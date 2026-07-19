Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Ágúst Orri Arnarson skrifar 19. júlí 2026 11:17 Spánverjar gátu ekki æft í gær. Gianni Infantino forseti FIFA komst ekki á bronsleik HM í Miami og Spánn þurfti að hætta við síðustu æfinguna fyrir úrslitaleikinn vegna ofsaveðursins sem gekk yfir New York borg í gær. Argentína slapp með skrekkinn. Infantino hefur mætt á nær alla leiki HM í sumar en sást hvergi í stúkunni þegar England vann 6-4 sigur gegn Frakklandi í leiknum um þriðja sætið í gær. Veðuraðstæður í New York leiddu til þess að flugi Infantino var aflýst og forsetinn sat veðurtepptur á skrifstofum FIFA í Trump turni. Hann hafði flogið til New York á föstudeginum til að halda blaðamannafund með Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Vegna þrumuveðursins og eldingahættu þurfti spænska landsliðið líka að hætta við æfingu, síðustu æfingu liðsins fyrir úrslitaleikinn í kvöld gegn Argentínu, sem var upphaflega frestað en síðan aflýst. Leikmenn færðu sig inn í lyftingarsal. Spænska landsliðið lenti líka í vandræðum vegna veðurs á fimmtudag en þá æfðu leikmenn í hættulegum aðstæðum af völdum loftmengunar vegna skógarelda. Lamine Yamal var að glíma við áverka síðan í undanúrslitaleiknum gegn Frakklandi og tók lítinn þátt í þeirri æfingu. Argentínska landsliðið æfði í Atalanta á fimmtudag en flaug til New York á föstudag og rétt slapp við eldingaviðvörunina í gær. Argentína náði að æfa, eftir frestun, á velli í um 8 kílómetra fjarlægð frá æfingasvæði Spánar. Lionel Messi og félagar náðu að æfa í gær. Elsa/Getty Images Búist er við betra veðri þegar úrslitaleikur HM fer fram í kvöld en líklega mun rigna töluvert í dag í aðdraganda leiksins. Fylgst verður grannt með framþróun mála en ekki er búist við töfum eða frestun á úrslitaleiknum. HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Fótbolti Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Fótbolti Maður dagsins á HM: Stjörnustrákurinn vildi spila meira Fótbolti Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“ Fótbolti McIlroy pirraður á athyglissjúkum DeChambeau Golf „Snerist um að færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár“ Fótbolti Messi þarf að minnsta kosti tvennu til að taka fram úr Mbappé Fótbolti „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann Fótbolti Fleiri fréttir Vonar að Modric haldi áfram Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Maður dagsins á HM: Stjörnustrákurinn vildi spila meira Messi þarf að minnsta kosti tvennu til að taka fram úr Mbappé Sveindís skoraði í þriðja sigurleiknum í röð „Snerist um að færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár“ Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“ Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Annar þrjú núll sigur hjá strákunum hans Freys Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ Martínez sleppti aðgerð og spilar meiddur „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Tuchel axlar ábyrgð á tapinu Messi: „Argentína hefur ekki fengið neitt gefins“ Treyja Pelé frá úrslitaleik HM 1958 seldist á 617 milljónir Þrjú félög örugg með að eignast nýjan heimsmeistara Sjá meira