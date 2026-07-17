Desiigner handtekinn eftir að hafa elt konu vopnaður hamri Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. júlí 2026 13:12 Rapparinn Desiigner hefur í tvígang komist í kast við lögin síðustu mánuði. Rapparinn Desiigner hefur enn á ný komist í kast við lögin eftir að hafa verið handtekinn og ákærður fyrir heimilisofbeldi og eignaskemmdir. Rapparanum er gefið að sök að hafa elt konu vopnaður hamri, mölbrotið síma hennar og hrint henni í gólfið. Dægurmálamiðillinn TMZ greinir frá málinu en þar kemur fram að rapparinn, sem heitir réttu nafni Sidney Royel Selby III, hafi verið færður bak við lás og slá í Suður-Karólínu á þriðjudaginn og sé enn í haldi. Staðarmiðillnin WBTW fjallaði um málið í gær en þar segir að lögreglan í Horry-sýslu hafi handtekið Selby og hann sé kærður fyrir heimilisofbeldi og fyrir eignaskemmdir í þremur liðum að andvirði á bilinu tvö þúsund til tíu þúsund Bandaríkjadala (milli 250 þúsund til 1,25 milljón króna). Rapparinn Desiigner með Kanye West á MTV-verðlaunahátíðinni 2016.Getty/Kvein Mazur Atvikið átti sér stað á þriðjudaginn í heimahúsi í borginni Conway eftir að rapparinn lenti í rifrildi við konu vegna sjónvarps sem hann hafði tekið af vegg í húsinu. Konan sagði við lögreglu að Selby hefði tekið síma hennar og brotið þá með hamri sem varð til þess að hún yfirgaf heimilið með barn í fanginu og leitaði skjóls hjá nágrönnum. Áður en hún komst þangað hafi hann kastað henni í jörðina en henni tekist að koma sér á fætur og læsa sig inni á baðherbergi nágrannanna. Á meðan hafi Selby notað hamar og skrúfjárn til að vinna skemmdir á bílum nágrannanna. Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem Selby kemst í kast við lögin, í mars síðastliðnum var hann handtekinn vegna meints heimilisofbeldis gegn barnsmóður sinni en var sleppt úr haldi gegn tryggingu. Þremur árum fyrr var rapparinn handtekinn í flugvél á leið frá Tokyo til Minneapolis fyrir að hafa fróað sér hamslaust um borð. Hann sagðist þá hafa verið í andlegu ójafnvægi eftir að hafa tekið lyf og lýsti því yfir að hann hyggðist leita sér hjálpar. Desiigner kom sér fyrst á kortið árið 2016 þegar hann gaf út smellinn „Panda“ sem var síðan samplað í „Father Stretch My Hands Pt. II“ með Kanye West. Síðan þá hefur honum gengið bagalega á sviði tónlistarinnar. Erlend sakamál Bandaríkin Tónlist Tengdar fréttir Panda kemst óvænt á topp Billboard-listans Hinum 18 ára gamla Desiigner hefur tekist að vekja mikla athygli á skömmum tíma. 27. apríl 2016 10:00 Mest lesið Skipta um stríðsguð vegna alvarlegra meiðsla Bíó og sjónvarp Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Lífið Elli Egils opnar sýningu ásamt fjögurra ára dóttur sinni Lífið Grafalvarlegt nýtt efni: „Jafn tilgangslausar og að selja flugelda inni í helli“ Tónlist Von á tíu nýjum lögum tíu árum eftir andlátið Tónlist Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Lífið Brjálaðar boltamömmur berjast Bíó og sjónvarp Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Lífið Bríet sviptir hulunni af kærastanum Lífið Stytta af Charlie Kirk á Times Square Lífið Fleiri fréttir Elli Egils opnar sýningu ásamt fjögurra ára dóttur sinni Franskt draumabrúðkaup eins og beint úr ævintýri Stytta af Charlie Kirk á Times Square Stjörnum prýtt fimmtugsafmæli Ragnars Jónassonar Hvað veistu um… Disney-myndirnar frá tíunda áratugnum? Bríet sviptir hulunni af kærastanum Fyrsta lesbían til að prýða Playboy „Höfðum hugrekki til að stíga í aðra átt“ Haaland hunsaði Holland Ari fékk arin í 165 milljóna króna húsi Dönsuðu uppi á borðum fyrir eftirréttinn Ariana Grande byrjuð aftur með fyrrverandi Ljóðrænt hótel á Akureyri David kemur áhugalausri Victoriu til varnar „Drullið ykkur í burtu“ Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar Íris Freyja og Egill bæta við öðrum sólargeisla Rakel Sif og Gissur Ari selja á Nýlendugötu Selja herrasetur í Þingholtunum Halla um Jewel: „Hefur oft bjargað sál minni“ Íslenska „ljóskan“ slær í gegn í tískuheiminum Lesbíur selja litríka íbúð „Fimmtán ár af hreinu himnaríki“ „Ég knúsaði ekki manneskju í sex mánuði nema manninn minn og dóttur mína“ Stjörnulífið: Patrekur og Gísli Marteinn saman á Bad Bunny Leikarinn Sam Neill er látinn „Við unnum í nágrannalottóinu“ Steiney frumsýnir kærastann „Ertu að segja mér að ég endi í hjólastól?“ Ferðast um heiminn og setur Íslandsmet Sjá meira