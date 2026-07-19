Spánverjar heimsmeistarar Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 19. júlí 2026 22:05 Rodri, fyrirliði Spánar, lyftir heimsmeistarabikarnum. getty/Alex Pantling Spánn varð í kvöld heimsmeistari í fótbolta karla í annað sinn eftir 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik á MetLife-leikvanginum í New Jersey. Ferran Torres skoraði eina mark leiksins í upphafi seinni hálfleiks framlengingarinnar. Lionel Messi og félögum í Argentínu mistókst því að verja heimsmeistaratitilinn sem þeir unnu í Katar fyrir fjórum árum. Argentínska liðið sýndi engan sóknarhug í leiknum og einu tvö skot þess komu í seinni hálfleik framlengingarinnar. Enzo Fernández, leikmaður Chelsea, skildi félaga sína eftir á köldum klaka þegar hann var rekinn út af í uppbótartíma venjulegs leiktíma. Slavko Vincic rekur Enzo Fernández af velli.getty/Tom Weller Spánn er nú bæði heims- og Evrópumeistari en spænska liðið vann EM í Þýskalandi fyrir tveimur árum. Fyrri hálfleikurinn var frekar tíðindalítill. Lamine Yamal komst í fínt færi strax á 5. mínútu en Emiliano Martínez varði. Undir lok fyrri hálfleiks átti Marc Cucurella svo skot rétt framhjá argentínska markinu. Eftir tæplega hálftíma hálfleikssýningu mættu Spánverjar ákveðnari inn í seinni hálfleikinn og þjörmuðu að marki Argentínumanna. Martínez var heldur betur vandanum vaxinn og varði allt sem á markið kom. Báðir miðverðir Argentínu, Cristian Romero og Lisandro Martínez, þurftu að fara af velli en Argentína varðist af miklum móð. Lamine Yamal reynir að komast framhjá Alexis Mac Allister og Julián Alvarez.epa/RONALD WITTEK Heimsmeistararnir sóttu þó nánast ekkert í leiknum og áttu ekki eitt einasta skot að marki Spánar fyrr en á 117. mínútu. Í uppbótartíma venjulegs leiktíma fór Fernández af fullum krafti í Pau Cubarsí. Slavko Vincic, dómari leiksins, gaf honum gult spjald og því þurfti Fernández að yfirgefa völlinn. Skömmu áður hafði hann fengið gult spjald fyrir mótmæli. Yamal fékk síðasta tækifæri Spánverja í venjulegum leiktíma en Martínez varði skot hans beint úr aukaspyrnu. Því þurfti að framlengja. Emiliano Martínez varði allt hvað af tók í marki Argentínu.getty/Kevin C. Cox Nico Williams fékk fínt færi á 93. mínútu en náði ekki nógu góðri snertingu með höfðinu. Tveimur mínútum síðar skoraði Williams en markið var dæmt af vegna brots Mikels Merino á Nicolás Otamendi. Undir lok fyrri hálfleiks framlengingarinnar fékk Merino sannkallað dauðafæri en hitti ekki markið. Á 106. mínútu, skömmu eftir að seinni hálfleikur framlengingarinnar hófst, brutu Spánverjar loks ísinn. Pedro Porro sendi fyrir frá hægri á fjærstöngina. Þar var Williams og skallaði boltann út í vítateiginn á Torres sem kláraði færið frábærlega. Nico Williams og Torres fagna marki þess síðarnefnda.getty/Martin Rickett Torres skoraði aftur á 113. mínútu en markið var dæmt af vegna rangstöðu. Undir blálok leiksins kom loksins smá sóknarkraftur í Argentínu. Cubarsí bjargaði frábærlega og svo átti Guiliano Simeone skot yfir mark Spánar úr fínu færi. Argentínumönnum tókst þó ekki að jafna metin og Spánverjar fögnuðu 1-0 sigri og sínum öðrum heimsmeistaratitli. Spánn varð heimsmeistari í Suður-Afríku 2010 eftir 1-0 sigur í framlengdum úrslitaleik og endurtók leikinn í kvöld. Spánn fékk aðeins eitt mark á sig á sig í átta leikjum á HM en það gerði Belginn Charles De Keteleare. Ekkert heimsmeistaralið í sögunni hefur fengið á sig færri mörk. HM 2026 í fótbolta