Íslenski landsliðsmiðvörðurinn Sverrir Ingi Ingason verður ekkert með íslenska landsliðinu á næstunni en hann er með slitið krossband.
Panathinaikos sendir Sverri batakveðjur á miðlum sínum en hann sleit krossband í æfingaleik á móti austurríska félaginu Rapid Vín.
Sverrir verður væntanlega frá í átta til tíu mánuði vegna meiðsla og missir því ekki aðeins af landsleikjum haustsins og vorsins heldur einnig af öllu tímabilinu með gríska félaginu.
Sverrir hefur verið lykilmaður í miðri vörn íslenska landsliðsins og þetta er því mikið áfall fyrir liðið að missa slíkan reynslubolta.
„Stay strong, Ingason. We’re with you every step of the way,“ segir í kveðju til okkar manns á miðlum Panathinaikos eða upp á íslensku: „Vertu sterkur, Ingason. Við stöndum með þér alla leið.“
Sverrir Ingi er 32 ára gamall og kom til Panathinaikos frá Midtjylland árið 2024. Hann er með samning til 2028.
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