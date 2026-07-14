Lífið

Ariana Grande byrjuð aftur með fyrr­verandi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Myndin er frá árinu 2016 en Grande og Alvarez voru par á árunum 2015 og 2016.
Myndin er frá árinu 2016 en Grande og Alvarez voru par á árunum 2015 og 2016. Getty

Stórstjarnan Ariana Grande og Ricky Alvarez eru byrjuð aftur saman eftir að hafa stungið saman nefjum í nokkrar vikur. Þau voru áður par á árunum 2015 og 2016 en Alvarez var dansari (e. backup-dancer) Grande.

Dægurmiðillinn People greinir fá þessu og segir að sést hafi til þeirra saman síðustu vikur en að parið sé að „taka því mjög rólega.“ 

Alvarez er nefndur á nafn í smelli Grande Thank U, Next frá árinu 2018 þar sem Grande taldi upp nokkra af sínum fyrrverandi kærustum „Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh,“ söng Grande. Nýverið hafi hún hins vegar breytt textanum að laginu á tónleikum og sungið „Wrote some songs about Ricky / I know he’s still got my back.“

Grande og Alvarez héldu vinskap sínum áfram í kjölfar sambandsslitanna 2016.Getty

Stutt er síðan greint var frá því að Grande og leikarinn Ethan Slater væru hætt saman eftir þriggja ára samband. Þau hafi fellt hugi saman við tökur á söngleikjamyndinni Wicked en heimildir vestanhafs herma að tvíeykið sé enn góðir vinir.

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