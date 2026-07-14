Keyptu hús ömmu og afa Ástrósar

Áhrifavaldarnir Ástrós Traustadóttir og Adam Helgason hafa fest kaup á húsi sem var áður í eigu ömmu hennar og afa. Parið sem á von á öðru barni sínu saman seldi fyrr á árinu íbúð sína í Fossvoginum.
Ástrós greindi frá tíðindunum með myndbandi á Instagram af henni og Adam í nýja húsinu.
„Við vorum að kaupa hús ömmu og afa, stað sem hefur verið hluti af lífi mínu eins lengi og ég man. Hann er fullur af minningum og nú fáum við að gera hann að okkar eigin með krílunum okkar <33 Ég get ekki beðið eftir að fara með ykkur í þetta ferðalag,“ skrifar Ástrós í færslunni.
Þá kemur fram í myndbandinu að þau séu þegar byrjuð á framkvæmdum í húsinu. Ekki kemur þó fram hvar nýja húsið er.
View this post on Instagram A post shared by Astros Traustadottir. (@astrostraustaa)
A post shared by Astros Traustadottir. (@astrostraustaa)
Ástrós og Adam hafa bæði gert það gott sem áhrifavaldar á samfélagsmiðlu, hafa verið par í þó nokkur ár, eiga saman dótturina Nóru Náð og eiga von á öðru barni seinna á árinu.
Ástrós gerði garðinn frægan í þáttunum Allir geta dansað fyrir nokkrum árum og er einn af meðlimum LXS-áhrifavaldahópsins. Adam hefur gert það gott sem mataráhrifavaldur, var framkvæmdastjóri City Bikes og rekur fyrirtækið North Tropics sem selur ljónsmakkaduft.
Áhrifavaldurinn, dansarinn og raunveruleikastjarnann Ástrós Traustadóttir og hennar heittelskaði Adam Karl Helgason matgæðingur hafa sett íbúð sína á sölu.