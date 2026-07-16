Fótbolti

„Ég er fyrst og fremst von­svikinn með sjálfan mig“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lucas Digne sparkar í Lamine Yamal innan teigs og fékk dæmt á sig víti. Spánverjar komust í 1-0 og unnu undanúrslitaleikinn á endanum 2-0.
Lucas Digne sparkar í Lamine Yamal innan teigs og fékk dæmt á sig víti. Spánverjar komust í 1-0 og unnu undanúrslitaleikinn á endanum 2-0. Getty/Michael Regan

Undanúrslitaleikurinn á þriðjudagskvöldið á milli Frakklands og Spánar var martröð fyrir franska varnarmanninn Lucas Digne.

Þessi 32 ára gamli bakvörður braut klaufalega á Lamine Yamal og Spánverjar komust yfir af vítapunktinum. Seinna í leiknum sofnaði hann á verðinum í vörninni þegar Spánverjar bættu við öðru marki.

Nú, tveimur dögum síðar, hefur bakvörður Aston Villa rofið þögnina með færslu á Instagram.

„Jæja, þá er draumurinn á enda. Draumur lítils drengs, og örugglega draumur þúsunda manna á bak við okkur. Maður ímyndar sér alltaf margt, oftast það allra besta. En endalok draums geta stundum verið erfið og það enn hrottalegra að vakna upp af honum,“ skrifaði Digne.

„Það erfiðasta í dag er að finna orð til að lýsa þessum gríðarlegu vonbrigðum,“ bætir hann við.

Vinstri bakvörðurinn nefnir ekki vítaspyrnuna beint, en kemur með sjálfsgagnrýna játningu:

„Ég er fyrst og fremst vonsvikinn með sjálfan mig. Einnig vonsvikinn fyrir hönd þessa liðs, fyrir alla vinnuna sem við lögðum á okkur og fyrir þennan hóp af ótrúlegum leikmönnum. Ég hugsa líka til allra þeirra sem ferðuðust til að styðja okkur, sem og þeirra sem studdu okkur frá Frakklandi og alls staðar að úr heiminum. Stuðningur ykkar bar okkur áfram í gegnum þetta ævintýri,“ skrifaði Digne.

„Þrátt fyrir þessi gríðarlegu vonbrigði er ég samt stoltur af því að hafa verið fulltrúi landsins okkar, með allri sinni auðlegð, fjölbreytileika og öllu því fólki sem það samanstendur af,“ skrifaði Digne.

Digne var ekki valinn í HM-hópinn þegar Frakkar urðu heimsmeistarar 2018 en hafði verið með á stórunum 2014 til 2016. Hann var heldur ekki valinn á HM 2022 eða á EM 2024.

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