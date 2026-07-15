„Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Andri Broddason skrifar 15. júlí 2026 21:53 Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var sáttur með að liðið sýndi karakter eftir tap í síðustu umferð. Vilhelm Gunnarsson Breiðablik vann góðan 4-1 sigur á Víkingi í Bestu deild kvenna í köld. Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, var ánægður með að vinna loksins á heimavelli eftir leikinn. „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli, erum búin að tapa síðustu tveim leikjum hér og það er því mjög gott að ná í þrjú stig. Breiðablik þurfti að bíða lengi eftir fyrsta marki leiksins en það kom ekki fyrr en á 72. mínútu. En eftir að fyrsta markið kom skoraði Breiðablik þrjú mörk á sjö mínútum. „Mér fannst við aðeins sterkari í fyrri hálfleik en Víkingur var að ógna með skyndisóknum. Við þurftum að finna jafnvægið hversu mikið við gátum sótt án þess að fá mark í bakið. Heilt yfir var ég bara ánægður með frammistöðu liðsins í fyrri hálfleik. En þegar fyrsta markið kom tókum við yfir leikinn og við kláruðum hann vel.“ Ólöf Margrét Marvinsdóttir er aðeins fjórtán ára gömul og skoraði fjórða mark Blika stuttlega eftir að hún kom inn á. Ian Jeffs segir að ungir leikmenn eru búnir að æfa vel með meistaraflokki. „Það voru efnilegir leikmenn sem hafa æft með meistaraflokki og fengu tækifæri í dag. Þær eru ekki alveg tilbúnar í meistaraflokksbolta en þær komu vel inn í leikinn í dag og Ólöf kláraði færið sitt vel. Þetta er frábært fyrir Breiðablik að þær séu standi sig vel.“ Ian Jeffs er ánægður hvað liðið kemur alltaf sterkt eftir að hafa tapað leik. „Það sýnir karakter að vinna næsta leik eftir tap. Við hugsum bara um okkar leik og ætlum að reyna að tengja tvo sigurleiki í röð.“ Besta deild kvenna Íslenski boltinn Breiðablik Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ Fótbolti „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Fótbolti „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Íslenski boltinn Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Fótbolti Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Enski boltinn „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum Fótbolti Fleiri fréttir „Mig dreymdi þetta“ „Svekkjandi er rétta orðið“ „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ „Miður mín fyrir hönd allra“ Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum FIFA rukkar tíu þúsund krónur fyrir að mæta á blaðamannafund Breiðablik - Víkingur | Heimakonur skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki Enskur úrslitaleikur gæti haft áhrif á Opna breska „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Maður dagsins á HM: Byrjaði hjá Barcelona en nú kominn til Real Madrid Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ „Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ Sjá meira