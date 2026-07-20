Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. júlí 2026 11:32 Lionel Scaloni gengur fram hjá heimsbikarnum með silfurverðlaunin um hálsinn. Getty/Dan Mullan Lionel Scaloni, þjálfari argentínska fótboltalandsliðsins, segist þurfa tíma til að hugsa um framtíð sína eftir að samningur hans rennur út í lok árs 2026. Argentína tapaði 1-0 í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í gærkvöldi þar sem mark frá Ferran Torres í seinni hálfleik framlengingar tryggði Spáni sigurinn. Eftir leikinn var Scaloni, sem leiddi Argentínu til heimsmeistaratitils árið 2022 auk sigra í Copa América 2021 og 2024, óákveðinn um framtíð sína. Með hugmynd um hvað hann vill gera „Ég mun ræða við forseta argentínska knattspyrnusambandsins en ég hef nokkurn veginn hugmynd um hvað ég vil gera. Ég mun klára samninginn minn og sjá svo til,“ sagði Scaloni. „Heiðarlega sagt finn ég þörf fyrir að hugsa minn gang því ég veit ekki hvort við munum geta gert eitthvað jafn stórkostlegt og þetta. Við þyrftum að ræða saman. Ég er þakklátur forseta sambandsins fyrir að gefa mér þetta tækifæri. Að vera í þeirri stöðu sem ég er í, sem er draumur allra. Við reyndum allt til síðustu mínútu að gefa allt okkar, þjálfarateymið og leikmennirnir. Ég held að það sé bara rétt að ég taki mér tíma til að hugsa,“ sagði Scaloni. Scaloni var með tárin í augunum undir lok blaðamannafundar síns þegar hann leit til baka yfir tíma sinn með Argentínu. Hann tók fyrst við sem bráðabirgðaþjálfari árið 2018 fyrir tvo vináttuleiki í september, gegn Gvatemala og Kólumbíu. Hann skrifaði síðan undir framlengingu og varð fastráðinn þjálfari liðsins og leiddi Argentínu til titilsins árið 2022. Hann skrifaði formlega undir aðra framlengingu árið 2023 til að vera áfram þjálfari Argentínu til ársins 2026. Þurfum að endurstilla okkur „Þessi staður sem við komust á er stórkostlegur. Til að halda áfram þurfum við margt. Við þurfum að endurstilla okkur. Við þurfum að mynda hóp eins og þennan, sem er erfitt að mynda aftur,“ sagði Scaloni. Argentínska landsliðið gæti því bæði misst Lionel Messi, sem lék væntanlega sinn síðasta landsleik í gær, og landsliðsþjálfarann sinn. Hafa verið stríðsmenn Scaloni lauk máli sínu með því að lýsa þakklæti sínu til leikmannanna og þjóðarinnar fyrir stuðninginn, „Ég verð að þakka þessum hópi leikmanna, þeir hafa verið stríðsmenn,“ sagði Scaloni. Lið Scalonis virtist vera orðið bensínlaust á leiðinni í úrslitaleikinn, sem innihélt þrjár ótrúlegar endurkomur í útsláttarkeppninni – gegn Grænhöfðaeyjum, Egyptalandi og Englandi – og með aldraðan hóp, þar sem átta af ellefu byrjunarliðsmönnum höfðu verið í byrjunarliðinu í sigri þeirra í úrslitaleik heimsmeistaramótsins 2022. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Fótbolti Strákarnir fengu silfur á EM Körfubolti Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Fótbolti Scheffler segir DeChambeau „klárlega ekki vera svindlara“ Golf Fleiri fréttir Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Bað Trump um hjálp og nær að mæta á úrslitaleikinn „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Vonar að Modric haldi áfram Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Maður dagsins á HM: Stjörnustrákurinn vildi spila meira Messi þarf að minnsta kosti tvennu til að taka fram úr Mbappé Sjá meira