Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Magnús Jochum Pálsson skrifar 14. júlí 2026 13:35 Rakel Sif og Gissur Ari hafa ákveðið að selja fallega íbúð sína á þriðju hæð á Nýlendugötu 22. Rakel Sif Haraldsdóttir hjúkrunarfræðingur og Gissur Ari Kristinsson, verkefnastjóri frístunda- og forvarnastarfs hjá Seltjarnarnesbæ, hafa sett á sölu 77,6 fermetra íbúð sína að Nýlendugötu 22. Ásett verð er 79,9 milljónir. Um er að ræða þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð í steinhúsi sem var teiknað af Guðmundi H. Þorlákssyni byggingameistara og byggt árið 1926. Íbúðin skiptist í anddyri, gang, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, stofu og geymslu. Íbúðin var mikið endurnýjuð árið 2018 þar sem eldhús og baðherbergi voru tekin í gegn og árið 2019 voru byggðar svalir fyrir íbúðina út frá eldhúsinu. Íbúðin er vel staðsett, stutt er í Grandann og gömlu höfnina þar sem hefur verið mikil uppbygging á síðustu árum og svo er einungis nokkurra mínútna gangur inn í Kvosina, upp á Landakotstún og niður á Austurvöll. Eldhúsið er einkar flott og þaðan er farið inn í stofuna. Árið 2019 voru byggðar svalir við eldhúsið. Gengið er frá eldhúsinu út á svalirnar. Frá stigapalli er komið inn á gang og þaðan er gengið í allar vistaverur. Við annan enda gangsins er komið inn í eldhús með fallegri innréttingu, flísum, Smeg-eldavél með gashelluborði, innbyggðri uppþvottavél og aðstöðu fyrir ísskáp. Frá eldhúsinu er gengið inn í rúmgóða og bjarta stofu með glugga til tveggja átta. Gegnt innganginum er gengið inn í fallega uppgert baðherbergi og á hinum enda gangsins er rúmgott hjónaherbergi, annað minna svefnherbergi og geymsla þar á milli. Við húsið er lóð sem er hellulögð að hluta og með tyrfðri flöt að hluta. Nánar má lesa um eignina á fasteignavef Vísis. Stofan er björt og með hárri lofthæð. Annað tveggja svefnherbergja í íbúðinni. Íbúðin er á þriðju hæð í þessu fallega steinhúsi. Fasteignamarkaður Tímamót Reykjavík Mest lesið Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lífið Aldraður og moldaður Tom Cruise til bjargar jörðinni Bíó og sjónvarp Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Lífið Litla systir Gretu Thunberg ætlar að verða súperstjarna Tónlist Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Lífið Selja herrasetur í Þingholtunum Lífið Lesbíur selja litríka íbúð Lífið Uppskrift: Bragðmikill grillaður kjúklingaborgari að hætti Rakelar Maríu Lífið samstarf Sagði Viktoríu Beckham að „fokka sér“ Tónlist „Þýðir í raun bara endalok fyrir íslenska útgefna tónlist“ Tónlist Fleiri fréttir Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Selja herrasetur í Þingholtunum Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lesbíur selja litríka íbúð „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Leikarinn Sam Neill er látinn „Við unnum í nágrannalottóinu“ Steiney frumsýnir kærastann „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Ferðast um heiminn og setur Íslandsmet Ógleymanlegt galdrabrúðkaup á tásunum Krakkatía vikunnar: Víkingar, Njáll og pasta Loksins sást til hjónanna Óttast ekki dauðann en vill gjarnan meiri tíma með sínu fólki Fréttatía vikunnar: Hundur, steypubíll og Harry Styles Flýta tónleikum „svo túristarnir geti farið að hátta“ Harry og Meghan heimsóttu konungshjónin Krummafótur um helgina Adda og Alfreð eignuðust dreng Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Óttar og Rafnhildur Rósa eiga von á stúlku Kathy Griffin sögð komin með 22 ára kærasta „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Sjá meira