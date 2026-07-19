Fótbolti

Hetjan Torres: „Þetta voru ör­lögin“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Ferran Torres snertir heimsmeistarastyttuna sem Spánn hefur nú hampað í tvígang.
Ferran Torres snertir heimsmeistarastyttuna sem Spánn hefur nú hampað í tvígang. getty/Alex Pantling

Ferran Torres reyndist hetja Spánar gegn Argentínu í úrslitaleik HM 2026. Hann skoraði eina markið í upphafi seinni hálfleiks framlengingarinnar. Torres segir að þungu fargi hafi verið af sér létt þegar hann sá boltann í netinu.

„Ég held að á endanum hafi markið komið frá 47 milljónum Spánverja, ekki bara okkur sem erum hér. Þetta voru örlögin. Okkur var ætlað að sigra. Við erum langt frá fólkinu okkar í dag en við reyndum að vera eins nálægt því og mögulegt var,“ sagði Torres eftir úrslitaleikinn á MetLife-leikvanginum í New Jersey.

Spánverjar voru miklu meira með boltann í leiknum og sóttu stíft að marki Argentínumanna. Stíflan brast þó ekki fyrr en á 106. mínútu.

„Úrslitaleikir eru erfiðir. Þegar þú ert með [Lionel] Messi í liði andstæðingsins hefurðu áhyggjur en við höfðum alltaf trú á okkur. Við reyndum að sýna okkar fótbolta og ég held að okkur hafi tekist það enn og aftur,“ sagði Torres.

„Það var mikill léttir [að skora]. Ég hef verið gagnrýndur allt mótið en eins og ég sagði voru þetta örlögin. Guði sé lof, hann gefur mér alltaf styrk til að halda áfram og á endanum verðlaunar hann þá sem verðskulda það mest.“

Markið hjá Torres í kvöld var hans 25. fyrir spænska landsliðið, í 65 leikjum. Hann leikur með Barcelona en er uppalinn hjá Valencia.

HM 2026 í fótbolta

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