Hiti gæti náð 45 gráðum á Spáni Skógræktarstarfsmönnum haldið í gíslingu í hjólhýsi Fjölskyldur kvennanna í sárum eftir nýjar fréttir Maður fluttur með sjúkraflugi undir læknishendur eftir hákarlaárás Ríflega fimm þúsund látnir í kjölfar skjálftanna Árásarmaðurinn hafi sagst „ekki geta meir“ Ekki með tök á eldinum og slökkviliðsstjóri hljóp á sig Hótar tollum vegna skógareldanna Yfir hundrað íbúðir gjörskemmdar Segir erfitt að horfa upp á nágranna missa aleiguna Rúmlega 50 heimili horfin í stórbruna í Drammen Flóka saknað og grunur um þjófnað Skotárás við Álaborg Boðar aukin ríkisafskipti og heitir því að verða áfram „maður fólksins“ Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Reykur frá skógareldum í Kanada veldur vandræðum víða Sjá meira