Fótbolti

Þrettán ára drengur lést í fagnaðar­látum á Spáni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það var fagnað langt fram á nótt út um allan Spán í nótt og því miður gekk það ekki slysalaust fyrir sig.
Það var fagnað langt fram á nótt út um allan Spán í nótt og því miður gekk það ekki slysalaust fyrir sig. Getty/Chris McGrath

Táningspiltur er látinn og nokkrir eru sagðir slasaðir eftir að gosbrunnur hrundi í fagnaðarlátum eftir að Spánn vann heimsmeistaratitilinn í fótbolta í gærkvöldi.

Atvikið átti sér stað í bænum Ciudad Rodrigo á vesturhluta Spánar. Drengurinn sem lést var aðeins þrettán ára.

Staðbundnir fjölmiðlar greina frá því að atvikið hafi orðið eftir að nokkrir einstaklingar klifruðu upp á gosbrunn í fagnaðarlátunum.

Nokkrum mínútum eftir hálf eitt aðfaranótt mánudags barst neyðarþjónustu á svæðinu tilkynning um að gosbrunnurinn hefði hrunið.

Bæjaryfirvöld staðfestu slysið á Facebook aðfaranótt mánudags. Í sömu færslu lýsa þau yfir sorg sinni og senda fjölskyldu hins 13 ára gamla drengs samúðarkveðjur.

„Allur bærinn deilir þessum missi og stendur með fjölskyldu og vinum hins látna í sorginni. Það sem átti að vera hátíðahöld vegna spænska fótboltalandsliðsins á HM endaði í harmleik fyrir allt samfélagið,“ skrifuðu bæjaryfirvöld á samfélagsmiðilinn Facebook.

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