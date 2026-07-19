Fótbolti

Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leiks­lok voru hræði­leg“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Leandro Paredes var verulega illur í leikslok.
Leandro Paredes var verulega illur í leikslok. getty/Al Bello

Argentínumaðurinn Leandro Paredes var rekinn af velli eftir úrslitaleik HM gegn Spánverjum fyrir slagsmál.

Spánn vann leikinn, 1-0, en Ferran Torres skoraði markið í upphafi seinni hálfleiks framlengingarinnar.

Eftir að Slavko Vincic flautaði til leiksloka missti Paredes stjórn á skapi sínu. Hann gekk í skrokk á Gavi og Eric García og Vincic gaf honum rauða spjaldið.

„Paredes sló einhvern tvisvar eða þrisvar í andlitið. Hann réðst á þá. Það er ekkert pláss eða rúm fyrir slíkt. Við vitum hversu mikið þetta þýðir fyrir þá og við vitum hversu sárt það er að tapa en það er til leið til að tapa. Við höfum of oft séð þetta frá Argentínu. Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg,“ sagði Alan Shearer á BBC.

Þetta var annað rauða spjald Argentínu í leiknum. Í uppbótartíma venjulegs leiktíma fékk Enzo Fernández sitt annað gula spjald og þar með rautt fyrir brot á Pau Cubarsí. Skömmu áður hafði hann fengið gult spjald fyrir mótmæli.

Paredes kom inn á sem varamaður í hálfleik og mætti grár fyrir járnum inn á völlinn. Hann braut fjórum sinnum af sér og var stálheppinn að sleppa við að fá spjald, þar til eftir leikinn.

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