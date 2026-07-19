Fótbolti

Infantino veður­tepptur og Spánn hætti við æfingu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Spánverjar gátu ekki æft í gær.
Spánverjar gátu ekki æft í gær.

Gianni Infantino forseti FIFA komst ekki á bronsleik HM í Miami og Spánn þurfti að hætta við síðustu æfinguna fyrir úrslitaleikinn vegna ofsaveðursins sem gekk yfir New York borg í gær. Argentína slapp með skrekkinn. 

Infantino hefur mætt á nær alla leiki HM í sumar en sást hvergi í stúkunni þegar England vann 6-4 sigur gegn Frakklandi í leiknum um þriðja sætið í gær.

Veðuraðstæður í New York leiddu til þess að flugi Infantino var aflýst og forsetinn sat veðurtepptur á skrifstofum FIFA í Trump turni. Hann hafði flogið til New York á föstudeginum til að halda blaðamannafund með Donald Trump, Bandaríkjaforseta.

Vegna þrumuveðursins og eldingahættu þurfti spænska landsliðið líka að hætta við æfingu, síðustu æfingu liðsins fyrir úrslitaleikinn í kvöld gegn Argentínu, sem var upphaflega frestað en síðan aflýst. Leikmenn færðu sig inn í lyftingarsal.

Spænska landsliðið lenti líka í vandræðum vegna veðurs á fimmtudag en þá æfðu leikmenn í hættulegum aðstæðum af völdum loftmengunar vegna skógarelda. Lamine Yamal var að glíma við áverka síðan í undanúrslitaleiknum gegn Frakklandi og tók lítinn þátt í þeirri æfingu.

Argentínska landsliðið æfði í Atalanta á fimmtudag en flaug til New York á föstudag og rétt slapp við eldingaviðvörunina í gær. Argentína náði að æfa, eftir frestun, á velli í um 8 kílómetra fjarlægð frá æfingasvæði Spánar.

Lionel Messi og félagar náðu að æfa í gær.  Elsa/Getty Images

Búist er við betra veðri þegar úrslitaleikur HM fer fram í kvöld en líklega mun rigna töluvert í dag í aðdraganda leiksins. Fylgst verður grannt með framþróun mála en ekki er búist við töfum eða frestun á úrslitaleiknum.

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