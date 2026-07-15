Fótbolti

De la Fuente: „Við teljum okkur ó­sigrandi“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Luis de la Fuente ræðir við sína leikmenn í einu drykkjarhléinu í undanúrslitaleiknum á móti Frökkum.
Luis de la Fuente ræðir við sína leikmenn í einu drykkjarhléinu í undanúrslitaleiknum á móti Frökkum. Getty/Carl Recine

Luis de la Fuente, þjálfari Spánar, sagði að lið sitt „teldi sig vera ósigrandi“ eftir að hafa komist í úrslitaleik heimsmeistaramótsins með 2-0 sigri á Frakklandi.

Vítaspyrna frá Mikel Oyarzabal í fyrri hálfleik og annað mark frá Pedro Porro eftir hlé tryggðu Spáni verðskuldaðan sigur í undanúrslitaleiknum.

Eftir leikinn sendi De la Fuente viðvörun til mótherja sinna í úrslitaleiknum – annaðhvort Argentínu eða Englands – og fullyrti að leikmenn hans myndu mæta fullir sjálfstrausts til leiks í New York á sunnudag eftir yfirburðasýningu gegn liðinu sem talið var sigurstranglegast fyrir mótið.

„Við teljum okkur ósigrandi,“ sagði De la Fuente á blaðamannafundi eftir leikinn.

„Frakkar mættu besta liði heims. Við höfum þetta forskot. Þessir leikmenn eiga allt skilið því dag eftir dag sýna þeir skuldbindingu sína, örlæti, samstöðu og hæfileika,“ sagði De la Fuente.

„Það er dásamlegt að horfa á þá spila. Í dag var þetta sjónarspil. Það sem virðist erfitt lætur þetta lið líta út fyrir að vera auðvelt,“ sagði De la Fuente.

Þetta var 37. leikur Spánverja í röð án þess að tapa og liðið jafnaði þar með met evrópskrar þjóðar í landsleikjum karla sem er í eigu Ítala frá 2018-21.

Heimsmeistaramót Spánar hófst á fremur slakan hátt með óvæntu markalausu jafntefli gegn Grænhöfðaeyjum í opnunarleik riðlakeppninnar. En í útsláttarkeppninni hafa þeir sigrað Portúgal, Belgíu og Frakkland og aðeins fengið á sig eitt mark, og De la Fuente sagði að lið sitt hefði fundið sitt besta form á hárréttum tíma.

„Við vissum að við þyrftum að bæta okkur smátt og smátt. Við hefðum gjarnan viljað vinna fyrsta leikinn en þetta er ferli. Það var planað að við myndum ná okkar besta formi á lykilaugnablikum. Við erum í frábæru formi og hvað varðar fótboltastig okkar höfum við náð hátindi,“ sagði De la Fuente.

Sigurinn á þriðjudag var þriðja sumarið í röð sem Spánn sigrar Frakkland í undanúrslitaleik á stórmóti. Lamine Yamal skoraði í 2-1 sigri í undanúrslitum Evrópumótsins 2024, aðeins dögum fyrir 17 ára afmæli sitt, og spænska landsliðið vann Frakka líka 5-4 í Þjóðadeildinni á síðasta ári.

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