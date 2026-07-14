Lífið

Rakel Sif og Gissur Ari selja á Ný­lendu­götu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Rakel Sif og Gissur Ari hafa ákveðið að selja fallega íbúð sína á þriðju hæð á Nýlendugötu 22.
Rakel Sif og Gissur Ari hafa ákveðið að selja fallega íbúð sína á þriðju hæð á Nýlendugötu 22.

Rakel Sif Haraldsdóttir hjúkrunarfræðingur og Gissur Ari Kristinsson, verkefnastjóri frístunda- og forvarnastarfs hjá Seltjarnarnesbæ, hafa sett á sölu 77,6 fermetra íbúð sína að Nýlendugötu 22. Ásett verð er 79,9 milljónir.

Um er að ræða þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð í steinhúsi sem var teiknað af Guðmundi H. Þorlákssyni byggingameistara og byggt árið 1926. 

Íbúðin skiptist í anddyri, gang, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu og geymslu. Íbúðin var mikið endurnýjuð árið 2018 þar sem eldhús og baðherbergi voru tekin í gegn og árið 2019 voru byggðar svalir fyrir íbúðina út frá eldhúsinu. 

Íbúðin er vel staðsett, stutt er í Grandann og gömlu höfnina þar sem hefur verið mikil uppbygging á síðustu árum og svo er einungis nokkurra mínútna gangur inn í Kvosina, upp á Landakotstún og niður á Austurvöll.

Eldhúsið er einkar flott og þaðan er farið inn í stofuna.

Árið 2019 voru byggðar svalir við eldhúsið.

Gengið er frá eldhúsinu út á svalirnar.

Frá stigapalli er komið inn á gang og þaðan er gengið í allar vistaverur. Við annan enda gangsins er komið inn í eldhús með fallegri innréttingu, flísum, Smeg-eldavél með gashelluborði, innbyggðri uppþvottavél og aðstöðu fyrir ísskáp. Frá eldhúsinu er gengið inn í rúmgóða og bjarta stofu með glugga til tveggja átta.

Gegnt innganginum er gengið inn í fallega uppgert baðherbergi og á hinum enda gangsins er rúmgott hjónaherbergi, annað minna svefnherbergi og geymsla þar á milli. Við húsið er lóð sem er hellulögð að hluta og með tyrfðri flöt að hluta. Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis.

Stofan er björt og með hárri lofthæð.

Annað tveggja svefnherbergja í íbúðinni.

Íbúðin er á þriðju hæð í þessu fallega steinhúsi.
Fasteignamarkaður Tímamót Reykjavík


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