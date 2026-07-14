Íslensk ljóðlist er í hávegum höfð á nýju hóteli í miðbæ Akureyrar. Handskrifuð ljóð og bréf frá Davíði Stefánssyni prýða veggi hótelsins.
Fyrr í sumar var hótelið Skáld opnað við Hafnarstræti á Akureyri. Skáld er hluti af Curio-línu Hilton-hótela og er íslensk ljóðhefð rauður þráður í hönnun hótelsins og þeirri upplifun sem hótelið býður gestum upp á.
„Það eru ekkert nema ljóðabækur á öllu hótelinu, herbergjunum og íbúðunum hjá okkur. Við erum með samsetta fjölskyldu af þrettán samtímaljóðskáldum. Þau eru á öllum aldri. Við getum glaðst yfir arfinum og öllum merkilegu skáldunum sem hafa yfirgefið okkur en síðast en ekki síst hampað samtímaljóðskáldum,“ segir Magnea Þórey Hjálmarsdóttir, eigandi og hótelstjóri Skálds.
Innlit á hótelið má sjá í klippunni hér fyrir neðan.
Á hótelinu eru 71 herbergi og fimmtán íbúðir með fallegu útsýni yfir Eyjafjörðinn. Veitingastaður hótelsins heitir Abbalabbalá eftir ljóði Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi.
„Á leiðinni inn á veitingastaðinn sérðu veggfóður með handskrifuðum bréfum og ljóðum frá Davíð. Við fengum þau frá ættingjum hans. Við létum betrekkja þau á veggina, enda gullfalleg skrift og fallegur boðskapur,“ segir Magnea.
Davíð er einmitt úr Eyjafirði en mörg af þekktustu ljóðskáldum Íslandssögunnar tengjast svæðinu sterkum böndum, þar á meðal Jónas Hallgrímsson sem var fæddur og uppalinn í Öxnadal og Matthías Jochumsson sem bjó um árabil á Akureyri og dvaldi þar síðustu æviár sín.
„Okkur fannst þetta vanta inn í söguna okkar þegar við erum að segja útlendingum frá því sem einkennir Íslendinga og því sem við höfum erft og unnið með. Það á jafn vel við í dag og fyrir löngu síðan,“ segir Magnea.