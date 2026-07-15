Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, er ekki hætt að reyna að græða peninga á heimsmeistaramótinu í fótbolta og nú geta áhugasamir greitt fyrir að mæta á blaðamannafundinn fyrir úrslitaleik heimsmeistaramótsins.
FIFA mun halda blaðamannafundinn fyrir úrslitaleik heimsmeistaramótsins fyrir framan áhorfendur, en þeir þurfa að greiða yfir 80 Bandaríkjadali, meira en tíu þúsund íslenskar krónur, til að horfa á þjálfara og leikmenn liðanna tveggja sem keppa til úrslita, ásamt Gianni Infantino, forseta FIFA, ræða um leikinn á sunnudag í New Jersey.
Blaðamannafundir fyrir stóra úrslitaleiki í fótbolta, þar á meðal heimsmeistaramótið og Meistaradeildina, eru venjulega haldnir daginn fyrir leik og eingöngu fyrir fjölmiðla og útsendingaraðila.
En FIFA leyfir takmörkuðum fjölda áhorfenda aðgang að viðburðinum í Javits Center í New York-borg á föstudegi, tveimur dögum fyrir leikinn, og sleppir hefðbundnum blaðamannafundi daginn fyrir leik.
The final fleece: FIFA's partner charging fans £60 to watch press conference with World Cup finalists and Gianni Infantino. https://t.co/UavFXwuabW— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 15, 2026
The final fleece: FIFA's partner charging fans £60 to watch press conference with World Cup finalists and Gianni Infantino. https://t.co/UavFXwuabW
Blaðamannafundurinn er haldinn af Fanatics, viðskiptafélaga FIFA, sem hluti af fjögurra daga Fanatics Fest-viðburði þeirra, þar sem aðdáendur geta einnig greitt fyrir eiginhandaráritanir og myndatökur með íþróttastjörnum.
Fjögurra daga fjölskyldupassi er seldur á 857 Bandaríkjadali (108 þúsund íslenskar krónur) en eins dags passi fyrir fullorðna á blaðamannafundinn á föstudag kostar 81,54 Bandaríkjadali (10.252 íslenskar krónur).
Þjálfarar og leikmenn keppnisliðanna munu mæta á viðburðinn en aðdáendur munu aðeins geta fylgst með og ekki spurt þátttakendur spurninga.
Í auglýsingu fyrir viðburðinn sagði Fanatics: „Aðdáendur munu fá það fágæta tækifæri að sjá bæði úrslitaleiksliðin stíga á svið aðeins dögum fyrir úrslitaleik heimsmeistaramótsins og heyra beint frá leikmönnum og fulltrúum liðanna þegar þeir undirbúa sig fyrir stærsta leik íþróttarinnar.“
„Sérstakir gestir: Gianni Infantino og fleiri væntanlegir.“
Evrópumeistarar Spánar munu mæta sigurvegurum undanúrslitaleiks Englands og Argentínu á miðvikudag í úrslitaleik heimsmeistaramótsins á MetLife-leikvanginum á sunnudag.