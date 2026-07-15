„Miður mín fyrir hönd allra“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. júlí 2026 21:35 Harry Kane heilsar Lionel Messi fyrir leikinn í kvöld. Getty/Michael Regan Harry Kane, fyrirliði Englands, sá sætið í úrslitaleiknum í hillingum þegar sex mínútur voru eftir og England 1-0 yfir. Argentínumenn skoruðu tvö mörk í lokin og sáu til þess að sextíu ára bið Englendinga eftir úrslitaleiknum lengist enn. „Ég er miður mín fyrir hönd strákanna, miður mín fyrir hönd allra – liðsins, starfsfólksins, stuðningsmannanna,“ sagði Harry Kane við breska ríkisútvarpið eftir leikinn. „Við spiluðum góðan leik að mestu leyti. Þegar við komumst 1-0 yfir virtumst við reyna að halda í forystuna, sem er ekki nóg á þessu stigi. Þannig að ég er bara miður mín því við höfum lagt svo hart að okkur til að komast hingað og strákarnir hafa gefið allt sem þeir áttu, allt blóð, svita og tár,“ sagði Kane. „Þannig að það er bara ömurlegt að falla á síðasta metranum,“ sagði Kane. Um erfiðleikana eftir að hafa komist 1-0 yfir: „Við áttum í erfiðleikum með að setja pressu á boltann. Sérstaklega í fyrri hálfleik og í byrjun seinni hálfleiks pressuðum við þá vel. Við settum mikla pressu á þá hátt á vellinum sem gerði okkur kleift að vinna bolta og stjórna leiknum aðeins betur,“ sagði Kane. „Eftir markið, hvort sem það var vegna þess að þeir settu fleiri menn framar eða við gátum ekki jafnað þá mann á mann. Þá komu þeir bara eins og alda eftir öldu. Strákarnir voru að verjast skotum en á endanum var það bara ekki nóg,“ sagði Kane. Um hvort þetta hafi verið einum leik of mikið: „Ég veit það ekki. Strákarnir eru alltaf tilbúnir fyrir hvaða augnablik sem er í leiknum. Þegar við komumst yfir voru skilaboðin að halda áfram og skora annað mark. Svo þegar þeir skoruðu sín tvö mörk var það að reyna að finna eitthvað en okkur tókst ekki alveg að ná skriðþunganum aftur inn í leikinn,“ sagði Kane. „Við áttum margar góðar stundir á þessu móti, marga góða leiki og komumst aftur í undanúrslit. Við tölum um að banka á dyrnar, við erum nálægt því, við þurfum bara að finna það sem vantar upp á undir lok mótsins,“ sagði Kane. „Þessi mót taka sinn toll af manni með allri fyrirhöfninni, pressunni og hugarfarinu. Við höfum sýnt það í þessar sex eða sjö vikur sem við höfum verið saman en það vantar bara upp á þetta síðasta,“ sagði Kane. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ Fótbolti „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Fótbolti „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Íslenski boltinn Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Fótbolti Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Enski boltinn „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum Fótbolti Fleiri fréttir „Mig dreymdi þetta“ „Svekkjandi er rétta orðið“ „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ „Miður mín fyrir hönd allra“ Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum FIFA rukkar tíu þúsund krónur fyrir að mæta á blaðamannafund Breiðablik - Víkingur | Heimakonur skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki Enskur úrslitaleikur gæti haft áhrif á Opna breska „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Maður dagsins á HM: Byrjaði hjá Barcelona en nú kominn til Real Madrid Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ „Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ Sjá meira