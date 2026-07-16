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fimmtudagur 16. júlí 2026
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Fótbolti
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Samkvæmislífið
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Hvað veistu um...?
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
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Samhengið með Sif
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FH
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