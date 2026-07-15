Fótbolti

„Miður mín fyrir hönd allra“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Harry Kane heilsar Lionel Messi fyrir leikinn í kvöld.
Harry Kane heilsar Lionel Messi fyrir leikinn í kvöld. Getty/Michael Regan

Harry Kane, fyrirliði Englands, sá sætið í úrslitaleiknum í hillingum þegar sex mínútur voru eftir og England 1-0 yfir. Argentínumenn skoruðu tvö mörk í lokin og sáu til þess að sextíu ára bið Englendinga eftir úrslitaleiknum lengist enn.

„Ég er miður mín fyrir hönd strákanna, miður mín fyrir hönd allra – liðsins, starfsfólksins, stuðningsmannanna,“ sagði Harry Kane við breska ríkisútvarpið eftir leikinn.

„Við spiluðum góðan leik að mestu leyti. Þegar við komumst 1-0 yfir virtumst við reyna að halda í forystuna, sem er ekki nóg á þessu stigi. Þannig að ég er bara miður mín því við höfum lagt svo hart að okkur til að komast hingað og strákarnir hafa gefið allt sem þeir áttu, allt blóð, svita og tár,“ sagði Kane.

„Þannig að það er bara ömurlegt að falla á síðasta metranum,“ sagði Kane.

Um erfiðleikana eftir að hafa komist 1-0 yfir: „Við áttum í erfiðleikum með að setja pressu á boltann. Sérstaklega í fyrri hálfleik og í byrjun seinni hálfleiks pressuðum við þá vel. Við settum mikla pressu á þá hátt á vellinum sem gerði okkur kleift að vinna bolta og stjórna leiknum aðeins betur,“ sagði Kane.

„Eftir markið, hvort sem það var vegna þess að þeir settu fleiri menn framar eða við gátum ekki jafnað þá mann á mann. Þá komu þeir bara eins og alda eftir öldu. Strákarnir voru að verjast skotum en á endanum var það bara ekki nóg,“ sagði Kane.

Um hvort þetta hafi verið einum leik of mikið: „Ég veit það ekki. Strákarnir eru alltaf tilbúnir fyrir hvaða augnablik sem er í leiknum. Þegar við komumst yfir voru skilaboðin að halda áfram og skora annað mark. Svo þegar þeir skoruðu sín tvö mörk var það að reyna að finna eitthvað en okkur tókst ekki alveg að ná skriðþunganum aftur inn í leikinn,“ sagði Kane.

„Við áttum margar góðar stundir á þessu móti, marga góða leiki og komumst aftur í undanúrslit. Við tölum um að banka á dyrnar, við erum nálægt því, við þurfum bara að finna það sem vantar upp á undir lok mótsins,“ sagði Kane.

„Þessi mót taka sinn toll af manni með allri fyrirhöfninni, pressunni og hugarfarinu. Við höfum sýnt það í þessar sex eða sjö vikur sem við höfum verið saman en það vantar bara upp á þetta síðasta,“ sagði Kane.

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