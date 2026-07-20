Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. júlí 2026 12:30 Pele skoraði yfir þúsund mörk á ferlinum en talaði sjálfur um að þetta mark hefði verið það fallegasta sem hann skoraði. Getty/ Xavi Torrent Brasilíska knattspyrnugoðsögnin Pele skoraði fjölda stórglæsilegra marka á ferlinum og mörg þeirra eru til á upptöku. Það var samt alltaf þetta eina stórbrotna mark sem náðist ekki á myndband. Nú hafa menn nýtt sér gervigreindartæknina til að bæta úr því. NR Sports, sem á og stýrir vörumerkinu Pelé, hefur nú nýtt sér tæknina í einu táknrænasta verkefni til varðveislu íþróttasögunnar. Í samstarfi við Google stuðlar fyrirtækið að endurgerð, með hjálp gervigreindar, á hinu goðsagnakennda marki á Rua Javari, sem Pelé sjálfur taldi það fallegasta á ferli sínum. View this post on Instagram A post shared by SportBuzz (@sportbuzzbr) Þann 2. ágúst 1959 skoraði Pelé, að hans eigin mati, fallegasta mark ferils síns í leik með Santos. Hann skoraði eftir að hafa lyft boltanum þrisvar yfir mótherja sína í röð án þess að boltinn snerti jörðina. Samt sem áður náðist hið goðsagnakennda „Gol da Rua Javari“, eins og það var kallað, aldrei á filmu. „Við unnum með sagnfræðingum, íþróttafréttamönnum, fótboltagoðsögnum og fjölskyldu Pelé að því að endurskapa þetta glataða augnablik og deila því með heiminum,“ segir í umfjöllun um heimildarmynd um verkefnið á Youtube sem finna má hér fyrir neðan. Þar er meðal annars viðtal við Neymar og Mörtu sem og dóttur og fyrrum liðsfélaga Pele. „Til að ná þessu fram notuðu teymi frá Google DeepMind líkön eins og Gemini Omni og Veo til að umbreyta sögulegum brotum í hreyfimyndir, sem teknar voru upp á upprunalega vellinum með ekta búningum og gömlum bolta. Með því að gera minninguna um þetta mark aðgengilegri er það virðingarvottur sem ætlað er að veita nýrri kynslóð aðdáenda innblástur á fyrsta heimsmeistaramótinu án hans. Markið er til sýnis á Museu Pelé í Santos í Brasilíu,“ segir þar enn fremur. &amp;lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=R-Yqes8AotY"&amp;gt;watch on YouTube&amp;lt;/a&amp;gt; HM 2026 í fótbolta Brasilía Mest lesið Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Fótbolti Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Fótbolti Strákarnir fengu silfur á EM Körfubolti Scheffler segir DeChambeau „klárlega ekki vera svindlara“ Golf Fleiri fréttir Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Bað Trump um hjálp og nær að mæta á úrslitaleikinn „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Vonar að Modric haldi áfram Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Sjá meira