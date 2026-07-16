Englendingar snertu varla boltann eftir markið sitt Sindri Sverrisson skrifar 16. júlí 2026 11:32 Lionel Messi heldur boltanum frá Harry Kane í undanúrslitunum. Getty Yfirburðir Argentínumanna voru algjörir á þeim tæplega 40 mínútum sem enn voru eftir af leiknum, eftir að England komst í 1-0 í undanúrslitum á HM í fótbolta í gær. Anthony Gordon kom Englandi yfir á 55. mínútu leiksins, eftir góða fyrirgjöf frá Morgan Rogers, en eftir þetta pökkuðu Englendingar hreinlega í vörn og virtust aðeins ætla að hanga á forskotinu út allan leikinn. Frá marki Gordons og fram yfir 2-1 sigurmark Lautaro Martínez voru Englendingar aðeins með boltann í 12% leiktímans, gegn 88% hjá Argentínu með Lionel Messi í broddi fylkingar. 12% - Average possession between Anthony Gordon's opener and Lautaro Martínez's winner (55th to 92nd minute):12% - 🏴 England88% - 🇦🇷 ArgentinaTrapped. pic.twitter.com/J5S9wlHCpx— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026 Argentínumenn voru ekki bara mikið meira með boltann heldur sköpuðu þeir sér færi til að jafna leikinn og til viðbótar við mörkin tvö sem þeir skoruðu þá átti til að mynda Alexis Mac Allister tvær tilraunir í markrammann. Það var Enzo Fernández sem jafnaði metin með góðu skoti utan teigs á 85. mínútu, eftir stutta sendingu frá Messi, og Martínez skoraði svo sigurmarkið með skalla eftir fyrirgjöf frá Messi á 2. mínútu uppbótartímans. Messi hefur nú samtals átt 33 mörk eða stoðsendingar í sögu HM, eða átta fleiri en næsti maður, Kylian Mbappé. Most goals + assists in World Cup history:33 - Lionel Messi3231302928272625 - Kylian Mbappé242322212019 - Ronaldo Nazario & Miroslav KloseWay out in front. 🐐 pic.twitter.com/JdPmJ4O9Nr— Squawka (@Squawka) July 15, 2026 Thomas Tuchel, þjálfari Englands, hefur verið harðlega gagnrýndur eftir leikinn fyrir það hvernig enska liðið leyfði því argentínska að kæfa sig í seinni hálfleiknum. Hann gerði varnarsinnaðar skiptingar og setti til að mynda miðvörðinn Ezri Konsa inn fyrir Anthony Gordon á 72. mínútu, og svo þá Dan Burn og Nico O‘Reilly fyrir Declan Rice og Reece James á 82. mínútu. Eftir að Argentína komst yfir reyndi Tuchel að bregðast við og skipti Ivan Toney og Marcus Rashford inn á en þá var of lítill tími til stefnu og Argentína vann sanngjarnan sigur. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Íslenski boltinn Reyndu að brjótast inn í hús Yamals Fótbolti „Miður mín fyrir hönd allra“ Fótbolti De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ Fótbolti Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ Fótbolti Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Enski boltinn Rekinn fyrir að senda körfuboltakonu rasísk skilaboð Körfubolti Fleiri fréttir Argentíska landsliðið má búast við sekt „Vona að ég verði ekki svona heimskur þegar ég hætti“ Englendingar snertu varla boltann eftir markið sitt Adam Ægir mættur til KA Sjáðu Blika fara á toppinn og glæsimark í Eyjum Maður dagsins á HM: Með bikarinn og margt fleira flúrað á kroppinn Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? Dortmund tilkynnir komu Bjarka Hrafns Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Ný Hillsborough-lög eiga að koma í veg fyrir yfirhylmingar yfirvalda Reyndu að brjótast inn í hús Yamals De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ „Mig dreymdi þetta“ „Svekkjandi er rétta orðið“ „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ „Miður mín fyrir hönd allra“ Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn Uppgjörið: ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum FIFA rukkar tíu þúsund krónur fyrir að mæta á blaðamannafund Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 4-1 | Skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki Enskur úrslitaleikur gæti haft áhrif á Opna breska „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum Sjá meira