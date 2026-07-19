Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 19. júlí 2026 22:29 Leandro Paredes var verulega illur í leikslok. getty/Al Bello Argentínumaðurinn Leandro Paredes var rekinn af velli eftir úrslitaleik HM gegn Spánverjum fyrir slagsmál. Spánn vann leikinn, 1-0, en Ferran Torres skoraði markið í upphafi seinni hálfleiks framlengingarinnar. Eftir að Slavko Vincic flautaði til leiksloka missti Paredes stjórn á skapi sínu. Hann gekk í skrokk á Gavi og Eric García og Vincic gaf honum rauða spjaldið. Unsavoury scenes followed the final whistle of the World Cup final.Leandro Paredes threw Gavi to the floor as Argentina and Spain players clashed following the latter's victory. pic.twitter.com/CW2bAD9bx7— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 19, 2026 „Paredes sló einhvern tvisvar eða þrisvar í andlitið. Hann réðst á þá. Það er ekkert pláss eða rúm fyrir slíkt. Við vitum hversu mikið þetta þýðir fyrir þá og við vitum hversu sárt það er að tapa en það er til leið til að tapa. Við höfum of oft séð þetta frá Argentínu. Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg,“ sagði Alan Shearer á BBC. Þetta var annað rauða spjald Argentínu í leiknum. Í uppbótartíma venjulegs leiktíma fékk Enzo Fernández sitt annað gula spjald og þar með rautt fyrir brot á Pau Cubarsí. Skömmu áður hafði hann fengið gult spjald fyrir mótmæli. Paredes kom inn á sem varamaður í hálfleik og mætti grár fyrir járnum inn á völlinn. Hann braut fjórum sinnum af sér og var stálheppinn að sleppa við að fá spjald, þar til eftir leikinn. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti „Satt best að segja er mér drullusama“ Íslenski boltinn Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra Íslenski boltinn „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Fótbolti „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Íslenski boltinn Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti Sjáðu árekstur Hamilton og Russell á fyrsta hring Formúla 1 Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Fótbolti Fleiri fréttir Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Bað Trump um hjálp og nær að mæta á úrslitaleikinn „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Vonar að Modric haldi áfram Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Maður dagsins á HM: Stjörnustrákurinn vildi spila meira Messi þarf að minnsta kosti tvennu til að taka fram úr Mbappé Sveindís skoraði í þriðja sigurleiknum í röð „Snerist um að færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár“ Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“ Sjá meira