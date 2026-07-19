Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 19. júlí 2026 22:45 Ferran Torres snertir heimsmeistarastyttuna sem Spánn hefur nú hampað í tvígang. getty/Alex Pantling Ferran Torres reyndist hetja Spánar gegn Argentínu í úrslitaleik HM 2026. Hann skoraði eina markið í upphafi seinni hálfleiks framlengingarinnar. Torres segir að þungu fargi hafi verið af sér létt þegar hann sá boltann í netinu. „Ég held að á endanum hafi markið komið frá 47 milljónum Spánverja, ekki bara okkur sem erum hér. Þetta voru örlögin. Okkur var ætlað að sigra. Við erum langt frá fólkinu okkar í dag en við reyndum að vera eins nálægt því og mögulegt var,“ sagði Torres eftir úrslitaleikinn á MetLife-leikvanginum í New Jersey. Spánverjar voru miklu meira með boltann í leiknum og sóttu stíft að marki Argentínumanna. Stíflan brast þó ekki fyrr en á 106. mínútu. „Úrslitaleikir eru erfiðir. Þegar þú ert með [Lionel] Messi í liði andstæðingsins hefurðu áhyggjur en við höfðum alltaf trú á okkur. Við reyndum að sýna okkar fótbolta og ég held að okkur hafi tekist það enn og aftur,“ sagði Torres. „Það var mikill léttir [að skora]. Ég hef verið gagnrýndur allt mótið en eins og ég sagði voru þetta örlögin. Guði sé lof, hann gefur mér alltaf styrk til að halda áfram og á endanum verðlaunar hann þá sem verðskulda það mest.“ Markið hjá Torres í kvöld var hans 25. fyrir spænska landsliðið, í 65 leikjum. Hann leikur með Barcelona en er uppalinn hjá Valencia. HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Argentínumaðurinn Leandro Paredes var rekinn af velli eftir úrslitaleik HM gegn Spánverjum fyrir slagsmál. 19. júlí 2026 22:29 Mest lesið Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti „Satt best að segja er mér drullusama“ Íslenski boltinn Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra Íslenski boltinn „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Fótbolti „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Íslenski boltinn Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti Sjáðu árekstur Hamilton og Russell á fyrsta hring Formúla 1 Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Fótbolti Fleiri fréttir Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Bað Trump um hjálp og nær að mæta á úrslitaleikinn „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Vonar að Modric haldi áfram Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Maður dagsins á HM: Stjörnustrákurinn vildi spila meira Messi þarf að minnsta kosti tvennu til að taka fram úr Mbappé Sveindís skoraði í þriðja sigurleiknum í röð „Snerist um að færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár“ Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“ Sjá meira