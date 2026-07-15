De la Fuente: „Við teljum okkur ósigrandi“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 15. júlí 2026 22:46 Luis de la Fuente ræðir við sína leikmenn í einu drykkjarhléinu í undanúrslitaleiknum á móti Frökkum. Getty/Carl Recine Luis de la Fuente, þjálfari Spánar, sagði að lið sitt „teldi sig vera ósigrandi“ eftir að hafa komist í úrslitaleik heimsmeistaramótsins með 2-0 sigri á Frakklandi. Vítaspyrna frá Mikel Oyarzabal í fyrri hálfleik og annað mark frá Pedro Porro eftir hlé tryggðu Spáni verðskuldaðan sigur í undanúrslitaleiknum. Eftir leikinn sendi De la Fuente viðvörun til mótherja sinna í úrslitaleiknum – annaðhvort Argentínu eða Englands – og fullyrti að leikmenn hans myndu mæta fullir sjálfstrausts til leiks í New York á sunnudag eftir yfirburðasýningu gegn liðinu sem talið var sigurstranglegast fyrir mótið. „Við teljum okkur ósigrandi,“ sagði De la Fuente á blaðamannafundi eftir leikinn. „Frakkar mættu besta liði heims. Við höfum þetta forskot. Þessir leikmenn eiga allt skilið því dag eftir dag sýna þeir skuldbindingu sína, örlæti, samstöðu og hæfileika,“ sagði De la Fuente. "We were facing one of the best teams in the world, but today they were facing THE BEST TEAM in the world."@MikeGrella10, Nigel Reo-Coker, @T_Deeney and @marcelobalboa17 react to Luis de la Fuente's post-victory comments 🇪🇸 pic.twitter.com/hrPmPv6PIW— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 14, 2026 „Það er dásamlegt að horfa á þá spila. Í dag var þetta sjónarspil. Það sem virðist erfitt lætur þetta lið líta út fyrir að vera auðvelt,“ sagði De la Fuente. Þetta var 37. leikur Spánverja í röð án þess að tapa og liðið jafnaði þar með met evrópskrar þjóðar í landsleikjum karla sem er í eigu Ítala frá 2018-21. Heimsmeistaramót Spánar hófst á fremur slakan hátt með óvæntu markalausu jafntefli gegn Grænhöfðaeyjum í opnunarleik riðlakeppninnar. En í útsláttarkeppninni hafa þeir sigrað Portúgal, Belgíu og Frakkland og aðeins fengið á sig eitt mark, og De la Fuente sagði að lið sitt hefði fundið sitt besta form á hárréttum tíma. „Við vissum að við þyrftum að bæta okkur smátt og smátt. Við hefðum gjarnan viljað vinna fyrsta leikinn en þetta er ferli. Það var planað að við myndum ná okkar besta formi á lykilaugnablikum. Við erum í frábæru formi og hvað varðar fótboltastig okkar höfum við náð hátindi,“ sagði De la Fuente. Sigurinn á þriðjudag var þriðja sumarið í röð sem Spánn sigrar Frakkland í undanúrslitaleik á stórmóti. Lamine Yamal skoraði í 2-1 sigri í undanúrslitum Evrópumótsins 2024, aðeins dögum fyrir 17 ára afmæli sitt, og spænska landsliðið vann Frakka líka 5-4 í Þjóðadeildinni á síðasta ári. Spain manager Luis de la Fuente has now managed more games across the FIFA World Cup and UEFA European Championship without ever losing than any other manager, winning 13 times and drawing once 🇪🇸👏 pic.twitter.com/nqW1TUadFp— Match of the Day (@BBCMOTD) July 14, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik Fótbolti Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Íslenski boltinn „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ Fótbolti „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Fótbolti „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Íslenski boltinn Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Fótbolti Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Enski boltinn „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum Fótbolti Fleiri fréttir „Mig dreymdi þetta“ „Svekkjandi er rétta orðið“ „Ég er feginn að vinna loksins á heimavelli“ Leikmenn Argentínu með borða eftir leik: „Falklandseyjar eru argentínskar“ „Miður mín fyrir hönd allra“ Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úrslitaleikinn ÍBV - Valur 2-1 | Ferskir Frakkar, eitraðar Eyjakonur og veiklulegur Valur „Stjörnuhrap“ í frönsku miðlunum FIFA rukkar tíu þúsund krónur fyrir að mæta á blaðamannafund Breiðablik - Víkingur | Heimakonur skoruðu þrjú á sjö mínútna kafla Scaloni: Argentína ekki að spila eins illa og fólk segir Skoða markaðinn til að þurfa ekki að gefa fleiri leiki Enskur úrslitaleikur gæti haft áhrif á Opna breska „Dramatískasta viðureignin í alþjóðafótboltanum“ Bauð miðalausum stuðningsmanni á undanúrslit heimsmeistaramótsins Balogun viðurkennir að inngrip Trumps hafi haft truflandi áhrif Spánverjar jöfnuðu heimsmet og geta slegið það í úrslitaleiknum „Dapurlegt tímabil í sögu ríkis okkar“ „Hann var farinn að spyrja hvenær við ætluðum að flytja til Íslands“ Maður dagsins á HM: Byrjaði hjá Barcelona en nú kominn til Real Madrid Sjáðu Stjörnuna stimpla sig í titilslag og Hamlett koma Fram af botninum Tvenna Daníels tryggði Víkingi meira en hundrað milljónir Bónorð strax eftir leik í Garðabæ Brjóta lög fótboltans með sýningunni í hálfleik „Er dómarinn á því getustigi sem þarf í undanúrslitum HM?“ Carragher vill að enska liðið nýti sér Messi Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ „Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ Sjá meira