„Mig dreymdi þetta“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. júlí 2026 22:15 Lautaro Martínez fagnar sigri Argentínumanna í kvöld. Getty/Patrick Smith Lautaro Martínez var hetja Argentínumanna í kvöld en hann kom inn á völlinn sem varamaður og skoraði sigurmarkið í 2-1 sigri á Englandi í undanúrslitaleik HM þegar hann skoraði með skalla eftir frábæra fyrirgjöf Lionel Messi. „Mig dreymdi þetta, ég sver það. Ég sagði við Alexis að ég myndi skora mark. Ég sagði við Facu á bekknum að ég myndi koma inn á og vinna leikinn. Enzo skoraði líka frábært mark og þetta lið heldur áfram að sýna úr hverju það er gert,“ sagði Lautaro Martínez. Enska liðið var yfir frá 55. mínútu en Argentína jafnaði fimm mínútum fyrir leikslok. „Þeir urðu þreyttir. Þeir pressuðu í sextíu mínútur og gátu svo ekki meir. Eftir markið lögðust þeir aftur og það gaf okkur meiri ró. Við víkkuðum völlinn. Eftir þrjú og hálft ár erum við aftur komnir í úrslitaleik á heimsmeistaramóti,“ sagði Martínez kátur. Þetta var þriðja mark Martínez á þessu heimsmeistaramóti og fjórða stoðsending Lionel Messi. Hann hefur komið inn á völlinn sem varamaður í síðustu þremur leikjum og skorað í tveimur þeirra. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ Fótbolti „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Fótbolti „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Íslenski boltinn Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Fótbolti Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Enski boltinn „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum Fótbolti Fleiri fréttir „Mig dreymdi þetta“ „Svekkjandi er rétta orðið“ „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ „Miður mín fyrir hönd allra“ Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum FIFA rukkar tíu þúsund krónur fyrir að mæta á blaðamannafund Breiðablik - Víkingur | Heimakonur skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki Enskur úrslitaleikur gæti haft áhrif á Opna breska „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Maður dagsins á HM: Byrjaði hjá Barcelona en nú kominn til Real Madrid Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ „Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ Sjá meira