Fótbolti

Leik­menn Argentínu með borða eftir leik: „Falk­land­seyjar eru argentínskar“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Argentínumaðurinn Giovani Lo Celso með borðann niðri á velli eftir leik.
Argentínumaðurinn Giovani Lo Celso með borðann niðri á velli eftir leik. Getty/Shaun Botterill/

Argentínska landsliðið tryggði sér sæti í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í fótbolta eftir 2-1 endurkomusigur á Englandi í leik sem var ekki bara fótboltaleikur.

Það sást líka eftir leikinn því eftir sigurinn í undanúrslitum heimsmeistaramótsins tóku leikmenn argentínska landsliðsins borða niður á völlinn þar sem lesa mátti: „Falklandseyjar eru argentínskar“. 

Giovani Lo Celso stillti sér upp með hann, lagði hann á grasið og leikmennirnir stilltu sér upp í kringum hann svo hann væri í miðju fagnaðarlátanna.

Vopnuð átök um yfirráð yfir Falklandseyjum árið 1982 og ósigur Argentínu í því stríði eru enn í fersku minni Argentínumanna, sem nota hvert tækifæri í viðureignum við Englendinga til að krefjast yfirráða yfir eyjaklasanum í Suður-Atlantshafi.

Falklandseyjastríðið voru vopnuð átök sem stóðu frá 2. apríl til 14. júní 1982 milli Argentínu og Bretlands. Þau hófust þegar herforingjastjórn Argentínu, undir forystu Galtieris, fyrirskipaði innrás á Falklandseyjar, sem höfðu verið undir breskri stjórn frá 1833, sem örvæntingarfulla tilraun til að sameina þjóðina.

Margaret Thatcher, þáverandi forsætisráðherra Bretlands, brást harkalega við með því að virkja stóran flota til að endurheimta landsvæðið. Eftir þetta þróuðust 74 daga átök sem lauk með vonlausri uppgjöf Argentínu í Stanley eftir að lítil hernaðargeta þeirra og gríðarlegur minnimáttur gagnvart Englendingum komu í ljós.

Þau skildu eftir sig hörmulegt mannfall með dauða 649 argentínskra hermanna og 255 breskra.

Fyrir utan mannfall í bardögum endurmótuðu stríðslokin algjörlega landslag beggja þjóða. Í Argentínu flýtti hernaðarósigurinn fyrir hruni einræðisstjórnarinnar og opnaði leiðina að endurreisn lýðræðis árið 1983.

Aftur á móti, í Bretlandi, jók sigurinn vinsældir Thatcher gríðarlega og ruddi brautina afgerandi fyrir endurkjör hennar í kosningunum sem haldnar voru sama ár.

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