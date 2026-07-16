Craig Gordon, markvörður Hearts í Skotlandi og elsti leikmaður HM í sumar, hefur ákveðið að leggja hanskana á hilluna.
Gordon er orðinn 43 ára gamall og hefur átt magnaðan feril sem hófst hjá Hearts árið 2001 en hann spilaði einnig fyrir Celtic í Skotlandi og Sunderland á Englandi áður en hringnum var lokað.
Hjá Hearts var hann liðsfélagi Tómasar Bent Magnússonar. Þeir sátu hlið við hlið í klefanum og mynduðu með sér góðan vinskap.
Langur ferill Gordon var líka meiðslum hrjáður og hann þurfti oftar en einu sinni að ákveða hvort hann myndi hætta eða halda áfram í fótbolta. Alltaf barðist hann samt til baka og í vor var hann hársbreidd frá því að verða meistari með uppeldisfélaginu Hearts, en horfði á eftir titlinum í lokaumferð deildarinnar.
Gordon var elsti leikmaðurinn á HM í sumar en spilaði ekki leik því Angus Gunn stóð milli stanganna í öllum leikjum Skotlands.
„Ólíklegt? Kannski. Ómögulegt? Alls ekki. Með vinnusemi og fórnum, í gegnum áföll og skref fyrir skref verða draumar að veruleika. Ég fór frá því að styðja Hearts yfir í að spila fyrir Hearts.
Það er ekkert betra en að ganga út á Tynecastle völlinn, heyra áhorfendur öskra og fagna sigri.
Ég vildi aldrei að þetta myndi enda, en allt tekur enda. Ég hef lifað drauma mína og fyrir það er ég svo þakklátur. Nú eru hanskarnir loksins komnir á hilluna og ég kveð ferilinn.
Þið, stuðningsmenn, hafið gefið mér allt og það hafa verið forréttindi að vera fulltrúi ykkar. Ég vona að þið hafið notið þess jafn mikið og ég. Af öllu hjarta, takk fyrir,“ sagði Gordon í myndbandi sem hann birti á Instagram.
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