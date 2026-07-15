Gus sleginn á 6,3 milljarða króna Hólmfríður Gísladóttir skrifar 15. júlí 2026 09:09 Gus er bæði ein stærsta og heillegasta grameðlubeinagrindin sem fundist hefur. Sotheby's/Matthew Sherman Grameðlubeinagrindin Gus seldist á uppboði hjá Sotheby's í New York í gær á 50 milljónir dala, jafnvirði 6,3 milljarða króna. Um er að ræða hæsta verð sem greitt hefur verið fyrir risaeðlubeinagrind. Kaupandinn hefur ekki gefið sig fram. Gus er nefndur eftir eiganda jarðarinnar þar sem hann fannst, í Suður-Dakóta árið 2021. Hann er ein heillegasta grameðlubeinagrindin sem fundist hefur og meðal þeirra stærstu. Það tók þrjú sumur að grafa beinagrindinu upp og þrjú ár að setja hana saman en rannsóknir leiddu í ljós bitför á höfuðkúpunni og gróin rifbeinsbrot. Talið er að Gus hafi fengið áverkana við veiðar eða í bardögum við aðrar risaeðlur. Sérfræðingar hafa lýst áhyggjum af því að risaeðluleifar á borð við Gus séu orðnar eftirsóttar meðal ofurefnaðra einstaklinga, sem hefur valdið því að verðið á þeim hefur farið hækkandi. Þetta hefur orðið til þess að söfn eiga varla möguleika á því að eignast beinagrindurnar, sem aftur veldur því að vísindamenn fara á mis við að geta rannsakað þær. Auðjöfrar hafa lánað söfnum beinagrindur í sinni eigu en það fyrirkomulag er einnig sagt bagalegt, meðal annars vegna þess að söfnin eru þá háð duttlungum eigendanna. Þá tryggir sú tilhögun ekki jafnt aðgengi vísindamanna að beinunum, sem hamlar vísindastarfi. Ekki síst vegna þess að rannsóknir þykja síður marktækar ef aðrir geta ekki endurtekið þær. Fornminjar Risaeðlur Bandaríkin Mest lesið Hundur sem átti að aflífa fluttur úr landi Innlent „Er löggjafarvaldið sofandi á verðinum?“ Innlent Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Erlent „Svolítið súrt þegar við erum búin að vera að byggja upp þarna flotta aðstöðu“ Innlent Blöskrar áfengisauglýsingar RÚV Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Rúmlega þriðjungur barna í fóstri á heimilum án leyfis Innlent Ætla að banna samfélagsmiðla fyrir undir fimmtán ára Innlent Vegfarendur hvattir til að fylgjast með viðvörunum Veður Viðvaranir vegna hvassviðris Veður Fleiri fréttir Gus sleginn á 6,3 milljarða króna Eldri unglingum bannað að fara á samfélagsmiðla á nóttunni Um 7.000 manns taldir smitaðir af svæsinni niðurgangspest Trump hótar árásum á orkuver og Íranir að stöðva alla olíuflutninga Sex létust í eldsvoða í Brussel Hættur við innheimtu tolls á Hormússundi Morðið á Ann Widdecombe var „markviss árás“ Vinna ekki með Bandaríkjamönnum af þjóðaröryggisástæðum Telja sjötugan Þjóðverja hafa byrlað og nauðgað fjölda kvenna Forsætisráðherra Úkraínu lætur af embætti Danska leyniþjónustan ræður mörghundruð nethermenn Mette-Marit útskrifuð af sjúkrahúsi Dómari ógildir sátt Trump og skattayfirvalda Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Þingið samþykkir stjórnarskrárviðauka til að koma forsetanum frá Boðað til þingkosninga í Ísrael þann 27. október Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Blása lífi í glæður Falklandseyjadeilunnar fyrir stórleikinn Rannsaka morð Widdecombe sem hryðjuverk ESB boðar aldurstakmörk á samfélagsmiðlum Segja 2.700 hafa látist vegna hitabylgju Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu McConnell birtir mynd af sér á spítala Íranir og Bandaríkjamenn halda árásunum áfram Miklir skógareldar nærri París Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Níu ára stúlka meðal þeirra sem fórust og árásir enn nær daglegt brauð Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Maður í haldi grunaður um að hafa myrt fyrrverandi ráðherra Íran og Bandaríkin skiptast á árásum Sjá meira