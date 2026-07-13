Lífið

„Fimm­tán ár af hreinu himna­ríki“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Mikael Torfason og Stefanía Berndsen endurnýjuðu heitin í Bandaríkjunum.
Mikael Torfason og Stefanía Berndsen endurnýjuðu heitin í Bandaríkjunum. Instagram

Hollywood-parið Mikael Torfason rithöfundur og leikkonan Stefanía Berndsen hafa verið saman í fimmtán ár og í tilefni af tímamótunum endurnýjuðu þau heitin á sólardegi í Bandaríkjunum.

Mikael Torfason er fæddur 1974 og hefur gefið út fjölda bóka og leikrita og starfað sem blaðamaður um árabil ásamt því að láta til sín taka í kvikmyndabransanum með handritaskrifum. 

Stefanía er fædd árið 1986 og hefur meðal annars leikið aðalhlutverkið í kvikmyndinni Dimmalimm sem Mikael leikstýrði, Natatorium og Hvítur, hvítur dagur. Þau fluttu til Bandaríkjanna í byrjun árs 2024 og sagði Mikael í samtali við Vísi að hann ætli aldrei að flytja heim. 

Hjónin endurnýjuðu heitin með stæl í sólinni og klæddist Stefanía hvítum kjól en Mikael svörtum jakkafötum. 

„Endurnýjuðum heitin eftir 15 ár af hamingju,“ skrifaði Stefanía meðal annars á Instagram síðu sína þar sem þau voru umkringd nánustu fjölskyldu. Hún vitnaði sömuleiðis í skáldsagnapersónuna Catherine úr ægilegu ástarsögunni Wuthering Heights eftir Emily Brontë og skrifaði: „Whatever our souls are made of, his and mine are the same,“ eða „Sama hvað sálir okkar eru búnar til úr þá er hans sál eins og mín.“ 

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