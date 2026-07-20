Fótbolti

Haaland fékk þrjá­tíu milljónir nýrra fylgj­enda

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Erling Braut Haaland með þvottabjörninn sinn sem var örugglega síðasta stóra skrefið í að bæta þrjátíu fylgjendum við Instagram-reikning hans.
Erling Braut Haaland með þvottabjörninn sinn sem var örugglega síðasta stóra skrefið í að bæta þrjátíu fylgjendum við Instagram-reikning hans. Erling Braut Haaland

Norski knattspyrnumaðurinn Erling Braut Haaland hefur fengið um þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda á Instagram á meðan heimsmeistaramótið í fótbolta stóð yfir. Hann er frábær inni á vellinum og skemmtilegur á samfélagsmiðlum sem er góð blanda á móti sem heltekur allan heiminn.

Þetta byrjaði með mörkunum. Svo kom kúrekahatturinn í Texas, sjálfshæðnu færslurnar á samfélagsmiðlum og uppstoppaði þvottabjörninn.

Milljónir nýrra fótboltaaðdáenda uppgötvuðu Norðmanninn á hans fyrsta heimsmeistaramóti. Nú sýna tölurnar hversu mikil Haaland-áhrifin hafa í raun verið.

Samkvæmt fréttastofunni AP hefur norski landsliðsframherjinn fengið um 30 milljónir nýrra fylgjenda á Instagram síðan heimsmeistaramótið hófst. Hann hefur farið úr um 41 milljón í yfir 70 milljónir fylgjenda á einum mánuði. Það er meira en nokkur annar leikmaður á mótinu.

Þessi gríðarlegi vöxtur þýðir að Haaland hefur nú fleiri fylgjendur en Manchester City og öll önnur félög í ensku úrvalsdeildinni.

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