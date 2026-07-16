Fótbolti

Sæ­dís og Sandra sam­einaðar í Köln

Sindri Sverrisson skrifar
Sædís Rún Heiðarsdóttir er búin að skrifa undir samning til þriggja ára við Köln.
Sædís Rún Heiðarsdóttir er búin að skrifa undir samning til þriggja ára við Köln. FC Köln

Ólafsvíkingurinn Sædís Rún Heiðarsdóttir gekk í dag til liðs við þýska knattspyrnufélagið Köln og verður þar með samherji Söndru Maríu Jessen, líkt og í íslenska landsliðinu.

Sædís kemur til Kölnar frá norska félaginu Vålerenga þar sem hún hefur spilað í tvö og hálft ár. Þessi 21 árs gamli, vinstri bakvörður fór til Vålerenga frá Stjörnunni eftir að hafa alist upp hjá Víkingi Ólafsvík.

Samningur Sædísar við Köln gildir til næstu þriggja ára, eða út júní 2029.

Sædís átti frábæru gengi að fagna með Vålerenga og varð tvöfaldur meistari á fyrsta tímabili í atvinnumennsku. Hún lék einnig með liðinu í Meistaradeild Evrópu og mætti liðum á borð við Bayern München, Arsenal og Manchester United.

„Við erum mjög ánægð með að Sædís Rún Heiðarsdóttir hafi valið 1. FC Köln þrátt fyrir önnur aðlaðandi tilboð. Hún er sterkur kantbakvörður með frábæran vinstri fót, býr yfir miklum gæðum í föstum leikatriðum og hefur framúrskarandi leikskilning. Með sína miklu möguleika til að þroskast, hugarfar og mikla vinnusemi passar hún einstaklega vel inn í okkar stefnu og mun styrkja liðið okkar til frambúðar á komandi árum,“ sagði Nicole Bender-Rummler, yfirmaður kvennafótboltans hjá Köln, á heimasíðu félagsins.

„FC er metnaðarfullt félag. Eftir að hafa rætt við stjórnendur 1. FC Köln og landsliðsfélaga minn, Söndru Maríu Jessen, var enginn vafi í mínum huga að ég vildi ólm skipta yfir til FC. Ég vonast til að geta gefið nýja liðinu mínu mikla orku. Ég vil halda áfram að þroskast hér og ég get lofað því að ég mun alltaf gefa 100 prósent fyrir liðið, félagið og stuðningsmennina til að sjá mörg brosandi andlit,“ er haft eftir Sædísi sjálfri á heimasíðunni.

Köln hafnaði í 7. sæti af 14 liðum í þýsku 1. deildinni á síðustu leiktíð og var Sandra María markahæst í liðinu með 12 mörk.

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