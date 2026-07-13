Hjónin Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir og Bára Dís Guðjónsdóttir hafa sett á sölu 133 fermetra íbúð sína að Akurvöllum 1 í Hafnarfirði. Ásett verð er 92,9 milljónir.
Um er að ræða fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð húss sem var byggt árið 2006 á Völlunum í Hafnarfirði . Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, eitt baðherbergi og þvottahús og svo er sameiginlegur inngangur.
Stutt er í alla helstu þjónustu á Völlunum, íbúðin er í göngufæri frá tveimur leikskólum hverfisins, grunnksóla og íþróttasvæði Hauka og svo er líka bara nokkurra mínútna gangur í sundlaug og matvöruverslanir. Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis..
„Elsku vinir! Besta íbúðin okkar er komin á sölu (með trega), en hér hefur okkur liðið ótrúlega vel síðustu sex árin. Björt allan daginn, stór svefnherbergi, baðherbergi drauma okkar, matvörubúðir 500 metra í allar áttir og Ásinn stoppar bókstaflega beint fyrir utan. Okkur langar að komast á jarðhæð,“ skrifar Inga Björk, aðjúnkt við HÍ og doktorsnemi í fötlunarfræðum, um íbúðina á Facebook.
Myndir af íbúðinni má sjá hér að neðan: