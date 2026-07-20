Táningspiltur er látinn og nokkrir eru sagðir slasaðir eftir að gosbrunnur hrundi í fagnaðarlátum eftir að Spánn vann heimsmeistaratitilinn í fótbolta í gærkvöldi.
Atvikið átti sér stað í bænum Ciudad Rodrigo á vesturhluta Spánar. Drengurinn sem lést var aðeins þrettán ára.
Staðbundnir fjölmiðlar greina frá því að atvikið hafi orðið eftir að nokkrir einstaklingar klifruðu upp á gosbrunn í fagnaðarlátunum.
🔴Muere un niño de 13 años y tres personas resultan heridas graves durante la celebración del Mundial de España en Ciudad Rodrigo➡️https://t.co/O7cGObJvS1 pic.twitter.com/cETJUJnSS3— Telemadrid (@telemadrid) July 20, 2026
🔴Muere un niño de 13 años y tres personas resultan heridas graves durante la celebración del Mundial de España en Ciudad Rodrigo➡️https://t.co/O7cGObJvS1 pic.twitter.com/cETJUJnSS3
Nokkrum mínútum eftir hálf eitt aðfaranótt mánudags barst neyðarþjónustu á svæðinu tilkynning um að gosbrunnurinn hefði hrunið.
Bæjaryfirvöld staðfestu slysið á Facebook aðfaranótt mánudags. Í sömu færslu lýsa þau yfir sorg sinni og senda fjölskyldu hins 13 ára gamla drengs samúðarkveðjur.
„Allur bærinn deilir þessum missi og stendur með fjölskyldu og vinum hins látna í sorginni. Það sem átti að vera hátíðahöld vegna spænska fótboltalandsliðsins á HM endaði í harmleik fyrir allt samfélagið,“ skrifuðu bæjaryfirvöld á samfélagsmiðilinn Facebook.
‼️Muere un menor en Ciudad Rodrigo tras desprenderse el pilar de la fuente del Árbol Gordohttps://t.co/zB2qNy29TX pic.twitter.com/usUH92hMzX— La Gaceta de Salamanca (@LaGacetaSA) July 19, 2026
‼️Muere un menor en Ciudad Rodrigo tras desprenderse el pilar de la fuente del Árbol Gordohttps://t.co/zB2qNy29TX pic.twitter.com/usUH92hMzX