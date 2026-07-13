Lífið

Stjörnulífið: Pat­rekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Patrekur Jaime og Gísli Marteinn skemmtu sér á Bad Bunny.
Patrekur Jaime og Gísli Marteinn skemmtu sér á Bad Bunny. Instagram

Rok og rigning stoppar ekki sumarstuðið í Reykjavík og þó eru margir sem hafa skroppið á sólríkari slóðir að undanförnu. Stjörnur landsins njóta lífsins sem aldrei fyrr hérlendis og erlendis, berja aðrar stórstjörnur augum á tónleikum, dansa fram á rauða nótt og fleira fjörugt.

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Patrekur Jaime og Gísli Marteinn á Bad Bunny

Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime fór til Stokkhólms að sjá einn af hans uppáhalds tónlistarmönnum, Bad Bunny, á sviði. Með honum voru góðir vinir, meðal annars sjónvarpsmaðurinn Gísli Marteinn og Anna Theresa Morales. Patrekur hefur nokkrum sinnum slegið í gegn sem gestur hjá Gísla Marteini. 

Ástin blómstar

Ástin blómstrar á Instagram og voru mörg stjörnupör sem birtu fallegar myndir á samfélagsmiðilinn í liðinni viku. 

Tónlistarparið Friðrik Róbertsson, betur þekktur sem Flóni, og Kolfreyja Sól Bogadóttir, jafnan þekkt sem Alaska, birtu paramynd frá Grikklandi og skrifuðu „Heit á Krít“ við færsluna. 

Ofurparið Halla Vilhjálmsdóttir og Eiður Smári Guðjohnsen skelltu sér á lúxushótel í Malaga í vinnuferð. 

Leikkonan og skemmtikrafturinn Steiney Skúladóttir frumsýndi kærastann, tónlistarmanninn Helga Egilsson, í tilefni af fertugsafmæli hans.

Tónlistarhlaupari

Tónlistarmaðurinn Kaktus Einarsson tók þátt í Aukakrónuhlaupinu í miðbænum og bætti tímann sinn svakalega á nokkrum vikum. Stöðugleiki er lykillinn samkvæmt honum!

Fagnaði Pride mánuði í London

Bakarastjarnan Elínóra Rós Georgsdóttir fór yfir liðinn mánuð í London.

 Höfrungar á Hydra-eyju

Áhrifavaldurinn Móeiður Lárusdóttir heldur áfram að vera ofurpæja á Grikklandi og heimsótti höfrunga á Hydra-eyju á dögunum.

Ítölsk díva

Áhrifavaldurinn Rósa Kristinsdóttir skellti sér til Ítalíu í hitann og færði hitann yfir á Instagram!

Sumargella á Spáni

Útvarpskonan Jóhanna Helga Jensdóttir er að „sumar-ast“ á Spáni.

Massaður í Króatíu

Priks-prinsinn Geoffrey Huntingdon-Williams fékk sér snellu í Króatíu og baðaði sig ber að ofan í sólinni.

Drekkur ekki kaffi

Húðdrottningin Helga Sigrún brosti með kaffibolla á sólríkum degi í Reykjavík (já, sólin skín stundum í Reykjavík - ekki gleyma því) en drekkur ekki einu sinni kaffi.

Afmælisprinsessa

Athafnakonan Sofia Elsie Nielsen fagnaði afmæli sínu í alvöru sumar-skvísu-klæðnaði.

Soho stelpa

Fyrirsætan Helena O'Connor skvísaðist um í skemmtilega hverfinu Soho á Manhattan eyju.

Í bláu í Madríd

Markaðsskvísan Ásgerður Diljá klæddist bláum kjól í Madríd á Spáni sem passaði mjög vel við bláu augun hennar.

Bomba í London

Stjörnustílistinn Hulda Halldóra kann svo sannarlega að klæða sig upp og sýndi fylgjendum sínum hvernig á að gera þetta með pæjumynd frá London.

Sjóðheit á Sikiley

Tískudrottningin Sara Kamban fór með vinkonu sinni Auði Erlu til Sikileyjar þar sem þær spókuðu sig um eins og sannkallaðar skvísur.

Ein í Tívólí

Tónlistarkonan Emiliana Torrini fór ein í tívólí í Vínarborg í Austurríki og mælir með því.

Emiliana kom í helgarviðtal á Vísi vorið 2024 þar sem hún sagðist meðal annars aldrei hafa verið hrifin af því að fylgja reglunum.

Partýdrottning

Raunveruleikastjarnan, áhrifavaldurinn og framkvæmdastjórinn Birgitta Líf skellti sér á djammið í Reykjavík með góðum vinum.

Laufey í Kína

Stórstjarnan Laufey Lín átti góða daga í Kína meðal annars með móður sinni og Carmen Ingu sem vinnur í teyminu hennar. Að vanda rokkaði Laufey hvern glæsilega kjólinn á fætur öðrum. 

Stjörnulífið


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