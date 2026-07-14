Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Áróra L Davíðsdóttir skrifar 14. júlí 2026 20:59 Myndin er frá árinu 2016 en Grande og Alvarez voru par á árunum 2015 og 2016. Getty Stórstjarnan Ariana Grande og Ricky Alvarez eru byrjuð aftur saman eftir að hafa stungið saman nefjum í nokkrar vikur. Þau voru áður par á árunum 2015 og 2016 en Alvarez var dansari (e. backup-dancer) Grande. Dægurmiðillinn People greinir fá þessu og segir að sést hafi til þeirra saman síðustu vikur en að parið sé að „taka því mjög rólega.“ Alvarez er nefndur á nafn í smelli Grande Thank U, Next frá árinu 2018 þar sem Grande taldi upp nokkra af sínum fyrrverandi kærustum „Wrote some songs about Ricky / Now I listen and laugh,“ söng Grande. Nýverið hafi hún hins vegar breytt textanum að laginu á tónleikum og sungið „Wrote some songs about Ricky / I know he’s still got my back.“ Grande og Alvarez héldu vinskap sínum áfram í kjölfar sambandsslitanna 2016.Getty Stutt er síðan greint var frá því að Grande og leikarinn Ethan Slater væru hætt saman eftir þriggja ára samband. Þau hafi fellt hugi saman við tökur á söngleikjamyndinni Wicked en heimildir vestanhafs herma að tvíeykið sé enn góðir vinir. Ástin og lífið Hollywood Tónlist Mest lesið Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lífið Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar Lífið Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Bíó og sjónvarp Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Lífið David kemur áhugalausri Victoriu til varnar Lífið Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Lífið Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða súperstjarna Tónlist Íris Freyja og Egill bæta við öðrum sólargeisla Lífið Lesbíur selja litríka íbúð Lífið Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Lífið Fleiri fréttir Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Ljóðrænt hótel á Akureyri David kemur áhugalausri Victoriu til varnar „Drullið ykkur í burtu“ Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar Íris Freyja og Egill bæta við öðrum sólargeisla Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Selja herrasetur í Þingholtunum Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lesbíur selja litríka íbúð „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Leikarinn Sam Neill er látinn „Við unnum í nágrannalottóinu“ Steiney frumsýnir kærastann „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Ferðast um heiminn og setur Íslandsmet Ógleymanlegt galdrabrúðkaup á tásunum Krakkatía vikunnar: Víkingar, Njáll og pasta Loksins sást til hjónanna Óttast ekki dauðann en vill gjarnan meiri tíma með sínu fólki Fréttatía vikunnar: Hundur, steypubíll og Harry Styles Flýta tónleikum „svo túristarnir geti farið að hátta“ Harry og Meghan heimsóttu konungshjónin Krummafótur um helgina Adda og Alfreð eignuðust dreng Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Óttar og Rafnhildur Rósa eiga von á stúlku Sjá meira