Lífið

Desiigner hand­tekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Rapparinn Desiigner hefur í tvígang komist í kast við lögin síðustu mánuði.
Rapparinn Desiigner hefur í tvígang komist í kast við lögin síðustu mánuði.

Rapparinn Desiigner hefur enn á ný komist í kast við lögin eftir að hafa verið handtekinn og ákærður fyrir heimilisofbeldi og eignaskemmdir. Rapparanum er gefið að sök að hafa elt konu vopnaður hamri, mölbrotið síma hennar og hrint henni í gólfið.

Dægurmálamiðillinn TMZ greinir frá málinu en þar kemur fram að rapparinn, sem heitir réttu nafni Sidney Royel Selby III, hafi verið færður bak við lás og slá í Suður-Karólínu á þriðjudaginn og sé enn í haldi.

Staðarmiðillnin WBTW fjallaði um málið í gær en þar segir að lögreglan í Horry-sýslu hafi handtekið Selby og hann sé kærður fyrir heimilisofbeldi og fyrir eignaskemmdir í þremur liðum að andvirði á bilinu tvö þúsund til tíu þúsund Bandaríkjadala (milli 250 þúsund til 1,25 milljón króna).

Rapparinn Desiigner með Kanye West á MTV-verðlaunahátíðinni 2016.Getty/Kvein Mazur

Atvikið átti sér stað á þriðjudaginn í heimahúsi í borginni Conway eftir að rapparinn lenti í rifrildi við konu vegna sjónvarps sem hann hafði tekið af vegg í húsinu. 

Konan sagði við lögreglu að Selby hefði tekið síma hennar og brotið þá með hamri sem varð til þess að hún yfirgaf heimilið með barn í fanginu og leitaði skjóls hjá nágrönnum. Áður en hún komst þangað hafi hann kastað henni í jörðina en henni tekist að koma sér á fætur og læsa sig inni á baðherbergi nágrannanna. Á meðan hafi Selby notað hamar og skrúfjárn til að vinna skemmdir á bílum nágrannanna.

Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem Selby kemst í kast við lögin, í mars síðastliðnum var hann handtekinn vegna meints heimilisofbeldis gegn barnsmóður sinni en var sleppt úr haldi gegn tryggingu.

Þremur árum fyrr var rapparinn handtekinn í flugvél á leið frá Tokyo til Minneapolis fyrir að hafa fróað sér hamslaust um borð. Hann sagðist þá hafa verið í andlegu ójafnvægi eftir að hafa tekið lyf og lýsti því yfir að hann hyggðist leita sér hjálpar.

Desiigner kom sér fyrst á kortið árið 2016 þegar hann gaf út smellinn „Panda“ sem var síðan samplað í „Father Stretch My Hands Pt. II“ með Kanye West. Síðan þá hefur honum gengið bagalega á sviði tónlistarinnar.

Erlend sakamál Bandaríkin Tónlist

Tengdar fréttir



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.