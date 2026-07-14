Kanadíska stórstjarnan Hudson Williams var að þrotum kominn í París á dögunum eftir að hafa verið eltur á röndum af mönnum sem vinna við það að selja eiginhandaráritanir. Einn mannanna tók Williams upp á myndband sem hefur farið sem eldur um sinu á Internetinu.
Hudson Williams er fæddur árið 2001 og skaust upp á stjörnuhimininn með hlutverki sínu sem hokkíleikmaðurinn Shane Hollander í þáttunum Heated Rivalry. Líf hans gjörbreyttist á stuttum tíma í kjölfar frægðarinnar og hefur hann verið tíður gestur á ýmsum eftirsóknarverðum viðburðum á borð við tískuvikur og unnið mikið með tískuhúsinu Balenciaga.
Hann var einmitt staddur í París á hátískuvikunni þar um helgina þegar hann og kærasta hans Katlyn Larson voru elt um alla borg og að hóteli sínu af umræddum mönnum. Þegar þeir báðu hann að árita fyrir sig myndir var Williams nóg boðið.
„Strákar, þið eltuð mig alla leið að hótelinu mínu. Þið megið ekki gera þetta. Þetta er ótrúlega fokking skrýtið, þið megið ekki fokking gera þetta,“ sagði Williams bugaður og reif myndirnar af mönnunum og reyndi árangurslaust að kveikja í þeim.
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„Þið eruð ekkert aðdáendur mínir. Þið eruð að vera mjög óþægilegir og bara að elta mig. Ég ætla að brenna þetta, takk fyrir. Drullið ykkur í burtu, plís. Þið eruð geðveikir. Ég vil horfa á ykkur fara. Hoppið á litlu hjólin ykkar,“ hélt Williams áfram áður en hann rauk í burtu með Larson og tveimur aðstoðarmönnum. Þegar mennirnir héldu áfram að elta þau sneri Larson hér við, rétti þeim myndirnar og bað þá hljóðlátlega að koma sér burt.