Erlent

Ekkert lát á út­breiðslu ebólu í Austur-Kongó

Samúel Karl Ólason skrifar
Heilbrigðisstarfsfólk að störfum í austurhluta Austur-Kongó.
Heilbrigðisstarfsfólk að störfum í austurhluta Austur-Kongó. EPA/DIEUDONNE DIROLE

Ekkert lát virðist vera á útbreiðslu ebólu í Austur-Kongó. Að minnsta kosti 37 létu lífið á laugardaginn, sem er með því mesta frá því faraldurinn hófst. Í heildina hafa að minnsta kosti 930 dáið í Austur-Kongó eftir að hafa smitast af ebólu, svo vitað sé, en 2.344 hafa greinst smitaðir.

Meðal þeirra sem hafa smitast og látið lífið eru að minnsta kosti 36 heilbrigðisstarfsmenn.

Þeir hafa staðið í ströngu við að reyna að koma böndum á útbreiðslu veirunnar og á sama tíma verjast árásum frá almenningi og vopnuðum mönnum. Margir trúa því ekki að ebóla sé raunveruleg og frá því í maí hafa verið skráðar að minnsta kosti tólf árásir á starfsstöðvar heilbrigðisfólks eða hópa af því. Í einhverjum tilfellum hafa þessar starfsstöðvar og meðferðarstöðvar verið brenndar til grunna.

Heilbrigðisstarfsmenn hafa einnig staðið í verkföllum, þar sem þeir segjast í mörgum tilfellum ekki hafa fengið greitt fyrir störf sín.

Faraldurinn sem hófst í vor hefur breiðst hratt út. Útbreiðslan er sú mesta sem skráð hefur verið. Þá er veiran að mestu í dreifingu í fimm héruðum Austur-Kongó þar sem öryggisástandið hefur um langt skeið verið slæmt.

Það slæma ástand hefur einnig komið niður á viðbrögðum yfirvalda við faraldrinum, samkvæmt AP fréttaveitunni.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, yfirmaður Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, varaði við því á dögunum að flestir sem greinast smitaðir hafi ekki verið utan smitrakningar, sem bendir til þess að útbreiðslan sé umfangsmeiri en opinberar skráningar benda til.

Hann sagði einnig að átök í Austur-Kongó kæmu verulega niður á vörnum gegn veirunni og kallaði eftir því að heilbrigðisstarfsmenn fengju frekari varnir.

Þetta er sautjándi faraldurinn í Austur-Kongó síðan ebóla greindist fyrst þar árið 1976. Talið er að veikin hafi fyrst borist í menn úr leðurblökum og er áætlað að um fimmtán þúsund manns hafi dáið í Afríku vegna ebólu á undanförnum fimmtíu árum.

Síðasta faraldri í Austur-Kongó lauk formlega í maí 2021.

Þrjár mismunandi veirur valda ebólu og dreifast þær manna á milli með líkamsvessum. Ebóla getur valdið miklum blæðingum og dauða. Engin lækning er til gegn ebólu en helmingur þeirra sem smitast deyr, samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni, en það hefur verið mismunandi milli faraldra.

Sjá einnig: Tvö þúsund smitaðir og rúm­lega sjö hundruð látnir

Til er bóluefni gegn einungis einni af veirunum sem valda ebólu. Þessi faraldur er vegna dreifingar Bundibugyo-veirunnar en ekkert bóluefni er til við henni, né meðferðarúrræði. Hún er sú sjaldgæfasta af veirunum þremur sem valda ebólu og hefur einungis tvisvar sinnum áður verið í dreifingu, svo vitað sé.

Það var í Úganda árið 2007 og Austur-Kongó árið 2012.

Ebóla hefur einnig greinst í Úganda en þar hafa viðbrögðin gengið betur en í Austur-Kongó. Útlit er fyrir að þar hafi útbreiðslan verið stöðvuð, samkvæmt starfsmönnum WHO þar.

Ebóla Austur-Kongó Úganda

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