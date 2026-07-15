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Messi allt í öllu þegar Argentína fór í úr­slita­leikinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lautaro Martinez fagnaði sigurmarki sínu með því að hlaupa beint til Lionel Messi sem lagði markið upp.
Lautaro Martinez fagnaði sigurmarki sínu með því að hlaupa beint til Lionel Messi sem lagði markið upp. Getty/Shaun Botterill

Heimsmeistarar Argentínu eru komnir í úrslitaleikinn á öðru heimsmeistaramótinu í röð eftir 2-1 endurkomusigur á Englendingum í undanúrslitaleik HM í fótbolta í Atlanta í kvöld.

Englendingar komust yfir í leiknum en Argentínumenn skoruðu tvö mörk á síðustu mínútunum og tryggðu sér sigur og sæti í úrslitaleiknum á móti Spáni á sunnudaginn.

Lautaro Martinez skoraði sigurmarkið með skalla úr markteignum í uppbótartíma eftir frábæra stoðsendingu frá Lionel Messi en áður hafði Messi lagt boltann út á Enzo Fernández sem skoraði með frábæru langskoti á 85. mínútu.

Lionel Messi er þar með kominn með átta mörk og fjórar stoðsendingar í sjö leikjum sínum á mótinu.

Enska landsliðið var 1-0 yfir frá því að Anthony Gordon skoraði á 55. mínútu. Það stefndi því í fyrsta úrslitaleik Englendinga í sextíu ár en Thomas Tuchel hugsaði alltof mikið um að verja forskotið.

Snemma fór hann að gera varnarsinnaðar skiptingar og liðið hans féll alltof langt aftur á völlinn.

Á sama tíma settu Argentínumenn sóknarmenn inn á völlinn og sóknarþunginn jókst með hverri mínútu.

Alexis Mac Allister átti bæði skalla og skot í stöng og það var eitthvað undan að láta.

Mörkin komu í blálokin og argentínska liðið sýndi enn á ný karakter á þessu heimsmeistaramóti.

Leikurinn byrjaði með miklum látum og það lá við slagsmálum eftir aðeins þriggja mínútna leik.

Argentínumenn létu vel finna fyrir sér í upphafi og pirraðir Englendingar brugðust við.

Fyrsta hálftímann var ekkert skot en nóg af brotum og aukaspyrnum þótt bandaríski dómarinn hafi leyft mikið. Honum tókst samt að halda tökum á leiknum og leikmenn róuðust aðeins eftir þessa skapmiklu byrjun.

Það gerðist samt lítið í vítateigunum í fyrri hálfleiknum.

Argentínumenn byrjuðu seinni hálfleikinn mjög vel og voru að skapa færi í upphafi hans en það voru Englendingar sem skoruðu fyrsta markið.

Harry Kane gerði vel í undirbúningnum og sóknin endaði með frábærri sendingu frá Morgan Rogers af hægri kantinum. Hlaup Anthony Gordon var hárrétt, hann komst fram fyrir varnarmanninn og setti boltann í hornið fram hjá Emi Martinez.

Stuttu síðar fögnuðu liðsfélagar Djed Spence honum eins og hann hefði skorað mark þegar tækling hans á Giuliano Simeone kom í veg fyrir mark. Simeone var sloppinn í gegn en Spence tímasetti tæklinguna fullkomlega inni í vítateignum.

Enska liðið lagðist hins vegar alltaf aftar og aftar á völlinn og Thomas Tuchel gerði þrjár varnarskiptingar. Það kom í bakið á honum því Argentínumenn voru í stórsókn allan lokakafla leiksins.

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