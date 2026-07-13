„Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 13. júlí 2026 11:04 Mikael Torfason og Stefanía Berndsen endurnýjuðu heitin í Bandaríkjunum. Instagram Hollywood-parið Mikael Torfason rithöfundur og leikkonan Stefanía Berndsen hafa verið saman í fimmtán ár og í tilefni af tímamótunum endurnýjuðu þau heitin á sólardegi í Bandaríkjunum. Mikael Torfason er fæddur 1974 og hefur gefið út fjölda bóka og leikrita og starfað sem blaðamaður um árabil ásamt því að láta til sín taka í kvikmyndabransanum með handritaskrifum. Stefanía er fædd árið 1986 og hefur meðal annars leikið aðalhlutverkið í kvikmyndinni Dimmalimm sem Mikael leikstýrði, Natatorium og Hvítur, hvítur dagur. Þau fluttu til Bandaríkjanna í byrjun árs 2024 og sagði Mikael í samtali við Vísi að hann ætli aldrei að flytja heim. View this post on Instagram A post shared by Stefanía Berndsen (@stefaniaberndsen) Hjónin endurnýjuðu heitin með stæl í sólinni og klæddist Stefanía hvítum kjól en Mikael svörtum jakkafötum. „Endurnýjuðum heitin eftir 15 ár af hamingju,“ skrifaði Stefanía meðal annars á Instagram síðu sína þar sem þau voru umkringd nánustu fjölskyldu. Hún vitnaði sömuleiðis í skáldsagnapersónuna Catherine úr ægilegu ástarsögunni Wuthering Heights eftir Emily Brontë og skrifaði: „Whatever our souls are made of, his and mine are the same,“ eða „Sama hvað sálir okkar eru búnar til úr þá er hans sál eins og mín.“ Íslendingar erlendis Brúðkaup Tímamót Bandaríkin Ástin og lífið Mest lesið „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Lífið Josh Grisetti látinn 44 ára að aldri Bíó og sjónvarp Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Lífið „Við unnum í nágrannalottóinu“ Lífið Leikarinn Sam Neill er látinn Lífið Heitast að vera aðeins of fín, alltaf Tíska og hönnun Steiney frumsýnir kærastann Lífið „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Lífið „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ Lífið Óttast ekki dauðann en vill gjarnan meiri tíma með sínu fólki Lífið Fleiri fréttir „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Leikarinn Sam Neill er látinn „Við unnum í nágrannalottóinu“ Steiney frumsýnir kærastann „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Ferðast um heiminn og setur Íslandsmet Ógleymanlegt galdrabrúðkaup á tásunum Krakkatía vikunnar: Víkingar, Njáll og pasta Loksins sást til hjónanna Óttast ekki dauðann en vill gjarnan meiri tíma með sínu fólki Fréttatía vikunnar: Hundur, steypubíll og Harry Styles Flýta tónleikum „svo túristarnir geti farið að hátta“ Harry og Meghan heimsóttu konungshjónin Krummafótur um helgina Adda og Alfreð eignuðust dreng Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Óttar og Rafnhildur Rósa eiga von á stúlku Kathy Griffin sögð komin með 22 ára kærasta „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Björk og Yara nýtt par Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Sjá meira