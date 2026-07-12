Steiney frumsýnir kærastann Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 12. júlí 2026 14:44 Helgi fagnar fjörutíu ára afmæli í dag. Instagram Steiney Skúladóttir, leik- og tónlistarkona, með meiru frumsýnir nýja kærastann, Helga Egilsson, í einlægri færslu á Instagram. „Helgi er 40 ára í dag. Hann gerir heiminn svo miklu skemmtilegri. Alltaf til í grín og ævintýri en líka að hlusta og staldra við,“ skrifar Steiney á Instagram þar sem hún birtir nokkrar myndir af parinu á góðum stundum. View this post on Instagram A post shared by Steiney Skúladóttir (@steiney_skula) Á myndunum sjást þau víða erlendis, við tónlistarsmíð og á gönguskíðum. „Ég klíp mig reglulega að hugsa að ég fái að eyða öllum þessum tíma með svona hjartahlýjum, skemmtilegum, orkumiklum og klárum manni. Ef þið eruð á Egilsstöðum eða Seyðisfirði og sjáið hann gefið honum knús,“ bætir hún við. Steiney er menntuð spunaleikkona og hefur getið sér gott orð sem sjónvarpskona auk þess að vera meðlimur í rappsveitinni Reykjavíkurdætur. Hún hlaut Edduverðlaun fyrir þættina Framapot. Helgi er tónlistarmaður, var til að mynda í Fjallabræðrum og hljómsveitinni Urmull & Kraðak auk þess að vera mikill klifurkappi. Ástin og lífið Tímamót Tengdar fréttir Hver er Steiney Skúladóttir? Nýjasta Reykjavíkurdóttirin svarar nokkrum laufléttum spurningum. 15. ágúst 2014 15:30 Mest lesið „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Lífið Ferðast um heiminn og setur Íslandsmet Lífið Ógleymanlegt galdrabrúðkaup á tásunum Lífið Óttast ekki dauðann en vill gjarnan meiri tíma með sínu fólki Lífið Loksins sást til hjónanna Lífið Krakkatía vikunnar: Víkingar, Njáll og pasta Lífið Steiney frumsýnir kærastann Lífið Björk og Yara nýtt par Lífið Fréttatía vikunnar: Hundur, steypubíll og Harry Styles Lífið Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Lífið Fleiri fréttir Steiney frumsýnir kærastann „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Ferðast um heiminn og setur Íslandsmet Ógleymanlegt galdrabrúðkaup á tásunum Krakkatía vikunnar: Víkingar, Njáll og pasta Loksins sást til hjónanna Óttast ekki dauðann en vill gjarnan meiri tíma með sínu fólki Fréttatía vikunnar: Hundur, steypubíll og Harry Styles Flýta tónleikum „svo túristarnir geti farið að hátta“ Harry og Meghan heimsóttu konungshjónin Krummafótur um helgina Adda og Alfreð eignuðust dreng Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Óttar og Rafnhildur Rósa eiga von á stúlku Kathy Griffin komin með 22 ára kærasta „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Björk og Yara nýtt par Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Qualley og Antonoff í sundur Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Sjá meira