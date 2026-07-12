Lífið

Steiney frum­sýnir kærastann

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Helgi fagnar fjörutíu ára afmæli í dag.
Helgi fagnar fjörutíu ára afmæli í dag. Instagram

Steiney Skúladóttir, leik- og tónlistarkona, með meiru frumsýnir nýja kærastann, Helga Egilsson, í einlægri færslu á Instagram. 

„Helgi er 40 ára í dag. Hann gerir heiminn svo miklu skemmtilegri. Alltaf til í grín og ævintýri en líka að hlusta og staldra við,“ skrifar Steiney á Instagram þar sem hún birtir nokkrar myndir af parinu á góðum stundum.

Á myndunum sjást þau víða erlendis, við tónlistarsmíð og á gönguskíðum.

„Ég klíp mig reglulega að hugsa að ég fái að eyða öllum þessum tíma með svona hjartahlýjum, skemmtilegum, orkumiklum og klárum manni. Ef þið eruð á Egilsstöðum eða Seyðisfirði og sjáið hann gefið honum knús,“ bætir hún við.

Steiney er menntuð spunaleikkona og hefur getið sér gott orð sem sjónvarpskona auk þess að vera meðlimur í rappsveitinni Reykjavíkurdætur. Hún hlaut Edduverðlaun fyrir þættina Framapot. Helgi er tónlistarmaður, var til að mynda í Fjallabræðrum og hljómsveitinni Urmull & Kraðak auk þess að vera mikill klifurkappi.

Ástin og lífið Tímamót

Tengdar fréttir



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.