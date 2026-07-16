Fótbolti

Eng­lendingar snertu varla boltann eftir markið sitt

Sindri Sverrisson skrifar
Lionel Messi heldur boltanum frá Harry Kane í undanúrslitunum.
Lionel Messi heldur boltanum frá Harry Kane í undanúrslitunum. Getty

Yfirburðir Argentínumanna voru algjörir á þeim tæplega 40 mínútum sem enn voru eftir af leiknum, eftir að England komst í 1-0 í undanúrslitum á HM í fótbolta í gær.

Anthony Gordon kom Englandi yfir á 55. mínútu leiksins, eftir góða fyrirgjöf frá Morgan Rogers, en eftir þetta pökkuðu Englendingar hreinlega í vörn og virtust aðeins ætla að hanga á forskotinu út allan leikinn.

Frá marki Gordons og fram yfir 2-1 sigurmark Lautaro Martínez voru Englendingar aðeins með boltann í 12% leiktímans, gegn 88% hjá Argentínu með Lionel Messi í broddi fylkingar.

Argentínumenn voru ekki bara mikið meira með boltann heldur sköpuðu þeir sér færi til að jafna leikinn og til viðbótar við mörkin tvö sem þeir skoruðu þá átti til að mynda Alexis Mac Allister tvær tilraunir í markrammann.

Það var Enzo Fernández sem jafnaði metin með góðu skoti utan teigs á 85. mínútu, eftir stutta sendingu frá Messi, og Martínez skoraði svo sigurmarkið með skalla eftir fyrirgjöf frá Messi á 2. mínútu uppbótartímans.

Messi hefur nú samtals átt 33 mörk eða stoðsendingar í sögu HM, eða átta fleiri en næsti maður, Kylian Mbappé.

Thomas Tuchel, þjálfari Englands, hefur verið harðlega gagnrýndur eftir leikinn fyrir það hvernig enska liðið leyfði því argentínska að kæfa sig í seinni hálfleiknum. Hann gerði varnarsinnaðar skiptingar og setti til að mynda miðvörðinn Ezri Konsa inn fyrir Anthony Gordon á 72. mínútu, og svo þá Dan Burn og Nico O‘Reilly fyrir Declan Rice og Reece James á 82. mínútu.

Eftir að Argentína komst yfir reyndi Tuchel að bregðast við og skipti Ivan Toney og Marcus Rashford inn á en þá var of lítill tími til stefnu og Argentína vann sanngjarnan sigur.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið