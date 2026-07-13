Rok og rigning stoppar ekki sumarstuðið í Reykjavík og þó eru margir sem hafa skroppið á sólríkari slóðir að undanförnu. Stjörnur landsins njóta lífsins sem aldrei fyrr hérlendis og erlendis, berja aðrar stórstjörnur augum á tónleikum, dansa fram á rauða nótt og fleira fjörugt.
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Raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime fór til Stokkhólms að sjá einn af hans uppáhalds tónlistarmönnum, Bad Bunny, á sviði. Með honum voru góðir vinir, meðal annars sjónvarpsmaðurinn Gísli Marteinn og Anna Theresa Morales. Patrekur hefur nokkrum sinnum slegið í gegn sem gestur hjá Gísla Marteini.
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Ástin blómstrar á Instagram og voru mörg stjörnupör sem birtu fallegar myndir á samfélagsmiðilinn í liðinni viku.
Tónlistarparið Friðrik Róbertsson, betur þekktur sem Flóni, og Kolfreyja Sól Bogadóttir, jafnan þekkt sem Alaska, birtu paramynd frá Grikklandi og skrifuðu „Heit á Krít“ við færsluna.
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Ofurparið Halla Vilhjálmsdóttir og Eiður Smári Guðjohnsen skelltu sér á lúxushótel í Malaga í vinnuferð.
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Leikkonan og skemmtikrafturinn Steiney Skúladóttir frumsýndi kærastann, tónlistarmanninn Helga Egilsson, í tilefni af fertugsafmæli hans.
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Tónlistarmaðurinn Kaktus Einarsson tók þátt í Aukakrónuhlaupinu í miðbænum og bætti tímann sinn svakalega á nokkrum vikum. Stöðugleiki er lykillinn samkvæmt honum!
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Bakarastjarnan Elínóra Rós Georgsdóttir fór yfir liðinn mánuð í London.
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Áhrifavaldurinn Móeiður Lárusdóttir heldur áfram að vera ofurpæja á Grikklandi og heimsótti höfrunga á Hydra-eyju á dögunum.
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Áhrifavaldurinn Rósa Kristinsdóttir skellti sér til Ítalíu í hitann og færði hitann yfir á Instagram!
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Útvarpskonan Jóhanna Helga Jensdóttir er að „sumar-ast“ á Spáni.
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Priks-prinsinn Geoffrey Huntingdon-Williams fékk sér snellu í Króatíu og baðaði sig ber að ofan í sólinni.
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Húðdrottningin Helga Sigrún brosti með kaffibolla á sólríkum degi í Reykjavík (já, sólin skín stundum í Reykjavík - ekki gleyma því) en drekkur ekki einu sinni kaffi.
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Athafnakonan Sofia Elsie Nielsen fagnaði afmæli sínu í alvöru sumar-skvísu-klæðnaði.
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Fyrirsætan Helena O'Connor skvísaðist um í skemmtilega hverfinu Soho á Manhattan eyju.
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Markaðsskvísan Ásgerður Diljá klæddist bláum kjól í Madríd á Spáni sem passaði mjög vel við bláu augun hennar.
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Stjörnustílistinn Hulda Halldóra kann svo sannarlega að klæða sig upp og sýndi fylgjendum sínum hvernig á að gera þetta með pæjumynd frá London.
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Tískudrottningin Sara Kamban fór með vinkonu sinni Auði Erlu til Sikileyjar þar sem þær spókuðu sig um eins og sannkallaðar skvísur.
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Tónlistarkonan Emiliana Torrini fór ein í tívólí í Vínarborg í Austurríki og mælir með því.
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Emiliana kom í helgarviðtal á Vísi vorið 2024 þar sem hún sagðist meðal annars aldrei hafa verið hrifin af því að fylgja reglunum.
Raunveruleikastjarnan, áhrifavaldurinn og framkvæmdastjórinn Birgitta Líf skellti sér á djammið í Reykjavík með góðum vinum.
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Stórstjarnan Laufey Lín átti góða daga í Kína meðal annars með móður sinni og Carmen Ingu sem vinnur í teyminu hennar. Að vanda rokkaði Laufey hvern glæsilega kjólinn á fætur öðrum.
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