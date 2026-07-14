David kemur áhugalausri Victoriu til varnar

Enska knattspyrnugoðsögnin David Beckham hefur komið eiginkonu sinni, kryddpíunni Victoriu Beckham, til varnar eftir að myndir náðust af fjölskyldunni á leik Englands og Noregs á laugardaginn. Á meðan Englendingar ærðust af gleði yfir marki Jude Bellingham þá sat svipbrigðalaus Victoria sem fastast.
Englendingar eru komnir í undanúrslit Heimsmeistarmótsins í knattspyrnu eftir að hafa unnið Norðmenn í fræknum sigri á laugardag þar sem leikar fóru 2-1. Meðal áhorfenda á leiknum, sem fór fram í Miami í Flórída, var Beckham-fjölskyldan, það er að segja hjónin Victoria og David og þrjú barna þeirra, Romeo, Cruz og Harper.
Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og var leikurinn því framlengdur en á 93. mínútu kom miðjumaðurinn Jude Bellingham hvítliðum svo yfir. Við það ærðust áhorfendur af gleði, þar á meðal í lúxusstúku Beckham-fjölskyldunnar.
Meðan David kýldi loftið af gleði og synirnir lyftu höndum á loft þá sat Victoria pollróleg í sæti sínu, líkt og ekkert hefði í skorist. Myndir af fagnaðarlátum fjölskyldunnar og viðbragðsleysi Victoriu hafa síðan þá farið í dreifingu og vakið kátínu netverja og fjölmiðlafólks.
View this post on Instagram A post shared by Jenny Johnson (@jennyjohnsonhi5)
A post shared by Jenny Johnson (@jennyjohnsonhi5)
„Það er ekkert eins og það að hvetja England áfram af öllu hjarta að heiman, síðan er klippt yfir á Victoriu og við sjáum þetta sígilda kryddpíubros! Það er svo smitandi,“ skrifaði enski grínistinn Jenny Johnson á Instagram og birti myndir af Beckham-fjölskyldunni.
„Áður fyrr hélt ég að ég væri æst meðan ég horfði á íþróttir en Victoria slær áhuga mínum við! Í hvert skipti sem ég sé hana hrópa ég: „Kryddaðu lífið þitt,“ því orkan hennar er rafmögnuð,“ grínaðist Johnson.
David ákvað að svara grínistanum með ummælum við færsluna og sló sjálfur á létta strengi: „Hún fagnaði innra með sér lofa ég, hún var aðeins hægari að bregðast við en ég.“ Þá má nefna að Victoria stóð á endanum á fætur og klappaði fyrir Ljónunum þremur.
Victoria hefur áður útskýrt af hverju hún er vanalega svona svipbrigðalítil en það væri vegna þess að David er jafnan henni á vinstri hlið. Brosið væri miklu betra frá vinstri hliðinni meðan hún liti fáránlega út frá hægri hliðinni og því brosti hún minna.
Victoria hefur auðvitað séð sinn skerfinn af fótboltaleikjum hafandi verið gift fótboltakappa og elt hann á bæði stórmót og deildarleiki í hinum ýmsu löndum. Fyrir tveimur árum viðurkenndi hún sömuleiðis að hún hefði aldrei notið fótbolta fyrr en á síðustu árum.
„Ég naut þess aldrei að horfa á fótbolta,“ sagði Victoria en bætti við að það hefði breyst eftir að David varð hluti af eigendahópi Inter Miami. „Núna þegar við erum í Miami finnst mér ég tilheyra. Ég á í vinasamböndum með fjölskyldum leikmannanna.“