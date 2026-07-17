Fótbolti

„Fjögur ár eru langur tími“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Harry Kane þakkar Lionel Messi fyrir leikinn og óskar honum til hamingju með sætið í úrslitaleiknum á HM.
Harry Kane þakkar Lionel Messi fyrir leikinn og óskar honum til hamingju með sætið í úrslitaleiknum á HM. Getty/Catherine Ivill

Fyrirliði enska landsliðsins er óviss um hvort hann eigi eftir að spila á fleiri heimsmeistaramótum.

Harry Kane var hikandi varðandi framtíðina í viðtölum eftir tap Englendinga á móti Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins.

Kane er 32 ára gamall og verður því 36 ára þegar HM fer fram á Spáni, í Portúgal og Marokkó 2030.

„Fjögur ár eru langur tími,“ sagði Harry Kane eftir enn eitt tapið í stórum útsláttarleik með Englandi.

„Þetta er svipuð saga og hefur komið fyrir okkur áður. Okkur tókst ekki að halda skriðþunganum,“ sagði Kane.

Að missa niður 1–0 forystu í tap á síðustu tíu mínútunum er sérstaklega erfitt, bætir fyrirliðinn við.

„Við verðum að fara yfir leikinn og sjá hvernig við getum bætt okkur í slíkum aðstæðum en það hefur sennilega verið síðasta púslið sem vantaði á síðustu 4-5 stórmótum,“ sagði Kane.

Tapið vekur einnig spurningar um framtíð Harry Kane með landsliðinu.

Kane er vissulega á lokastigi ferilsins en hann vill ekki fullyrða um hvort hann spili á öðru heimsmeistaramóti.

„Það er of snemmt að tala um það. Ég er maður sem tekur eitt ár í einu og sér hvernig mér líður. Að spila fyrir landsliðið er eitthvað sem ég nýt persónulega meira en nokkuð annað,“ sagði Kane.

Gamalreyndur leikmaður í Argentínu veitir honum þó innblástur: Lionel Messi.

„Hann er enn þá hér og stendur sig á þessu stigi. Ég tek því eins og það kemur. Núna snýst þetta bara um að meðtaka þetta þunga tap,“ sagði Kane.

England mætir Frakklandi í bronsleiknum í Miami á laugardag. Argentína heldur áfram í úrslitaleikinn á sunnudag í New York gegn Spáni.

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