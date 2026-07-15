Fótbolti

„Mig dreymdi þetta“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lautaro Martínez fagnar sigri Argentínumanna í kvöld.
Lautaro Martínez fagnar sigri Argentínumanna í kvöld. Getty/Patrick Smith

Lautaro Martínez var hetja Argentínumanna í kvöld en hann kom inn á völlinn sem varamaður og skoraði sigurmarkið í 2-1 sigri á Englandi í undanúrslitaleik HM þegar hann skoraði með skalla eftir frábæra fyrirgjöf Lionel Messi.

„Mig dreymdi þetta, ég sver það. Ég sagði við Alexis að ég myndi skora mark. Ég sagði við Facu á bekknum að ég myndi koma inn á og vinna leikinn. Enzo skoraði líka frábært mark og þetta lið heldur áfram að sýna úr hverju það er gert,“ sagði Lautaro Martínez.

Enska liðið var yfir frá 55. mínútu en Argentína jafnaði fimm mínútum fyrir leikslok.

„Þeir urðu þreyttir. Þeir pressuðu í sextíu mínútur og gátu svo ekki meir. Eftir markið lögðust þeir aftur og það gaf okkur meiri ró. Við víkkuðum völlinn. Eftir þrjú og hálft ár erum við aftur komnir í úrslitaleik á heimsmeistaramóti,“ sagði Martínez kátur.

Þetta var þriðja mark Martínez á þessu heimsmeistaramóti og fjórða stoðsending Lionel Messi. Hann hefur komið inn á völlinn sem varamaður í síðustu þremur leikjum og skorað í tveimur þeirra.

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