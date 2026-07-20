Kvikmyndaleikstjórinn Stephen Chow frá Hong Kong er mættur aftur með nýja kvikmynd og nú hefur hann kvennaknattspyrnulið að stjörnum sínum. Myndin er vinsæl en viðbrögðin frá Suður-Kóreu eru allt önnur þar sem vonda liðið í myndinni kemur þaðan.
Kung Fu Soccer er eins konar arftaki kvikmyndarinnar Shaolin Soccer, en í stað bræðrahópsins úr upprunalegu myndinni er nú komið kvennaknattspyrnulið.
Myndin Shaolin Soccer sló í gegn út um allan heim árið 2001 og hefur lengi verið beðið eftir framhaldsmynd. Nú er hún komin en hefur sætt gagnrýni vegna atriða sem virðast gera grín að suðurkóreska kvennalandsliðinu í fótbolta.
Stephen Chow's 'Kung Fu Soccer' Blasts Past $200 Million at China Box Office https://t.co/8GTil2eUkz— The Hollywood Reporter (@THR) July 20, 2026
Stephen Chow's 'Kung Fu Soccer' Blasts Past $200 Million at China Box Office https://t.co/8GTil2eUkz
Myndin, sem var frumsýnd í Kína 11. júlí, fjallar um kvennalið í fótbolta sem á í erfiðleikum en notar bardagalistatækni í ólíklegri tilraun til að ná árangri. Tekjur hennar fóru yfir 600 milljónir júana í miðasölu innan þriggja daga frá frumsýningu, samkvæmt kínverskum fjölmiðlum, eða meira en ellefu milljarða íslenskra króna.
Umdeildu atriðin sýna suðurkóreskt kvennalið í fótbolta sem beitir röð brota og óheiðarlegra aðferða en leikmennirnir eru einnig sýndir með „hringlaga“ augnlinsur, sem láta lithimnur notandans virðast stærri. Þær eru líka með þráhyggju fyrir förðun sinni sem er enn eitt skotið á Suður-Kóreu.
Seo Kyung-duk, prófessor við Sungshin-kvennaháskólann í Seúl og skeleggur aðgerðasinni í málum sem tengjast fullveldi Suður-Kóreu, gagnrýndi atriðin og sagði að jafnvel í heimi skáldskapar gætu slíkar lýsingar styrkt ranghugmyndir um kóreska menningu.
„Á Vetrarólympíuleikunum í Peking 2022 gaf útvarps- og sjónvarpsstofa Peking út stuttmyndina Fly! Light On The Ice, sem sýndi kóreska íþróttamenn sem síbrotamenn. Það er áhyggjuefni að sjá svipuð tilfelli endurtaka sig,“ sagði Seo við staðbundinn fréttamiðil.
„Framleiðsluteymið ætti að leiðrétta umdeildu atriðin áður en myndin verður gefin út erlendis í næsta mánuði,“ bætti hann við.
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