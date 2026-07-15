Erlent

Gus sleginn á 6,3 milljarða króna

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Gus er bæði ein stærsta og heillegasta grameðlubeinagrindin sem fundist hefur.
Gus er bæði ein stærsta og heillegasta grameðlubeinagrindin sem fundist hefur. Sotheby's/Matthew Sherman

Grameðlubeinagrindin Gus seldist á uppboði hjá Sotheby's í New York í gær á 50 milljónir dala, jafnvirði 6,3 milljarða króna. Um er að ræða hæsta verð sem greitt hefur verið fyrir risaeðlubeinagrind. 

Kaupandinn hefur ekki gefið sig fram.

Gus er nefndur eftir eiganda jarðarinnar þar sem hann fannst, í Suður-Dakóta árið 2021. Hann er ein heillegasta grameðlubeinagrindin sem fundist hefur og meðal þeirra stærstu.

Það tók þrjú sumur að grafa beinagrindinu upp og þrjú ár að setja hana saman en rannsóknir leiddu í ljós bitför á höfuðkúpunni og gróin rifbeinsbrot. Talið er að Gus hafi fengið áverkana við veiðar eða í bardögum við aðrar risaeðlur.

Sérfræðingar hafa lýst áhyggjum af því að risaeðluleifar á borð við Gus séu orðnar eftirsóttar meðal ofurefnaðra einstaklinga, sem hefur valdið því að verðið á þeim hefur farið hækkandi.

Þetta hefur orðið til þess að söfn eiga varla möguleika á því að eignast beinagrindurnar, sem aftur veldur því að vísindamenn fara á mis við að geta rannsakað þær.

Auðjöfrar hafa lánað söfnum beinagrindur í sinni eigu en það fyrirkomulag er einnig sagt bagalegt, meðal annars vegna þess að söfnin eru þá háð duttlungum eigendanna.

Þá tryggir sú tilhögun ekki jafnt aðgengi vísindamanna að beinunum, sem hamlar vísindastarfi. Ekki síst vegna þess að rannsóknir þykja síður marktækar ef aðrir geta ekki endurtekið þær.

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