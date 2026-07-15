Fótbolti

„Ég er feginn að vinna loksins á heima­velli“

Andri Broddason skrifar
Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var sáttur með að liðið sýndi karakter eftir tap í síðustu umferð.
Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var sáttur með að liðið sýndi karakter eftir tap í síðustu umferð. Vilhelm Gunnarsson

Breiðablik vann góðan 4-1 sigur á Víkingi í Bestu deild kvenna í köld. Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var ánægður með að vinna loksins á heimavelli eftir leikinn.

„Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli, erum búin að tapa síðustu tveim leikjum hér og það er því mjög gott að ná í þrjú stig.

Breiðablik þurfti að bíða lengi eftir fyrsta marki leiksins en það kom ekki fyrr en á 72. mínútu. En eftir að fyrsta markið kom skoraði Breiðablik þrjú mörk á sjö mínútum.

„Mér fannst við aðeins sterkari í fyrri hálfleik en Víkingur var að ógna með skyndisóknum. Við þurftum að finna jafnvægið hversu mikið við gátum sótt án þess að fá mark í bakið. Heilt yfir var ég bara ánægður með frammistöðu liðsins í fyrri hálfleik. En þegar fyrsta markið kom tókum við yfir leikinn og við kláruðum hann vel.“

Ólöf Margrét Marvinsdóttir er aðeins fjórtán ára gömul og skoraði fjórða mark Blika stuttlega eftir að hún kom inn á. Ian Jeffs segir að ungir leikmenn eru búnir að æfa vel með meistaraflokki.

„Það voru efnilegir leikmenn sem hafa æft með meistaraflokki og fengu tækifæri í dag. Þær eru ekki alveg tilbúnar í meistaraflokksbolta en þær komu vel inn í leikinn í dag og Ólöf kláraði færið sitt vel. Þetta er frábært fyrir Breiðablik að þær séu standi sig vel.“

Ian Jeffs er ánægður hvað liðið kemur alltaf sterkt eftir að hafa tapað leik.

„Það sýnir karakter að vinna næsta leik eftir tap. Við hugsum bara um okkar leik og ætlum að reyna að tengja tvo sigurleiki í röð.“

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