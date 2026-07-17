Ríflega tuttugu verk eftir Ella Egils og dóttur hans til sýnis Freyja Þórisdóttir skrifar 17. júlí 2026 11:55 Sýningin sem Elli og dóttir hans Ignacia er fyyrsta einkasýning listamannsins hér á landi í fjögur ár. Instagram/Elliegils Listamaðurinn Elli Egilsson Fox opnar í dag, föstudaginn 17. júlí, einkasýningu ásamt dóttur sinni Ignaciu, sem er fjögurra ára gömul, í gallerí Herma á Hverfisgötu. Sýning þeirra feðginanna heitir því viðeigandi nafni Sjaldan fellur eplið langt frá eikinni. Sýningin verður opnuð klukkan 17:00 í dag en í tilefni af opnuninni mættu þau Elli og Ignacia í viðtal á Bylgjunni og þar sagði Elli frá því að þau hefðu unnið að verkum saman í gegnum tíðina og að Ignacia hefði sýnt af sér mikla listahæfileika alveg um leið. Lofaði góðu Þau hafa síðastliðin sjö ár búið í Los Angeles en í Las Vegas hafa þau feðginin varið mörgum stundum saman á vinnustofu Ella, aðallega til þess að mála þó að þau dansi stundum þar við góða tónlist. Ignacia valdi meðal annars skærbláan lit og grænan en Elli segir sýninguna vera tvískipta; annar hluti hennar sé með vetrarþema og annar með haustþema.Instagram/Elliegils „Hún byrjaði að mála í fyrra. Þá kom eitthvað svona upp hjá henni og ég gaf henni alvöru striga, ekkert svona blað og penna og eitthvað sullerí,“ segir Elli og bætir við að hann hafi séð að „hún var með svona takta og var rosalega einbeitt.“ Þá bauð Elli henni að velja sér fjóra liti fyrir hvert verk en hann mótaði svo fjallatoppa með límbandi á striga fyrir hana til að æfa sig í fyrstu. Hún málaði svo tvö verk. „Svo lét hún bara vaða og bætti við lögum eins og hún hefur augljóslega séð pabba sinn gera,“ segir Elli en hann valdi svo litina fyrir verkin sín út frá þeim átta sem Ignacia valdi. Elli er helst þekktur fyrir landslagsmyndir og málar iðulega íslenska fjallatinda eftir minni en Ignacia hefur undanfarið spreytt sig á því að mála verk þar sem fjölskyldan er í fyrirrúmi. „Hún er að teikna fjölskylduna mikið, ég er með mikið skegg og mikið hár og alltaf gleraugun. Svo teiknar hún afa sinn og ömmu í sveitinni og allt þetta,“ segir Elli frá. Fer heim og leggur sig Á sýningunni verða átta verk eftir Ignaciu til sölu en tvö þeirra eru þegar seld, á fimmtíu þúsund krónur hvert. Elli segir hana löngu vera búna að taka yfir vinnustofuna hans og hann hafi ekki fengið neinu að ráða um það. „Hún alveg elskar þetta og er komin með sér vinnugalla. Vinnustofan heitir No days off og við reynum að mæta alla daga,“ segir Elli en hún fer flesta daga heim í lúr um hádegisbil og mætir svo aftur að mála meira. Elli segist brosa út að eyrum hvern einasta dag en hann ólst sjálfur upp að miklu leyti á vinnustofu föður síns, Egils Eðvarssonar, og hefur meðal annars haldið með honum sýninguna Sammála í Gallery Port árið 2023. Elli segir Ignaciu ráða ríkjum á vinnustofunni No days off í Las Vegas.Instagram/Elliegils Fyrsta sýning þeirra feðga var haldin þegar Elli var ellefu ára, árið 1991, en þá seldi hann sitt fyrsta verk fyrir hvorki meira né minna en fimm þúsund krónur. Ignacia, sem hefur líkt og fyrr segir selt tvö verk, hefur ekki enn ákveðið hvað hana langar að kaupa sér fyrir peninginn. Rúm með rennibraut, nýtt hjól eða nýir penslar koma til greina. Þau Elli og leikkonan María Birta Bjarnadóttir Fox hafa búið með börnum sínum úti í Bandaríkjunum síðustu árin en Elli segir þau sjá fyrir sér að vera meira á Íslandi næstu misserin. „Við sjáum bara að börnin okkar elska að vera hérna. Þau bara fara upp í sveit til ömmu og afa og eru þar í pollagallanum að leika sér í skóginum,“ segir Elli en hann hefur ekki sýnt í rúm fjögur ár á Íslandi. Stærsta verkið á sýningunni, sem eru ríflega tuttugu talsins, Sjaldan fellur eplið langt frá eikinni, er ríflega þrír metrar sinnum tveir metrar. Elli hefur unnið að verkinu í tvö ár og því er eftirvæntingin mikil. Sýningin stendur yfir til 13. ágúst en þau feðginin verða viðstödd opnunina til klukkan átta í kvöld. Sýningar á Íslandi Bandaríkin Reykjavík Börn og uppeldi Bítið Tengdar fréttir Elli hannaði jakka á Pharrell Pharrell klæðist flottum jakka eftir Ella á tónleikaferðalaginu Dear Girl Tour. 25. september 2014 17:43 Elli málar landslag verndaður af glæpagengjum Myndlistarmaðurinn Elli Egilsson býr í Los Angeles þar sem hann málar íslenskt landslag í einu skuggalegasta hverfi borgarinnar. 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