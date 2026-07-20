Norski knattspyrnumaðurinn Erling Braut Haaland hefur fengið um þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda á Instagram á meðan heimsmeistaramótið í fótbolta stóð yfir. Hann er frábær inni á vellinum og skemmtilegur á samfélagsmiðlum sem er góð blanda á móti sem heltekur allan heiminn.
Þetta byrjaði með mörkunum. Svo kom kúrekahatturinn í Texas, sjálfshæðnu færslurnar á samfélagsmiðlum og uppstoppaði þvottabjörninn.
🚨 LA STAR DE L’ÉTÉ ! Erling Haaland est le joueur qui a gagné le plus de followers lors de la Coupe du Monde 2026 🤯🇳🇴 Erling Haaland : +30 millions🇨🇻 Vozinha : +29 millions🇵🇹 Cristiano Ronaldo : +12 millions pic.twitter.com/TzmFJ3NGFc— FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 19, 2026
🚨 LA STAR DE L’ÉTÉ ! Erling Haaland est le joueur qui a gagné le plus de followers lors de la Coupe du Monde 2026 🤯🇳🇴 Erling Haaland : +30 millions🇨🇻 Vozinha : +29 millions🇵🇹 Cristiano Ronaldo : +12 millions pic.twitter.com/TzmFJ3NGFc
Milljónir nýrra fótboltaaðdáenda uppgötvuðu Norðmanninn á hans fyrsta heimsmeistaramóti. Nú sýna tölurnar hversu mikil Haaland-áhrifin hafa í raun verið.
Samkvæmt fréttastofunni AP hefur norski landsliðsframherjinn fengið um 30 milljónir nýrra fylgjenda á Instagram síðan heimsmeistaramótið hófst. Hann hefur farið úr um 41 milljón í yfir 70 milljónir fylgjenda á einum mánuði. Það er meira en nokkur annar leikmaður á mótinu.
Þessi gríðarlegi vöxtur þýðir að Haaland hefur nú fleiri fylgjendur en Manchester City og öll önnur félög í ensku úrvalsdeildinni.
Erling Haaland now has more Instagram followers than every single Premier League club. 🇳🇴🤖 pic.twitter.com/TDV902nf0F— KENNY TV (@KENNY_TV_01) July 18, 2026
Erling Haaland now has more Instagram followers than every single Premier League club. 🇳🇴🤖 pic.twitter.com/TDV902nf0F