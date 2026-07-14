Fyrirsætan og fegurðardrottningin Íris Freyja Salguero Kristínardóttir og athafnamaðurinn Egill Halldórsson eiga von á öðru barni. Fyrir eiga þau dótturina Mayu Sól og segja mikla gjöf að fá að stækka fjölskylduna.
Hjúin kynntust í janúar árið 2022 og hafa því verið par í rúm fjögur ár. Þau búa í raðhúsi í Garðabæ og hafa verið dugleg að ferðast og njóta lífsins saman.
Íris greindi frá barnaláninu á Instagram í dag og skrifar:
„Endalaust þakklæti. Það að fá að bæta við öðrum sólargeisla í fallegu fjölskylduna okkar er svo mikil gjöf, við vitum að Maya Sól á eftir að vera svo góð og blíð stóra systir.“
View this post on Instagram A post shared by 𝓘𝓻𝓲𝓼 𝓕𝓻𝓮𝔂𝓳𝓪 𝓢𝓪𝓵𝓰𝓾𝓮𝓻𝓸 (@irisfreyjas)
A post shared by 𝓘𝓻𝓲𝓼 𝓕𝓻𝓮𝔂𝓳𝓪 𝓢𝓪𝓵𝓰𝓾𝓮𝓻𝓸 (@irisfreyjas)
Íris Freyja er fædd árið 1998 og er hvað þekktust fyrir fyrirsætustörf en hún keppti í Miss Universe Iceland árið 2021. Þar hafnaði hún í öðru sæti og var valin Miss Supranational Iceland. Athafnamaðurinn Egill Fannar er fæddur árið 1993 en hann er annar eigandi Gorilla vöruhúss og fyrirtækisins Wake Up Reykjavík.