Fótbolti

„Svekkjandi er rétta orðið“

Andri Broddason skrifar
Einar Guðnason, þjálfari Víkings, svekktur eftir að hafa fengið þrjú mörk á sig á aðeins sjö mínútum
Einar Guðnason, þjálfari Víkings, svekktur eftir að hafa fengið þrjú mörk á sig á aðeins sjö mínútum Vísir/Pawel Cieslikiewicz

Einar Guðnason var svekktur eftir tap á útivelli gegn Breiðablik. Víkingur spilaði flottan leik framan af en fær þrjú mörk á sig á skömmum tíma.

„Svekkjandi er rétta orðið. Fyrstu 72 mínúturnar voru mjög góðar, við stjórnuðum leiknum og fengum betri færi en Breiðablik. Svo skorar Breiðablik eftir augnabliks einbeitingaleysi og þá er eins og liðið hjá okkur hrynji.“

Einar vill skoða hugarfar og sjálfstraust leikmanna sem var frábært en hrynur svo eftir markið.

„Skipulag liðsins fyrri hlutan var gott og varnarleikurinn frábær. Þetta voru bestu 72. mínútur liðsins í sumar. Við fáum fín færi í fyrri hálfleik sem við hefðum getað nýtt. Liðið getur því legið aftarlega en samt skapað sér færi.“

Þegar Víkingur var 2-0 undir í leiknum tekur Einar Freyju Stefánsdóttur út af vellinum. Hún er markahæsti leikmaður liðsins og vont að missa hana útaf þegar Víkingur þarf að skora.

„Hún var alveg búin á því. Það er eitthvað að hrjá hana en þetta var meira varúðarráðstöfun heldur en eitthvað annað. Hún ætti að vera klár í næsta leik en svo meiddist Bergþóra Sól Ásmundsdóttir í upphitun. Svo það eru holur í hópnum“

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