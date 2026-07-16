Sædís og Sandra sameinaðar í Köln Sindri Sverrisson skrifar 16. júlí 2026 13:05 Sædís Rún Heiðarsdóttir er búin að skrifa undir samning til þriggja ára við Köln. FC Köln Ólafsvíkingurinn Sædís Rún Heiðarsdóttir gekk í dag til liðs við þýska knattspyrnufélagið Köln og verður þar með samherji Söndru Maríu Jessen, líkt og í íslenska landsliðinu. Sædís kemur til Kölnar frá norska félaginu Vålerenga þar sem hún hefur spilað í tvö og hálft ár. Þessi 21 árs gamli, vinstri bakvörður fór til Vålerenga frá Stjörnunni eftir að hafa alist upp hjá Víkingi Ólafsvík. View this post on Instagram A post shared by 1. FC Köln Frauen (@fckoeln_frauen) Samningur Sædísar við Köln gildir til næstu þriggja ára, eða út júní 2029. Sædís átti frábæru gengi að fagna með Vålerenga og varð tvöfaldur meistari á fyrsta tímabili í atvinnumennsku. Hún lék einnig með liðinu í Meistaradeild Evrópu og mætti liðum á borð við Bayern München, Arsenal og Manchester United. „Við erum mjög ánægð með að Sædís Rún Heiðarsdóttir hafi valið 1. FC Köln þrátt fyrir önnur aðlaðandi tilboð. Hún er sterkur kantbakvörður með frábæran vinstri fót, býr yfir miklum gæðum í föstum leikatriðum og hefur framúrskarandi leikskilning. Með sína miklu möguleika til að þroskast, hugarfar og mikla vinnusemi passar hún einstaklega vel inn í okkar stefnu og mun styrkja liðið okkar til frambúðar á komandi árum,“ sagði Nicole Bender-Rummler, yfirmaður kvennafótboltans hjá Köln, á heimasíðu félagsins. „FC er metnaðarfullt félag. Eftir að hafa rætt við stjórnendur 1. FC Köln og landsliðsfélaga minn, Söndru Maríu Jessen, var enginn vafi í mínum huga að ég vildi ólm skipta yfir til FC. Ég vonast til að geta gefið nýja liðinu mínu mikla orku. Ég vil halda áfram að þroskast hér og ég get lofað því að ég mun alltaf gefa 100 prósent fyrir liðið, félagið og stuðningsmennina til að sjá mörg brosandi andlit,“ er haft eftir Sædísi sjálfri á heimasíðunni. Köln hafnaði í 7. sæti af 14 liðum í þýsku 1. deildinni á síðustu leiktíð og var Sandra María markahæst í liðinu með 12 mörk. Þýski boltinn Norski boltinn Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Fótbolti Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Íslenski boltinn Reyndu að brjótast inn í hús Yamals Fótbolti Argentíska landsliðið má búast við sekt Fótbolti „Miður mín fyrir hönd allra“ Fótbolti Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ Fótbolti De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ Fótbolti Fleiri fréttir Jóhannes Kristinn í FH en „klárlega hluti af framtíðinni í Víkinni“ Sædís og Sandra sameinaðar í Köln Arnar tekur undir gagnrýni á Tuchel: „Allt annað en það sem hann talaði um í aðdraganda mótsins“ Argentíska landsliðið má búast við sekt „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Englendingar snertu varla boltann eftir markið sitt Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Maður dagsins á HM: Með bikarinn og margt fleira flúrað á kroppinn Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Dortmund tilkynnir komu Bjarka Hrafns Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Reyndu að brjótast inn í hús Yamals De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ „Mig dreymdi þetta“ „Svekkjandi er rétta orðið“ „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ „Miður mín fyrir hönd allra“ Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum FIFA rukkar tíu þúsund krónur fyrir að mæta á blaðamannafund Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki Enskur úrslitaleikur gæti haft áhrif á Opna breska „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Sjá meira