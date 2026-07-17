Var rifrildið við Bellingham það sem kveikti í Messi?

Svipurinn á Lionel Messi eftir samskipti hans við Jude Bellingham náðist á mynd og hefur verið á flugi á netmiðlum. Það leit út fyrir að Bellingham hefði kveikt upp í Messi sem var frábær á lokakaflanum þegar Argentína kom til baka og skoraði tvö mörk á lokamínútunum í sigri á Englandi í undanúrslitaleik HM.
Bellingham útskýrði samtal sitt við Messi eftir undanúrslitaleikinn en gerði lítið úr því sem virtist vera líflegt samtal við hinn magnaða Messi. Myndavélar náðu mynd af Messi þar sem hann glotti og kinkaði kolli eftir að Argentínumaðurinn átti í heitum orðaskiptum við Bellingham.
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Messi lagði síðan upp tvö mörk seint í leiknum þegar Argentína sneri við stöðunni eftir að Anthony Gordon hafði komið sínum mönnum yfir og vann 2-1 sigur, sem tryggði þeim sæti í úrslitaleiknum á sunnudag gegn Spáni.
Þetta atvik á milli Bellingham og Messi, þar sem báðir leikmenn notuðu handatilburði og sýndu svipbrigði þegar leiðir skildu, vakti athygli og enski miðjumaðurinn var spurður út í þetta.
„Við vorum í raun að ræða brot. Þetta var ekkert alvarlegt. Ég er viss um að allir munu gera sitt og gera mikið mál úr þessu. En þetta var í raun ekkert stórmál,“ sagði Bellingham.
„Mér fannst hafa verið brotið áðan og hann sagði: ‚Hvað með brotið á mér?‘ Ég sagði: ‚Þú ert nógu sterkur til að þola það.‘ Þú veist hvað ég meina?“ sagði Bellingham.
„Það voru forréttindi að spila á móti honum, þetta var ekkert þannig á móti honum. Ég er augljóslega í tapliðinu sem er mjög sárt. En það voru forréttindi að mæta einum þeim besta,“ sagði Bellingham.
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