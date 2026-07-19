Fótbolti

„Snerist um að færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sex­tíu ár“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Bukayo Saka fékk að sjálfsögðu að eiga boltann eftir leikinn gegn Frakklandi eins og venjan er með þriggja marka menn.
Bukayo Saka fékk að sjálfsögðu að eiga boltann eftir leikinn gegn Frakklandi eins og venjan er með þriggja marka menn. getty/Eddie Keogh

Bukayo Saka varð fjórði enski leikmaðurinn til að skora þrennu á HM þegar hann skoraði þrjú af sex mörkum Englands í 4-6 sigri á Frakklandi í ótrúlegum bronsleik í Miami í gær.

Saka kom ekkert við sögu í leiknum gegn Argentínu í undanúrslitunum en fékk tækifæri í byrjunarliðinu gegn Frakklandi í gær og nýtti það vel. Hann skoraði tvö mörk undir lok fyrri hálfleiks og svo þriðja mark sitt úr vítaspyrnu þegar þrjár mínútur voru til leiksloka.

„Þetta var klikkaður, klikkaður leikur. Bæði lið voru vonsvikin með að vera ekki í úrslitaleiknum en þetta snerist um að klára mótið vel og færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár svo við erum sáttir með úrslitin,“ sagði Saka eftir leikinn.

„Þetta féll fyrir okkur í fyrri hálfleik en þeir unnu þann seinni. En við skoruðum tveimur mörkum meira til að vinna leikinn,“ bætti Saka við en England var 0-4 yfir í hálfleik.

Hvatti hann til að taka vítið

Jude Bellingham fiskaði vítið sem Saka skoraði þriðja mark sitt úr. Hann segir að Bellingham hafi ekki farið fram á að taka vítið.

„Nei, Jude var aldrei að fara að taka vítið. Hann var sá fyrsti sem sagði við mig að ná þrennunni. Enginn þeirra kom og truflaði mig. Ég var alltaf að fara að taka vítið,“ sagði Saka sem neitaði því ekki að hann hefði viljað fá fleiri tækifæri á HM en hann gerði.

„Auðvitað hefði ég viljað spila meira en það er of seint að tala um það. Ég reyni að láta verkin tala og þetta er búið og gert. Höldum áfram.“

Sárt tap fyrir Argentínu

Þrátt fyrir að vera sáttur með úrslit leiksins í gær vildi Saka fara enn lengra á HM.

„Við náðum frábærum úrslitum en okkur vantaði herslumuninn gegn Argentínu. Það særði okkur alla eins og eflaust alla stuðningsmennina heima fyrir en við verðum að bera höfuðið hátt og einbeita okkur að næsta verkefni,“ sagði Saka.

England hafði tvisvar áður keppt um 3. sætið á HM en tapað í bæði skiptin (1990 og 2018). Árangurinn á HM í ár er sá besti hjá enska liðinu síðan það varð heimsmeistari á heimavelli 1966.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið