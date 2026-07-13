Lífið

Lesbíur selja lit­ríka í­búð

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Inga Björk og Bára Dís hafa sett íbúð sína á sölu.
Inga Björk og Bára Dís hafa sett íbúð sína á sölu.

Hjónin Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir og Bára Dís Guðjónsdóttir hafa sett á sölu 133 fermetra íbúð sína að Akurvöllum 1 í Hafnarfirði. Ásett verð er 92,9 milljónir.

Um er að ræða fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð húss sem var byggt árið 2006 á Völlunum í Hafnarfirði . Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, eitt baðherbergi og þvottahús og svo er sameiginlegur inngangur.

Stutt er í alla helstu þjónustu á Völlunum, íbúðin er í göngufæri frá tveimur leikskólum hverfisins, grunnksóla og íþróttasvæði Hauka og svo er líka bara nokkurra mínútna gangur í sundlaug og matvöruverslanir. Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis..

„Elsku vinir! Besta íbúðin okkar er komin á sölu (með trega), en hér hefur okkur liðið ótrúlega vel síðustu sex árin. Björt allan daginn, stór svefnherbergi, baðherbergi drauma okkar, matvörubúðir 500 metra í allar áttir og Ásinn stoppar bókstaflega beint fyrir utan. Okkur langar að komast á jarðhæð,“ skrifar Inga Björk, aðjúnkt við HÍ og doktorsnemi í fötlunarfræðum, um íbúðina á Facebook.

Myndir af íbúðinni má sjá hér að neðan:

Íbúðin er býsna björt.

Eldhúsið er ekki mjög stórt en með nóg af vinnuplássi.

Baðherbergið er bæði með sturtu og bað.
Fasteignamarkaður Hafnarfjörður Tímamót


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