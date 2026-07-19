„Snerist um að færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 19. júlí 2026 09:00 Bukayo Saka fékk að sjálfsögðu að eiga boltann eftir leikinn gegn Frakklandi eins og venjan er með þriggja marka menn. getty/Eddie Keogh Bukayo Saka varð fjórði enski leikmaðurinn til að skora þrennu á HM þegar hann skoraði þrjú af sex mörkum Englands í 4-6 sigri á Frakklandi í ótrúlegum bronsleik í Miami í gær. Saka kom ekkert við sögu í leiknum gegn Argentínu í undanúrslitunum en fékk tækifæri í byrjunarliðinu gegn Frakklandi í gær og nýtti það vel. Hann skoraði tvö mörk undir lok fyrri hálfleiks og svo þriðja mark sitt úr vítaspyrnu þegar þrjár mínútur voru til leiksloka. „Þetta var klikkaður, klikkaður leikur. Bæði lið voru vonsvikin með að vera ekki í úrslitaleiknum en þetta snerist um að klára mótið vel og færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár svo við erum sáttir með úrslitin,“ sagði Saka eftir leikinn. „Þetta féll fyrir okkur í fyrri hálfleik en þeir unnu þann seinni. En við skoruðum tveimur mörkum meira til að vinna leikinn,“ bætti Saka við en England var 0-4 yfir í hálfleik. Hvatti hann til að taka vítið Jude Bellingham fiskaði vítið sem Saka skoraði þriðja mark sitt úr. Hann segir að Bellingham hafi ekki farið fram á að taka vítið. „Nei, Jude var aldrei að fara að taka vítið. Hann var sá fyrsti sem sagði við mig að ná þrennunni. Enginn þeirra kom og truflaði mig. Ég var alltaf að fara að taka vítið,“ sagði Saka sem neitaði því ekki að hann hefði viljað fá fleiri tækifæri á HM en hann gerði. „Auðvitað hefði ég viljað spila meira en það er of seint að tala um það. Ég reyni að láta verkin tala og þetta er búið og gert. Höldum áfram.“ Sárt tap fyrir Argentínu Þrátt fyrir að vera sáttur með úrslit leiksins í gær vildi Saka fara enn lengra á HM. „Við náðum frábærum úrslitum en okkur vantaði herslumuninn gegn Argentínu. Það særði okkur alla eins og eflaust alla stuðningsmennina heima fyrir en við verðum að bera höfuðið hátt og einbeita okkur að næsta verkefni,“ sagði Saka. England hafði tvisvar áður keppt um 3. sætið á HM en tapað í bæði skiptin (1990 og 2018). Árangurinn á HM í ár er sá besti hjá enska liðinu síðan það varð heimsmeistari á heimavelli 1966. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Fótbolti Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“ Fótbolti McIlroy pirraður á athyglissjúkum DeChambeau Golf „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann Fótbolti Martínez sleppti aðgerð og spilar meiddur Fótbolti Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga Íslenski boltinn Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Íslenski boltinn Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sveindís skoraði í þriðja sigurleiknum í röð „Snerist um að færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár“ Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“ Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga „Þurfum að læra að stýra spennustiginu á milli verkefna“ „Eina leiðin er upp“ Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Fékk sigur í fimmtugsafmælisgjöf Topplið Lengjudeildarinnar fær liðsstyrk frá Stjörnunni Annar þrjú núll sigur hjá strákunum hans Freys Stórsigur á Seltjarnarnesi en markalaust í Grindavík Viktor Nói lánaður til Njarðvíkur Taylor fagnar ákaft: „Sjáið hvað hún er reið, alveg brjáluð“ Martínez sleppti aðgerð og spilar meiddur „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann „Það ruglaður að manni finnst maður alltaf bestur“ Tuchel axlar ábyrgð á tapinu Messi: „Argentína hefur ekki fengið neitt gefins“ Treyja Pelé frá úrslitaleik HM 1958 seldist á 617 milljónir Þrjú félög örugg með að eignast nýjan heimsmeistara Hjátrúafullur forseti Argentínu mætir ekki á úrslitaleikinn Systurnar Kara og Katla áfram á skotskónum hjá KR Fylkismenn kláruðu Njarðvíkinga fyrir hlé „Haldið Tuchel nema Guardiola sé laus“ Sjá meira