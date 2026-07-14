Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. júlí 2026 08:49 Halla birti sjálfu af sér með tónlistarkonunni Jewel. Halla Tómasdóttir Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, hitti tónlistarkonuna Jewel þegar sú síðarnefnda gerði sér ferð til Íslands. Hún segir tónlist Jewel oft hafa bjargað sál hennar. Halla birti færslu á Facebook í gær og með fylgir sjálfa af forsetanum og tónlistarkonunni sem er tekin á Bessastöðum. „Dýrmætar samræður við Jewel í dag. Við deilum trú á mikilvægi þess að hlúa að líðan barna og ungs fólks og skapa þeim aðstæður þar sem þau geta blómstrað,“ segir í færslu forsetans og bætir hún við að það hafi verið áhugavert að heyra um störf Jewel sem hún stendur að með Inspiring Children sjóðnum. Halla sýnir líka á sér einlægu hliðina. „Tónlist Jewel hefur oft bjargað sál minni, svo lengi hef ég verið aðdáandi hennar. Eftir samtal dagsins dáist ég enn meira að henni sem manneskju og þeirri hugsjón sem hún vinnur að.“ Jewel er bandarísk tónlistar- og listakona og stofnandi Inspiring Children sjóðsins. Á Instagram-síðunni sinni birti hún myndir af ferðalaginu til Íslands þar sem hún meðal annars heimsótti Bláa lónið, miðbæ Reykjavíkur og Grænahrygg. „Ég finn að þetta er aðeins upphaf að stærra samtali,“ skrifar forsetinn að lokum. Forseti Íslands Halla Tómasdóttir Tónlist Íslandsvinir Mest lesið Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lífið Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Lífið Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða súperstjarna Tónlist Lesbíur selja litríka íbúð Lífið „Þýðir í raun bara endalok fyrir íslenska útgefna tónlist“ Tónlist Sagði Viktoríu Beckham að „fokka sér“ Tónlist „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ Lífið Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Bíó og sjónvarp Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Lífið „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Lífið Fleiri fréttir Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lesbíur selja litríka íbúð „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Leikarinn Sam Neill er látinn „Við unnum í nágrannalottóinu“ Steiney frumsýnir kærastann „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Ferðast um heiminn og setur Íslandsmet Ógleymanlegt galdrabrúðkaup á tásunum Krakkatía vikunnar: Víkingar, Njáll og pasta Loksins sást til hjónanna Óttast ekki dauðann en vill gjarnan meiri tíma með sínu fólki Fréttatía vikunnar: Hundur, steypubíll og Harry Styles Flýta tónleikum „svo túristarnir geti farið að hátta“ Harry og Meghan heimsóttu konungshjónin Krummafótur um helgina Adda og Alfreð eignuðust dreng Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Óttar og Rafnhildur Rósa eiga von á stúlku Kathy Griffin sögð komin með 22 ára kærasta „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Björk og Yara nýtt par Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Sjá meira