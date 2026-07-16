„Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. júlí 2026 23:17 Lucas Digne sparkar í Lamine Yamal innan teigs og fékk dæmt á sig víti. Spánverjar komust í 1-0 og unnu undanúrslitaleikinn á endanum 2-0. Getty/Michael Regan Undanúrslitaleikurinn á þriðjudagskvöldið á milli Frakklands og Spánar var martröð fyrir franska varnarmanninn Lucas Digne. Þessi 32 ára gamli bakvörður braut klaufalega á Lamine Yamal og Spánverjar komust yfir af vítapunktinum. Seinna í leiknum sofnaði hann á verðinum í vörninni þegar Spánverjar bættu við öðru marki. Nú, tveimur dögum síðar, hefur bakvörður Aston Villa rofið þögnina með færslu á Instagram. „Jæja, þá er draumurinn á enda. Draumur lítils drengs, og örugglega draumur þúsunda manna á bak við okkur. Maður ímyndar sér alltaf margt, oftast það allra besta. En endalok draums geta stundum verið erfið og það enn hrottalegra að vakna upp af honum,“ skrifaði Digne. „Það erfiðasta í dag er að finna orð til að lýsa þessum gríðarlegu vonbrigðum,“ bætir hann við. Vinstri bakvörðurinn nefnir ekki vítaspyrnuna beint, en kemur með sjálfsgagnrýna játningu: „Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig. Einnig vonsvikinn fyrir hönd þessa liðs, fyrir alla vinnuna sem við lögðum á okkur og fyrir þennan hóp af ótrúlegum leikmönnum. Ég hugsa líka til allra þeirra sem ferðuðust til að styðja okkur, sem og þeirra sem studdu okkur frá Frakklandi og alls staðar að úr heiminum. Stuðningur ykkar bar okkur áfram í gegnum þetta ævintýri,“ skrifaði Digne. „Þrátt fyrir þessi gríðarlegu vonbrigði er ég samt stoltur af því að hafa verið fulltrúi landsins okkar, með allri sinni auðlegð, fjölbreytileika og öllu því fólki sem það samanstendur af,“ skrifaði Digne. Digne var ekki valinn í HM-hópinn þegar Frakkar urðu heimsmeistarar 2018 en hafði verið með á stórunum 2014 til 2016. Hann var heldur ekki valinn á HM 2022 eða á EM 2024. View this post on Instagram A post shared by Lucas Digne (@lucasdigne) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Fótbolti Missti mátt í hendinni eftir að hafa fengið golfkúlu í höfuðið Handbolti „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Fótbolti Vestri - Qarabag 0-3 | Úr leik í Evrópudeild en Lettland á næsta leiti Fótbolti Landsliðsfólk trúlofar sig: „Ekki flókið já“ Handbolti Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti Víkingur Götu - Stjarnan 2-2 (3-5) | Gerðu nóg Fótbolti Argentíska landsliðið má búast við sekt Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Fleiri fréttir Ari Leifsson í Stjörnuna Þvottabjörn Haalands uppseldur og sá sem bjó hann til kominn á eftirlaun Fáum svo mörg færi að það er erfitt að skora ekki Haukakonur fengu stóran skell í síðasta leik fyrir endurkomu Söru Afturelding með fjögurra stiga forskot á toppnum Uppgjör: Gri/Nja - FH 1-6 | Flugeldasýning sendi FH á toppinn Ástæðan fyrir því að Bellingham sló til Barco eftir leik Lærisveinar Sigga Ragga áfram eftir víti í uppbótartíma Bubbi fékk áritaða KR-treyju í afmælisgjöf Vestri - Qarabag 0-3 | Úr leik í Evrópudeild en Lettland á næsta leiti Víkingur Götu - Stjarnan 2-2 (3-5) | Gerðu nóg Donald Trump mun mæta á úrslitaleik HM Áfall fyrir Sverri og íslenska landsliðið Breska ríkisstjórnin vill sjá refsingu frá FIFA Elsti leikmaður HM leggur hanskana á hilluna Saliba frá í nokkra mánuði Tuchel ætlar að halda áfram hjá Englandi þrátt fyrir gagnrýni Arsenal að landa grískum landsliðsmanni Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Sædís og Sandra sameinaðar í Köln Arnar tekur undir gagnrýni á Tuchel: „Allt annað en það sem hann talaði um í aðdraganda mótsins“ Argentíska landsliðið má búast við sekt „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Englendingar snertu varla boltann eftir markið sitt Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Maður dagsins á HM: Með bikarinn og margt fleira flúrað á kroppinn Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Dortmund tilkynnir komu Bjarka Hrafns Sjá meira