Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. júlí 2026 21:51 Argentínumaðurinn Giovani Lo Celso með borðann niðri á velli eftir leik. Getty/Shaun Botterill/ Argentínska landsliðið tryggði sér sæti í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir 2-1 endurkomusigur á Englandi í leik sem var ekki bara fótboltaleikur. Það sást líka eftir leikinn því eftir sigurinn í undanúrslitum heimsmeistaramótsins tóku leikmenn argentínska landsliðsins borða niður á völlinn þar sem lesa mátti: „Falklandseyjar eru argentínskar“. Giovani Lo Celso stillti sér upp með hann, lagði hann á grasið og leikmennirnir stilltu sér upp í kringum hann svo hann væri í miðju fagnaðarlátanna. La pancarta con la que los jugadores argentinos han festejado a pie de campo tras ganar la semifinal de la Copa del Mundo a Inglaterra#FIFAWorldCup #Mundial2026 #Malvinas pic.twitter.com/xLCb00vnnu— MARCA (@marca) July 15, 2026 Vopnuð átök um yfirráð yfir Falklandseyjum árið 1982 og ósigur Argentínu í því stríði eru enn í fersku minni Argentínumanna, sem nota hvert tækifæri í viðureignum við Englendinga til að krefjast yfirráða yfir eyjaklasanum í Suður-Atlantshafi. Falklandseyjastríðið voru vopnuð átök sem stóðu frá 2. apríl til 14. júní 1982 milli Argentínu og Bretlands. Þau hófust þegar herforingjastjórn Argentínu, undir forystu Galtieris, fyrirskipaði innrás á Falklandseyjar, sem höfðu verið undir breskri stjórn frá 1833, sem örvæntingarfulla tilraun til að sameina þjóðina. Margaret Thatcher, þáverandi forsætisráðherra Bretlands, brást harkalega við með því að virkja stóran flota til að endurheimta landsvæðið. Eftir þetta þróuðust 74 daga átök sem lauk með vonlausri uppgjöf Argentínu í Stanley eftir að lítil hernaðargeta þeirra og gríðarlegur minnimáttur gagnvart Englendingum komu í ljós. Þau skildu eftir sig hörmulegt mannfall með dauða 649 argentínskra hermanna og 255 breskra. Fyrir utan mannfall í bardögum endurmótuðu stríðslokin algjörlega landslag beggja þjóða. Í Argentínu flýtti hernaðarósigurinn fyrir hruni einræðisstjórnarinnar og opnaði leiðina að endurreisn lýðræðis árið 1983. Aftur á móti, í Bretlandi, jók sigurinn vinsældir Thatcher gríðarlega og ruddi brautina afgerandi fyrir endurkjör hennar í kosningunum sem haldnar voru sama ár. 🇦🇷 LAS ISLAS MALVINAS FUERON, SON Y SERÁN POR SIEMPRE ARGENTINAS 🇦🇷VAMOS ARGENTINA! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/2vwNRi4Vjs— Fuerzas Armadas Argentinas 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@FAArgentinas) July 15, 2026 HM 2026 í fótbolta Argentína Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ Fótbolti „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Fótbolti „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Íslenski boltinn Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Fótbolti Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Enski boltinn „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum Fótbolti Fleiri fréttir „Mig dreymdi þetta“ „Svekkjandi er rétta orðið“ „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ „Miður mín fyrir hönd allra“ Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum FIFA rukkar tíu þúsund krónur fyrir að mæta á blaðamannafund Breiðablik - Víkingur | Heimakonur skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki Enskur úrslitaleikur gæti haft áhrif á Opna breska „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Maður dagsins á HM: Byrjaði hjá Barcelona en nú kominn til Real Madrid Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ „Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ Sjá meira