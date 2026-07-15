Heimsmeistarar Argentínu eru komnir í úrslitaleikinn á öðru heimsmeistaramótinu í röð eftir 2-1 endurkomusigur á Englendingum í undanúrslitaleik HM í fótbolta í Atlanta í kvöld.
Englendingar komust yfir í leiknum en Argentínumenn skoruðu tvö mörk á síðustu mínútunum og tryggðu sér sigur og sæti í úrslitaleiknum á móti Spáni á sunnudaginn.
Lautaro Martinez skoraði sigurmarkið með skalla úr markteignum í uppbótartíma eftir frábæra stoðsendingu frá Lionel Messi en áður hafði Messi lagt boltann út á Enzo Fernández sem skoraði með frábæru langskoti á 85. mínútu.
Lionel Messi er þar með kominn með átta mörk og fjórar stoðsendingar í sjö leikjum sínum á mótinu.
Enska landsliðið var 1-0 yfir frá því að Anthony Gordon skoraði á 55. mínútu. Það stefndi því í fyrsta úrslitaleik Englendinga í sextíu ár en Thomas Tuchel hugsaði alltof mikið um að verja forskotið.
Snemma fór hann að gera varnarsinnaðar skiptingar og liðið hans féll alltof langt aftur á völlinn.
Á sama tíma settu Argentínumenn sóknarmenn inn á völlinn og sóknarþunginn jókst með hverri mínútu.
Alexis Mac Allister átti bæði skalla og skot í stöng og það var eitthvað undan að láta.
Mörkin komu í blálokin og argentínska liðið sýndi enn á ný karakter á þessu heimsmeistaramóti.
Leikurinn byrjaði með miklum látum og það lá við slagsmálum eftir aðeins þriggja mínútna leik.
Argentínumenn létu vel finna fyrir sér í upphafi og pirraðir Englendingar brugðust við.
Fyrsta hálftímann var ekkert skot en nóg af brotum og aukaspyrnum þótt bandaríski dómarinn hafi leyft mikið. Honum tókst samt að halda tökum á leiknum og leikmenn róuðust aðeins eftir þessa skapmiklu byrjun.
Það gerðist samt lítið í vítateigunum í fyrri hálfleiknum.
Argentínumenn byrjuðu seinni hálfleikinn mjög vel og voru að skapa færi í upphafi hans en það voru Englendingar sem skoruðu fyrsta markið.
Harry Kane gerði vel í undirbúningnum og sóknin endaði með frábærri sendingu frá Morgan Rogers af hægri kantinum. Hlaup Anthony Gordon var hárrétt, hann komst fram fyrir varnarmanninn og setti boltann í hornið fram hjá Emi Martinez.
Stuttu síðar fögnuðu liðsfélagar Djed Spence honum eins og hann hefði skorað mark þegar tækling hans á Giuliano Simeone kom í veg fyrir mark. Simeone var sloppinn í gegn en Spence tímasetti tæklinguna fullkomlega inni í vítateignum.
Enska liðið lagðist hins vegar alltaf aftar og aftar á völlinn og Thomas Tuchel gerði þrjár varnarskiptingar. Það kom í bakið á honum því Argentínumenn voru í stórsókn allan lokakafla leiksins.