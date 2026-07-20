Fótbolti

Notuðu gervi­greind til að endur­skapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pele skoraði yfir þúsund mörk á ferlinum en talaði sjálfur um að þetta mark hefði verið það fallegasta sem hann skoraði.
Pele skoraði yfir þúsund mörk á ferlinum en talaði sjálfur um að þetta mark hefði verið það fallegasta sem hann skoraði. Getty/ Xavi Torrent

Brasilíska knattspyrnugoðsögnin Pele skoraði fjölda stórglæsilegra marka á ferlinum og mörg þeirra eru til á upptöku. Það var samt alltaf þetta eina stórbrotna mark sem náðist ekki á myndband. Nú hafa menn nýtt sér gervigreindartæknina til að bæta úr því.

NR Sports, sem á og stýrir vörumerkinu Pelé, hefur nú nýtt sér tæknina í einu táknrænasta verkefni til varðveislu íþróttasögunnar.

Í samstarfi við Google stuðlar fyrirtækið að endurgerð, með hjálp gervigreindar, á hinu goðsagnakennda marki á Rua Javari, sem Pelé sjálfur taldi það fallegasta á ferli sínum.

Þann 2. ágúst 1959 skoraði Pelé, að hans eigin mati, fallegasta mark ferils síns í leik með Santos. Hann skoraði eftir að hafa lyft boltanum þrisvar yfir mótherja sína í röð án þess að boltinn snerti jörðina.

Samt sem áður náðist hið goðsagnakennda „Gol da Rua Javari“, eins og það var kallað, aldrei á filmu.

„Við unnum með sagnfræðingum, íþróttafréttamönnum, fótboltagoðsögnum og fjölskyldu Pelé að því að endurskapa þetta glataða augnablik og deila því með heiminum,“ segir í umfjöllun um heimildarmynd um verkefnið á Youtube sem finna má hér fyrir neðan.

Þar er meðal annars viðtal við Neymar og Mörtu sem og dóttur og fyrrum liðsfélaga Pele.

„Til að ná þessu fram notuðu teymi frá Google DeepMind líkön eins og Gemini Omni og Veo til að umbreyta sögulegum brotum í hreyfimyndir, sem teknar voru upp á upprunalega vellinum með ekta búningum og gömlum bolta. Með því að gera minninguna um þetta mark aðgengilegri er það virðingarvottur sem ætlað er að veita nýrri kynslóð aðdáenda innblástur á fyrsta heimsmeistaramótinu án hans. Markið er til sýnis á Museu Pelé í Santos í Brasilíu,“ segir þar enn fremur.

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