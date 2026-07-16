Falklandseyjar eru argentínskar, að sögn leikmanna argentínska landsliðsins, en ekki að mati bresku ríkisstjórnarinnar.
England féll úr leik á HM eftir 1–2 tap gegn Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótisins í gærkvöldi.
Eftir leikinn fögnuðu argentínskir leikmenn með borða sem á stóð „Las Malvinas son Argentinas“ – sem þýðir „Falklandseyjar eru argentínskar“.
🚨 NEW: Keir Starmer hits back at Argentina after their players held a “Falklands are Argentine” banner “The World Cup might not have been ours but the Falklands Islands are” pic.twitter.com/4M5lOAdGJ0— Politics UK (@PolitlcsUK) July 16, 2026
🚨 NEW: Keir Starmer hits back at Argentina after their players held a “Falklands are Argentine” banner “The World Cup might not have been ours but the Falklands Islands are” pic.twitter.com/4M5lOAdGJ0
Nú hefur breska ríkisstjórnin svarað fyrir sig, að því er enskir miðlar segja frá.
„Við vinnum kannski ekki HM en Falklandseyjar eru svo sannarlega okkar. Afstaða okkar er óbreytt og skuldbinding okkar gagnvart íbúum Falklandseyja er óhagganleg,“ segir talsmaður Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, við Sky News. Guardian fjallar líka um málið.
Reglur FIFA banna pólitísk skilaboð frá leikmönnum fyrir, á meðan og eftir leiki.
Breski viðskiptaráðherrann Peter Kyle hefur krafist þess að FIFA rannsaki atvikið og forsætisráðuneytið tekur undir þá kröfu.
„Mín viðbrögð eru þau að þetta hafi verið algjörlega óviðeigandi. Halda verður stjórnmálum aðskildum frá fótbolta,“ sagði Kyle í viðtali við BBC Breakfast.
"The World Cup might not be ours, but the Falklands definitely are" Downing Street has responded to Argentinian players holding up a provocative banner after last night's World Cup semi-finalhttps://t.co/ILlrf5gBZA pic.twitter.com/dtVSkpIYFn— Sky News (@SkyNews) July 16, 2026
"The World Cup might not be ours, but the Falklands definitely are" Downing Street has responded to Argentinian players holding up a provocative banner after last night's World Cup semi-finalhttps://t.co/ILlrf5gBZA pic.twitter.com/dtVSkpIYFn
Falklandseyjastríðið voru hernaðarátök milli Bretlands og Argentínu um Falklandseyjar.
Argentína hertók eyjaklasann 2. apríl 1982 og gafst upp fyrir Bretum 74 dögum síðar.
Í Argentínu eru Falklandseyjar, eða Las Malvinas á spænsku, taldar tilheyra Argentínu og einnig hafa argentínskir stjórnmálamenn tjáð sig í tilefni af leiknum.
„Á morgun spilum við gegn sjóræningjunum sem hafa hernumið eyjarnar okkar. Þetta er ekki bara einhver leikur. Ég ætla ekki að vera pólitískt réttsýn eða tilfinningalaus – gegn Englendingum snýst þetta alltaf um eitthvað meira,“ skrifaði varaforsetinn Victoria Villarruel á X daginn fyrir leikinn.
Þar sem landsliðum er bannað að sýna pólitísk skilaboð á vellinum meðan á HM stendur gæti Argentína átt von á refsingu frá FIFA – sem talsmaður bresku ríkisstjórnarinnar hvetur til.
Talsmaðurinn sagði enn fremur að Keir Starmer forsætisráðherra óskaði báðum liðum góðs gengis fyrir úrslitaleik Argentínu og Spánar. „En sérstaklega Spáni.“
'Many of the families of the bereaved from the Falklands were upset by it' Falklands War veteran Simon Weston, who was severely injured in the 1982 war, said it was 'an immature act' after Argentinian players and fans celebrated the World Cup win over England with a banner… pic.twitter.com/dxcMQMQ6v6— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) July 16, 2026
'Many of the families of the bereaved from the Falklands were upset by it' Falklands War veteran Simon Weston, who was severely injured in the 1982 war, said it was 'an immature act' after Argentinian players and fans celebrated the World Cup win over England with a banner… pic.twitter.com/dxcMQMQ6v6