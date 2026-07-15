„Svekkjandi er rétta orðið“ Andri Broddason skrifar 15. júlí 2026 22:05 Einar Guðnason, þjálfari Víkings, svekktur eftir að hafa fengið þrjú mörk á sig á aðeins sjö mínútum Vísir/Pawel Cieslikiewicz Einar Guðnason var svekktur eftir tap á útivelli gegn Breiðablik. Víkingur spilaði flottan leik framan af en fær þrjú mörk á sig á skömmum tíma. „Svekkjandi er rétta orðið. Fyrstu 72 mínúturnar voru mjög góðar, við stjórnuðum leiknum og fengum betri færi en Breiðablik. Svo skorar Breiðablik eftir augnabliks einbeitingaleysi og þá er eins og liðið hjá okkur hrynji.“ Einar vill skoða hugarfar og sjálfstraust leikmanna sem var frábært en hrynur svo eftir markið. „Skipulag liðsins fyrri hlutan var gott og varnarleikurinn frábær. Þetta voru bestu 72. mínútur liðsins í sumar. Við fáum fín færi í fyrri hálfleik sem við hefðum getað nýtt. Liðið getur því legið aftarlega en samt skapað sér færi.“ Þegar Víkingur var 2-0 undir í leiknum tekur Einar Freyju Stefánsdóttur út af vellinum. Hún er markahæsti leikmaður liðsins og vont að missa hana útaf þegar Víkingur þarf að skora. „Hún var alveg búin á því. Það er eitthvað að hrjá hana en þetta var meira varúðarráðstöfun heldur en eitthvað annað. Hún ætti að vera klár í næsta leik en svo meiddist Bergþóra Sól Ásmundsdóttir í upphitun. Svo það eru holur í hópnum“ Besta deild kvenna Íslenski boltinn Víkingur Reykjavík Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ Fótbolti „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Fótbolti „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Íslenski boltinn Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Fótbolti Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Enski boltinn „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum Fótbolti Fleiri fréttir „Mig dreymdi þetta“ „Svekkjandi er rétta orðið“ „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ „Miður mín fyrir hönd allra“ Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum FIFA rukkar tíu þúsund krónur fyrir að mæta á blaðamannafund Breiðablik - Víkingur | Heimakonur skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki Enskur úrslitaleikur gæti haft áhrif á Opna breska „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Maður dagsins á HM: Byrjaði hjá Barcelona en nú kominn til Real Madrid Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ „Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ Sjá meira