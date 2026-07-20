Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum

Það var Barcelona-leikmaður sem tryggði Spánverjum heimsmeistaratitilinn, bara kannski ekki sá Börsungur sem flestir bjuggust við. Ferran Torres kom inn á sem varamaður í úrslitaleiknum og skoraði sigurmark Spánverja í framlengingunni.
Alveg eins og þegar Spánn varð heimsmeistari í fyrsta skiptið var það leikmaður Barcelona sem skoraði sigurmarkið í framlengdum úrslitaleik. Þá var það Andrés Iniesta en nú Torres.
Torres leysti af Mikel Oyarzabal, markahæsta leikmann Spánar á heimsmeistaramótinu, á 62. mínútu úrslitaleiksins en landsliðsþjálfarinn Luis de la Fuente vissi hvað hann hafði í Ferran Torres.
„Ég kynntist Ferran þegar hann var sextán ára. Hann var með mér í U18, U20 og U21,“ sagði De la Fuente um Torres fyrir heimsmeistaramótið.
Este gol es el de todo un país 🇪🇸 pic.twitter.com/yqFfG3nSYL— Ferran Torres (@FerranTorres20) July 20, 2026
Este gol es el de todo un país 🇪🇸 pic.twitter.com/yqFfG3nSYL
„Ég þekki hann fullkomlega, ég veit hvaða hæfileika hann hefur til að spila í mismunandi stöðum. Auðvitað beinist athyglin oft að öðrum leikmönnum og spænsku leikmennirnir okkar eru ekki metnir að verðleikum. Hann er alltaf áreiðanlegur og stundum frábær,“ sagði De la Fuente.
Þessi 26 ára leikmaður hefur einnig áunnið sér virðingu liðsfélaga sinna á undanförnum árum með óeigingjörnum leik sínum án bolta, svo ekki sé minnst á að hafa skorað átta mörk fyrir landsliðið síðan De la Fuente tók við.
Þrenna gegn Þýskalandi og Manuel Neuer árið 2020 var eftirminnilegasta augnablik Torres í spænsku treyjunni þar til auðvitað í gærkvöldi. Hann hefur nú unnið bæði heims- og Evrópumeistaratitil með landsliðinu auk titla með yngri landsliðunum.
"I don't know what's happening!" 🥹Ferran Torres couldn't believe that his goal helped Spain win the World Cup 🏆 pic.twitter.com/xlXWK1j0T6— Match of the Day (@BBCMOTD) July 20, 2026
"I don't know what's happening!" 🥹Ferran Torres couldn't believe that his goal helped Spain win the World Cup 🏆 pic.twitter.com/xlXWK1j0T6
Torres er uppalinn hjá Valencia en enska stórliðið Manchester City keypti hann í ágúst 2020.
Eftir að hafa fallið úr náðinni hjá Pep Guardiola á tímabilinu 2021–22, aðallega vegna meiðsla, samþykkti Torres félagaskipti til Barcelona sem borgaði fyrir hann 55 milljónir evra í desember 2021.
Hann hefur spilað með Barcelona síðan og á nýloknu tímabili var hann með 16 mörk í 33 deildarleikjum þegar hann fagnaði þriðja Spánarmeistaratitli sínum með félaginu.