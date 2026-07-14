Lífið

Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Halla birti sjálfu af sér með tónlistarkonunni Jewel.
Halla birti sjálfu af sér með tónlistarkonunni Jewel. Halla Tómasdóttir

Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, hitti tónlistarkonuna Jewel þegar sú síðarnefnda gerði sér ferð til Íslands. Hún segir tónlist Jewel oft hafa bjargað sál hennar.

Halla birti færslu á Facebook í gær og með fylgir sjálfa af forsetanum og tónlistarkonunni sem er tekin á Bessastöðum.

„Dýrmætar samræður við Jewel í dag. Við deilum trú á mikilvægi þess að hlúa að líðan barna og ungs fólks og skapa þeim aðstæður þar sem þau geta blómstrað,“ segir í færslu forsetans og bætir hún við að það hafi verið áhugavert að heyra um störf Jewel sem hún stendur að með Inspiring Children sjóðnum.

Halla sýnir líka á sér einlægu hliðina.

„Tónlist Jewel hefur oft bjargað sál minni, svo lengi hef ég verið aðdáandi hennar. Eftir samtal dagsins dáist ég enn meira að henni sem manneskju og þeirri hugsjón sem hún vinnur að.“

Jewel er bandarísk tónlistar- og listakona og stofnandi Inspiring Children sjóðsins. Á Instagram-síðunni sinni birti hún myndir af ferðalaginu til Íslands þar sem hún meðal annars heimsótti Bláa lónið, miðbæ Reykjavíkur og Grænahrygg. 

„Ég finn að þetta er aðeins upphaf að stærra samtali,“ skrifar forsetinn að lokum.

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