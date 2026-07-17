Fyrirliði enska landsliðsins er óviss um hvort hann eigi eftir að spila á fleiri heimsmeistaramótum.
Harry Kane var hikandi varðandi framtíðina í viðtölum eftir tap Englendinga á móti Argentínu í undanúrslitum heimsmeistaramótsins.
Kane er 32 ára gamall og verður því 36 ára þegar HM fer fram á Spáni, í Portúgal og Marokkó 2030.
„Fjögur ár eru langur tími,“ sagði Harry Kane eftir enn eitt tapið í stórum útsláttarleik með Englandi.
„Þetta er svipuð saga og hefur komið fyrir okkur áður. Okkur tókst ekki að halda skriðþunganum,“ sagði Kane.
Að missa niður 1–0 forystu í tap á síðustu tíu mínútunum er sérstaklega erfitt, bætir fyrirliðinn við.
„Við verðum að fara yfir leikinn og sjá hvernig við getum bætt okkur í slíkum aðstæðum en það hefur sennilega verið síðasta púslið sem vantaði á síðustu 4-5 stórmótum,“ sagði Kane.
Tapið vekur einnig spurningar um framtíð Harry Kane með landsliðinu.
Kane er vissulega á lokastigi ferilsins en hann vill ekki fullyrða um hvort hann spili á öðru heimsmeistaramóti.
„Það er of snemmt að tala um það. Ég er maður sem tekur eitt ár í einu og sér hvernig mér líður. Að spila fyrir landsliðið er eitthvað sem ég nýt persónulega meira en nokkuð annað,“ sagði Kane.
Gamalreyndur leikmaður í Argentínu veitir honum þó innblástur: Lionel Messi.
„Hann er enn þá hér og stendur sig á þessu stigi. Ég tek því eins og það kemur. Núna snýst þetta bara um að meðtaka þetta þunga tap,“ sagði Kane.
England mætir Frakklandi í bronsleiknum í Miami á laugardag. Argentína heldur áfram í úrslitaleikinn á sunnudag í New York gegn Spáni.